55 главных концертов осени 2026-го в Петербурге: от IOWA до оркестра Теодора Курентзиса musicAeterna

Рейвы под хит 1990-х «Ты не верь слезам» и бэнгер из соцсетей «Мое тело — убийца», трибьют панку Егору Летову, перезапуск Cream Soda, камбэк Мальбэка и Сюзанны, Бетховен в версии Дениса Мацуева, привоз нью-йоркского джазмена Тодда Херберта, «осенний бал пожилой молодежи» группы «Дайте танк (!)», а также презентации новых альбомов Дельфина, «Хадн Дадн», polnalyubvi, uncle pecos и Кати Павловой. Редакция Собака.ru составила гид по концертам сезона, которые нельзя пропустить.
СЕНТЯБРЬ
«лампабикт» — «добраться до него»
«лампабикт» (12+)
Где: Roof Place
Когда: 11 сентября, 20:00
Закрываем сезон опен-эйров на крышах инди-фолк выступлением Артема Якимова. Среди хайлайтов — его меланхоличный хит «Немерено» и новинка «Помню».
Эми Питерс — Becoming Innocent - Love and Theory
Билли Новик
Билли Новик (16+)
Где: «Космонавт»
Когда: 11 сентября, 20:00
Фронтмен Billy’s Band и создатель жанра «романтический алкоджаз» представит трибьют панку Егору Летову. Готовимся к сольнику, слушая альбомы Новика с кавер-версиями на треки «Гражданской обороны».
Île Thélème Ensemble
Île Thélème Ensemble (12+)
Где: Новая сцена Александринского театра
Когда: 12 сентября, 19:00
Виолончелист Евгений Румянцев и пианистка Наталья Соколовская напомнят о несправедливо забытой и малоизвестной музыке: композициях Бриттена, Бэйли, Шаррино и Барбера.
Тодд Херберт — The Path To Infinity
Тодд Херберт (6+)
Где: белый зал Политехнического университета
Когда: 15 сентября, 19:00
Нью-йоркский джзамен в коллаборации с петербургскими музыкантами (пианистом Михаилом Марышевым, контрабасистом Иваном Любимовым и барабанщиком Егором Крюковских!) сыграет хиты саксофонистов ХХ века.
Елизавета Украинская — Characters and Feelings
Елизавета Украинская (6+)
Где: малый зал Филармонии им. Шостаковича
Когда: 16 сентября, 19:00
В новую программу ученицы Александра Сандлера вошли романтические композиции Равеля, Листа, Шопена, де Фалья и транскрипции Рахманинова.
musicAeterna
Оркестр musicAeterna (6+)
Где: Филармония им. Шостаковича
Когда: 19 сентября, 20:00
Самый нестандартный, обсуждаемый и модный российский оркестр под управлением Теодора Курентзиса представит вторую серию нашумевшего проекта «Рамо. Звук света», с которым он гостролировал с 2011 по 2019 годы. В программу войдут все специалитеты французского композитора эпохи барокко: от лирической трагедии и оперы-балета до героической пасторали.
Краснознаменная дивизия имени моей бабушки — «Катакомба»
Краснознаменная дивизия имени моей бабушки (16+)
Где: Factory 3
Когда: 19 сентября, 19:00
Подпеваем бэнгеру московских инди-рокеров «Я завожусь, когда слышу бас» и ждем петербургскую премьеру трека «Лавер».
Денис Мацуев
Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области (6+)
Где: Капелла
Когда: 24 сентября, 20:00
Пианист-виртуоз по традиции играет с региональным российским оркестром: на этот раз с коллективом из Челябинска под управлением Алексея Рубина. Обещают композиции Шумана и Бетховена.
Борис Березовский — Chopin: Études, Op. 10 & 25
Борис Березовский (6+)
Где: Филармония им. Шостаковича
Когда: 26 сентября, 20:00
Прокофьев, Балакирев и Шопен — так выглядит программа ученика Элисо Вирсаладзе и одного из самых востребованных пианистов мира, которого называют «новым Рихтером».
Олег Нестеров
«Мегаполис» (16+)
Где: «Космонавт»
Когда: 26 сентября, 20:00
В начале сентября мы слушали трибьют Олега Нестерова обэриутам, а 26-го идем танцевать под привычный репертуар его изобретательной инди-рок-группы.
ОКТЯБРЬ
«Хадн дадн» — «Эжен»
«Хадн дадн» (16+)
Где: «Рассвет»
Когда: 1 октября, 20:00
Редкая возможность застать в Петербурге московских исполнителей в самобытном жанре «ляоакын» на стыке фольклора, синти-попа и инди. Авторы хита «Мы сегодня дома» представят новую пластинку «Эжен», вдохновленную хартбрейками и путешествиями по России.
polnalyubvi — «Прощай и люби меня»
polnalyubvi (16+)
Где:«Аврора»
Когда: 1 октября, 20:00
Марина Демещенко — aka та самая эльфийская принцесса с бэнгером «Тот, кто погас, будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой» — тоже представит свежий релиз. Детали пока держат в секрете.
Крыли — «Я из Айхала»
Крыли (18+)
Где: «Аврора»
Когда: 2 октября, 20:00
Певица с якутским бэкграундом практикует саркастичные панчи, яркую постиронию и манифесты, напоминающие контент Алексея Жидковского. Считаем, это идеальный музыкальный и визуальный фон для переживания расставания и выхода из депрессии.
«Дайте танк (!)» — «Радио Пепел»
«Дайте танк (!)» (16+)
Где: «А2»
Когда: 2 и 3 октября
Экспериментальные и интеллектуальные инди-рокеры во главе с Дмитрием Мозжухиным приглашают на «осенний бал пожилой молодежи». Да, теперь ваш возраст выдает знание строк: «Это не первое и не последнее утро, что я тебе подарю».
Zivert — Vinyl 1
Zivert (12+)
Где: «Газпром Арена»
Когда: 3 октября, 19:00
Новое шоу поп-дивы Юлии Зиверт неслучайно называется «Где-то в ретро» — певица давно вдохновляется эпохой 1980-х и 1990-х. И да, это маст-си, если летом вы подсели на трек «Я как будто бы банк, но я не коплю».
uncle pecos — Atarg
uncle pecos (16+)
Где: «Рассвет»
Когда: 3 октября, 19:00
Группа выпускников Школы-студии МХАТ (с ними фитует актриса Мария Мацель под никнеймом Gráta!) презентует EP. Деталей пока нет, но гарантируем, что это будет эксперимент на стыке альтернативного рока и хип-хопа.
musicAeterna
Оркестр musicAeterna (6+)
Где: Филармония им. Шостаковича
Когда: 5 октября, 20:00
Если в сентябре оркестр под управлением Курентзиса устроит феерию Рамо, то в октябре — Бетховена и Моцарта. Причем сочинения классиков прозвучат в аутетичном строе и с использованием исторических инструментов. Бонус: на этот раз к музыкантам присоединится именитая пианистка (и лауреат более 40 конкурсов!) Ева Геворгян.
Петр Лаул, Конгресс-оркестр, Вадим Мессерман, Чртомир Шишкович, Виктор Кулешов — «Симфония №1. Коллаж на тему B-A-C-H. Pro Et Contra. Tabula Rasa»
Петр Лаул (6+)
Где: Малый зал Филармонии им. Шостаковича
Когда: 6 октября, 19:00
Представитель нового поколения российских пианистов, ученик Александра Сандлера и профессор консерватории им. Римского-Корсакова сыграет сонаты и избранные пьесы Моцарта.
Женя Любич
Винсент Гросс — Vincent Gross Sings the Music
Vincent Gross Quartet (6+)
Где: джаз-клуб Игоря Бутмана
Когда: 7 октября, 19:30
Авангардный вокалист из Балтимора раздаст мощнейший джаз. В программе — сплошь классические вещи Луи Армстронга. В том числе What a Wonderful World.
Илья Папоян
Илья Папоян и Анна Аглатова (6+)
Где: Филармония им. Шостаковича
Когда: 9 октября, 20:00
Пожалуй, одна из главных коллабораций сезона на академической сцене: гранд-пианист Илья Папоян, академический симфонический оркестр филармонии под управлением феноменального скрипача Владимира Спивакова и солистка Большого театра Анна Аглатова. Вместе они исполнят Первый фортепианный концерт Бетховена и Четвертую симфонию Малера.
Motorama — Sleep, and I Will Sing
Motorama (12+)
Где: «Космонавт»
Когда: 9 октября, 19:00
Коллектив с более чем двадцатилетней историей напомнит, что Joy Division есть у нас дома.
Саша Алмазова
Саша Алмазова (6+)
Где: джаз-клуб Игоря Бутмана
Когда: 10 октября, 19:00
Фронтвумен Non Cadenza Саша Алмазова отметит двадцатилетие на сцене трек-листом из лучших образцов джаза, соула и фанка.
Сергей Лазарев — «8»
Сергей Лазарев (16+)
Где: СКА Арена
Когда: 9, 10, 11 октября
«В самое сердце на поражение» нам попадет концертный тур «Шоумен». Гарантируем, что понравится и вам, если любите масштабную сценографию, хореографию и яркие костюмы.
Евгений Алехин
«Макулатура» (18+)
Где: «Сердце»
Когда: 15 октября, 20:00
Мастера абстрактного хип-хопа Евгений Алехин и Константин Сперанский поэкспериментируют со звуком и добавят к привычным гитарам клавиши.
Иван Бессонов
Иван Бессонов (6+)
Где: Филармония им. Шостаковича
Когда: 17 октября, 20:00
Вундеркинд и победитель классического «Евровидения» сыграет Шопена (его специалитет!), Равеля и Скрябина.
Олег Гаркуша
«АукцЫон» (12+)
Где: «Аврора»
Когда: 17 октября, 20:00
Соскучились по танцам Олега Гаркуши? Самое время отправиться на выступление участников «Ленинградского рок-клуба» и прокричать припев «Дороги».
Seryabkina — «Слава»
Seryabkina (12+)
Где: «Космонавт»
Когда: 21 октября, 20:00
Поп-дива и экс-солистка «Серебра» презентует новый альбом «Слава». Ну а мы, конечно, ждем бэнгер из соцсетей «8901»!
Оркестр «Дивертисмент» и Сергей Курехин — «Re:SEASONS»
Оркестр «Дивертисмент» и Илья Иофф (6+)
Где: Малый зал Филармонии им. Шостаковича
Когда: 22 октября, 19:00
Камерный коллектив под управлением легендарного скрипача отыграет программу «Воспоминания об Италии», куда вошли сочинения Чайковского и Рихтера.
«Павлова» — «Стоп-слово»
«Павлова» (16+)
Где: «Космонавт»
Когда: 22 октября, 20:00
Вы уже отгоревали распад инди-поп-легенды «Обе две»? Тогда пора поддержать сольную пластинку их фронтвумен Кати Павловой «Улитки».
Cupsize — «заставь меня плакать»
Cupsize (16+)
Где: Sound
Когда: 25 октября, 20:00
Кумиры зумеров — рок-группа с лоуфайными битами и грязным вокалом — приглашает оценить их альбом «заставь меня плакать».
Петр Налич — «Обломов»
Петр Налич (6+)
Где: джаз-клуб Игоря Бутмана
Когда: 28 и 29 октября
Создатель мем-хита нулевых «Gitar» и участник «Евровидения» синтезирует русский романс и балканские мотивы.
9mice — «9mm»
9mice (16+)
Где: «А2»
Когда: 29 октября, 18:00
Артист с миллионной аудиторией (вы наверняка слышали его фит Jealous с Егором Кридом, madk1d и темным принцем!) покажет, что такое готичный рэп.
НОЯБРЬ
сold сarti — «я не могу не писать музыку»
сold сarti (16+)
Где: Base St. Petersburg
Когда: 6 ноября, 19:00
Слушаем исповедь на стыке эмо-рэпа, брейкбита и электронной музыки. Все это — автор хита «Моими глазами».
Ёлка — «Надо Проще»
Ёлка (16+)
Где: «А2»
Когда: 7 ноября, 20:00
Поп-легенда собрала в одном шоу главные хиты, и мы не можем не танцевать под «Прованс», «Около тебя» и «На большом воздушном шаре».
Мальбэк х Сюзанна — «Жду тебя»
Мальбэк х Сюзанна (16+)
Где: «А2»
Когда: 8 ноября, 20:00
Камбэк года, который автоматически телепортировал нас в 2017-й. Ждем от дуэта не только «Равнодушие» и «Гипнозы», но и новый альбом. Предсказание: на сольнике появится Ваня Дмитриенко, с которым Мальбэк и Сюзанна недавно выпустили трек «Отражение».
Игнатий Винтуров & WXREAD - Тело - убийца (Remix)
Игнатий Винтуров (18+)
Где: Factory 3
Когда: 11 ноября, 19:00
«Мое тело — убийца, а любовь — пистолет», — наш главный манифест 2026-го. Строгая рекомендация: надеть на концерт ковбойскую шляпу и аутфит в стиле y2k.
Cream Soda — «Истерика»
Cream Soda (16+)
Где: «А2»
Когда: 13 ноября, 20:00
Верховные электронщики Илья Гадаев и Алиса Стяжкова выступят с «Истерикой» — первой крупной работой, записанной в новом составе. Спойлер: группа переизобрела себя музыкально и текстуально!
Шура — «Я — суперстар»
Шура (18+)
Где: «Космонавт»
Когда: 14 ноября, 20:00
Этот высокий тембр мы узнаем из тысячи! Предупреждаем: пропустить сольник феномена поп-музыки 1990-х — сродни преступлению. Особенно после того, как в 2026-м у него вышел мемный релиз «Я — суперстар».
Bumble Beezy — The Core
Bumble Beezy (16+)
Где: Sound
Когда: 14 ноября, 20:00
Артист с феноменально быстрой и техничной читкой Антон Ватлин отправляется в первый большой тур за последние семь лет. В программе — свежий альбом «The Core».
Ubel — «Нормальная музыка»
Варвара Убель & Band (6+)
Где: джаз-клуб Игоря Бутмана
Когда: 14 ноября, 19:30
Дуэт Егора и Варвары Убель, которых вы знаете по треку «Лидокаин» (а также фитам с Антохой МС и нашим кавер-боем Zoloto!), на этот раз сыграет блокбастеры джаза.
Лолита и INSTASAMKA — «На Титанике»
Лолита (18+)
Где: Ледовый дворец
Когда: 15 ноября, 19:00
Кумир пяти поколений (да-да, фит с INSTASAMKA «На Титанике» слушают даже айпад-киды!) даст большой и как всегда эпатажный сольник.
«Порез на собаке» — «Предъявы сверху»
«Порез на собаке» (16+)
Где: «Космонавт»
Когда: 15 ноября, 20:00
Мрачный экспериментальный сайд-проект участника «4 позиций Бруно» Александра Ситникова отмечает десятилетие.
hehehe — «Из дома в дом»
hehehe (16+)
Где: «Рассвет»
Когда: 17 ноября, 19:00
Настраиваемся на атмосферу дальневосточной романтики и меланхолии, переслушивая совместку «Мумий Тролля» с hehehe «Корюшка».
Settlers — «Блюдце»
Settlers (16+)
Где: «Космонавт»
Когда: 19 ноября, 20:00
Изучаем, как выглядит аутентичный нью-вейв-фолк. Никаких золотых кокошников и рифм про веночки, только русская хтонь, гипнотическая гармония и джазовый грув!
«Где Фантом?» — «Записки сумасшедшего»
«Где Фантом?» (16+)
Где: «Ласточка»
Когда: 22 ноября, 20:00
«В голове одно — я тебя люблю», — напеваем мы, предсказывая слэм и мошпит под думерский пост-панк.
UGLI — «Цыганский хоррор»
Дельфин — «Хлопок и Нейтрино»
Дельфин (16+)
Где: «А2»
Когда: 27 ноября, 20:00
Андрей Лысиков пообещает, что «мы обязательно встретимся» после того, как он уйдет «туда, где весна», а заодно презентует долгожданный релиз.
Ева Польна
Дима Билан — «13 друзей Билана»
Дима Билан (6+)
Где: СКА Арена
Когда: 27 и 28 ноября
Наш «номер один» выступит с шоу «Я просто люблю тебя» (самое время вспомнить одноименный трек 2011 года!).
«Бонд с кнопкой»
«Бонд с кнопкой» (16+)
Где: Юбилейный
Когда: 28 ноября, 19:00
Инди-фолк-амбассадоры спальных районов зовут «пить сидр» и «глядеть тебя красивую».
Эдмунд Шклярский
«Пикник» (12+)
Где: Ледовый дворец
Когда: 28 ноября, 19:00
Эдмунд Шклярский и его рок-группа отмечают 45-летие свежим релизом «Вечное движение» и одноименным туром.
Катя IOWA
IOWA (16+)
Где: Temple of Deer
Когда: 29 ноября, 20:00
Фешн- и поп-икона Катя IOWA в этом году выстрелила с треком «Если я не твоя невеста, положи на место». Не пропустите его в лайве!
Хмыров — «Нотки-строки»
Хмыров (16+)
Где: «А2»
Когда: 29 ноября, 20:00
Локальная хип-хоп-звезда продвигает «русский рок на 808-х» (что бы это ни значило!), а также синтезирует дворовую романтику, русскую задушевность и тотальную искренность.
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