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Музыка

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55 главных концертов осени 2026-го в Петербурге: от IOWA до оркестра Теодора Курентзиса musicAeterna

Рейвы под хит 1990-х «Ты не верь слезам» и бэнгер из соцсетей «Мое тело — убийца», трибьют панку Егору Летову, перезапуск Cream Soda, камбэк Мальбэка и Сюзанны, Бетховен в версии Дениса Мацуева, привоз нью-йоркского джазмена Тодда Херберта, «осенний бал пожилой молодежи» группы «Дайте танк (!)», а также презентации новых альбомов Дельфина, «Хадн Дадн», polnalyubvi, uncle pecos и Кати Павловой. Редакция Собака.ru составила гид по концертам сезона, которые нельзя пропустить.

СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

«лампабикт» — «добраться до него»
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«лампабикт» — «добраться до него»

«лампабикт» (12+)

Где: Roof Place

Когда: 11 сентября, 20:00

Закрываем сезон опен-эйров на крышах инди-фолк выступлением Артема Якимова. Среди хайлайтов — его меланхоличный хит «Немерено» и новинка «Помню».

Эми Питерс — Becoming Innocent - Love and Theory
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Эми Питерс — Becoming Innocent - Love and Theory

Эми Питерс (18+)

Где: джаз-клуб Игоря Бутмана

Когда: 11 сентября, 19:30

Танцуем под ритмы джаза, соула и хип-хопа в исполнении дивы из Нидерландов, которая умело сочетает русское и западное звучание.

Билли Новик
Собака.ru

Билли Новик

Билли Новик (16+)

Где: «Космонавт»

Когда: 11 сентября, 20:00

Фронтмен Billy’s Band и создатель жанра «романтический алкоджаз» представит трибьют панку Егору Летову. Готовимся к сольнику, слушая альбомы Новика с кавер-версиями на треки «Гражданской обороны».

Île Thélème Ensemble
Изображение предоставлено пресс-службой Île Thélème Ensemble

Île Thélème Ensemble

Île Thélème Ensemble (12+)

Где: Новая сцена Александринского театра

Когда: 12 сентября, 19:00

Виолончелист Евгений Румянцев и пианистка Наталья Соколовская напомнят о несправедливо забытой и малоизвестной музыке: композициях Бриттена, Бэйли, Шаррино и Барбера.

Тодд Херберт — The Path To Infinity
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Тодд Херберт — The Path To Infinity 

Тодд Херберт (6+)

Где: белый зал Политехнического университета

Когда: 15 сентября, 19:00

Нью-йоркский джзамен в коллаборации с петербургскими музыкантами (пианистом Михаилом Марышевым, контрабасистом Иваном Любимовым и барабанщиком Егором Крюковских!) сыграет хиты саксофонистов ХХ века.

Елизавета Украинская — Characters and Feelings
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Елизавета Украинская — Characters and Feelings

Елизавета Украинская (6+)

Где: малый зал Филармонии им. Шостаковича

Когда: 16 сентября, 19:00

В новую программу ученицы Александра Сандлера вошли романтические композиции Равеля, Листа, Шопена, де Фалья и транскрипции Рахманинова.

musicAeterna
Валентин Блох

musicAeterna

Оркестр musicAeterna (6+)

Где: Филармония им. Шостаковича

Когда: 19 сентября, 20:00

Самый нестандартный, обсуждаемый и модный российский оркестр под управлением Теодора Курентзиса представит вторую серию нашумевшего проекта «Рамо. Звук света», с которым он гостролировал с 2011 по 2019 годы. В программу войдут все специалитеты французского композитора эпохи барокко: от лирической трагедии и оперы-балета до героической пасторали.

Краснознаменная дивизия имени моей бабушки — «Катакомба»
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Краснознаменная дивизия имени моей бабушки — «Катакомба»

Краснознаменная дивизия имени моей бабушки (16+)

Где: Factory 3

Когда: 19 сентября, 19:00

Подпеваем бэнгеру московских инди-рокеров «Я завожусь, когда слышу бас» и ждем петербургскую премьеру трека «Лавер».

Денис Мацуев
Алексей Костромин

Денис Мацуев

Денис Мацуев и Государственный симфонический оркестр Челябинской области (6+)

Где: Капелла

Когда: 24 сентября, 20:00

Пианист-виртуоз по традиции играет с региональным российским оркестром: на этот раз с коллективом из Челябинска под управлением Алексея Рубина. Обещают композиции Шумана и Бетховена.

Борис Березовский — Chopin: Études, Op. 10 & 25
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Борис Березовский — Chopin: Études, Op. 10 & 25

Борис Березовский (6+)

Где: Филармония им. Шостаковича

Когда: 26 сентября, 20:00

Прокофьев, Балакирев и Шопен — так выглядит программа ученика Элисо Вирсаладзе и одного из самых востребованных пианистов мира, которого называют «новым Рихтером».

Олег Нестеров
Алексей Костромин

Олег Нестеров

«Мегаполис» (16+)

Где: «Космонавт»

Когда: 26 сентября, 20:00

В начале сентября мы слушали трибьют Олега Нестерова обэриутам, а 26-го идем танцевать под привычный репертуар его изобретательной инди-рок-группы.

ОКТЯБРЬ

«Хадн дадн» — «Эжен»
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«Хадн дадн» — «Эжен»

«Хадн дадн» (16+)

Где: «Рассвет»

Когда: 1 октября, 20:00

Редкая возможность застать в Петербурге московских исполнителей в самобытном жанре «ляоакын» на стыке фольклора, синти-попа и инди. Авторы хита «Мы сегодня дома» представят новую пластинку «Эжен», вдохновленную хартбрейками и путешествиями по России.

polnalyubvi — «Прощай и люби меня»
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polnalyubvi — «Прощай и люби меня»

polnalyubvi (16+)

Где:«Аврора»

Когда: 1 октября, 20:00

Марина Демещенко — aka та самая эльфийская принцесса с бэнгером «Тот, кто погас, будет ярче светить, чем кометы, пролетающие над планетой» — тоже представит свежий релиз. Детали пока держат в секрете.

Крыли — «Я из Айхала»
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Крыли — «Я из Айхала»

Крыли (18+)

Где: «Аврора»

Когда: 2 октября, 20:00

Певица с якутским бэкграундом практикует саркастичные панчи, яркую постиронию и манифесты, напоминающие контент Алексея Жидковского. Считаем, это идеальный музыкальный и визуальный фон для переживания расставания и выхода из депрессии.

«Дайте танк (!)» — «Радио Пепел»
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«Дайте танк (!)» — «Радио Пепел»

«Дайте танк (!)» (16+)

Где: «А2»

Когда: 2 и 3 октября

Экспериментальные и интеллектуальные инди-рокеры во главе с Дмитрием Мозжухиным приглашают на «осенний бал пожилой молодежи». Да, теперь ваш возраст выдает знание строк: «Это не первое и не последнее утро, что я тебе подарю».

Zivert — Vinyl 1
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Zivert — Vinyl 1

Zivert (12+)

Где: «Газпром Арена»

Когда: 3 октября, 19:00

Новое шоу поп-дивы Юлии Зиверт неслучайно называется «Где-то в ретро» — певица давно вдохновляется эпохой 1980-х и 1990-х. И да, это маст-си, если летом вы подсели на трек «Я как будто бы банк, но я не коплю».

uncle pecos — Atarg
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uncle pecos — Atarg

uncle pecos (16+)

Где: «Рассвет»

Когда: 3 октября, 19:00

Группа выпускников Школы-студии МХАТ (с ними фитует актриса Мария Мацель под никнеймом Gráta!) презентует EP. Деталей пока нет, но гарантируем, что это будет эксперимент на стыке альтернативного рока и хип-хопа.

musicAeterna
Валентин Блох

musicAeterna

Оркестр musicAeterna (6+)

Где: Филармония им. Шостаковича

Когда: 5 октября, 20:00

Если в сентябре оркестр под управлением Курентзиса устроит феерию Рамо, то в октябре — Бетховена и Моцарта. Причем сочинения классиков прозвучат в аутетичном строе и с использованием исторических инструментов. Бонус: на этот раз к музыкантам присоединится именитая пианистка (и лауреат более 40 конкурсов!) Ева Геворгян.

Петр Лаул, Конгресс-оркестр, Вадим Мессерман, Чртомир Шишкович, Виктор Кулешов — «Симфония №1. Коллаж на тему B-A-C-H. Pro Et Contra. Tabula Rasa»
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Петр Лаул, Конгресс-оркестр, Вадим Мессерман, Чртомир Шишкович, Виктор Кулешов — «Симфония №1. Коллаж на тему B-A-C-H. Pro Et Contra. Tabula Rasa»

Петр Лаул (6+)

Где: Малый зал Филармонии им. Шостаковича

Когда: 6 октября, 19:00

Представитель нового поколения российских пианистов, ученик Александра Сандлера и профессор консерватории им. Римского-Корсакова сыграет сонаты и избранные пьесы Моцарта.

Женя Любич
Сергей Мисенко

Женя Любич

Женя Любич (16+)

Где: Новая сцена Александринского театра

Когда: 6 октября, 19:30

Певица, известная бэнгером Russian Girl, переложит стихи поэтов на музыку: Лермонтов будет напоминать панк-рок, Бродский — колыбельную, а Мариенгоф — блюз.

Винсент Гросс — Vincent Gross Sings the Music
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Винсент Гросс — Vincent Gross Sings the Music

Vincent Gross Quartet (6+)

Где: джаз-клуб Игоря Бутмана

Когда: 7 октября, 19:30

Авангардный вокалист из Балтимора раздаст мощнейший джаз. В программе — сплошь классические вещи Луи Армстронга. В том числе What a Wonderful World.

Илья Папоян
Василий Швецов

Илья Папоян

Илья Папоян и Анна Аглатова (6+)

Где: Филармония им. Шостаковича

Когда: 9 октября, 20:00

Пожалуй, одна из главных коллабораций сезона на академической сцене: гранд-пианист Илья Папоян, академический симфонический оркестр филармонии под управлением феноменального скрипача Владимира Спивакова и солистка Большого театра Анна Аглатова. Вместе они исполнят Первый фортепианный концерт Бетховена и Четвертую симфонию Малера.

Motorama — Sleep, and I Will Sing
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Motorama — Sleep, and I Will Sing 

Motorama (12+)

Где: «Космонавт»

Когда: 9 октября, 19:00

Коллектив с более чем двадцатилетней историей напомнит, что Joy Division есть у нас дома.

Саша Алмазова
Денис Гуляев

Саша Алмазова

Саша Алмазова (6+)

Где: джаз-клуб Игоря Бутмана

Когда: 10 октября, 19:00

Фронтвумен Non Cadenza Саша Алмазова отметит двадцатилетие на сцене трек-листом из лучших образцов джаза, соула и фанка.

Сергей Лазарев — «8»
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Сергей Лазарев — «8»

Сергей Лазарев (16+)

Где: СКА Арена

Когда: 9, 10, 11 октября

«В самое сердце на поражение» нам попадет концертный тур «Шоумен». Гарантируем, что понравится и вам, если любите масштабную сценографию, хореографию и яркие костюмы.

Евгений Алехин
Георгий Кардава

Евгений Алехин

«Макулатура» (18+)

Где: «Сердце»

Когда: 15 октября, 20:00

Мастера абстрактного хип-хопа Евгений Алехин и Константин Сперанский поэкспериментируют со звуком и добавят к привычным гитарам клавиши.

Иван Бессонов
Алексей Костромин

Иван Бессонов

Иван Бессонов (6+)

Где: Филармония им. Шостаковича

Когда: 17 октября, 20:00

Вундеркинд и победитель классического «Евровидения» сыграет Шопена (его специалитет!), Равеля и Скрябина.

Олег Гаркуша
Собака.ru

Олег Гаркуша 

«АукцЫон» (12+)

Где: «Аврора»

Когда: 17 октября, 20:00

Соскучились по танцам Олега Гаркуши? Самое время отправиться на выступление участников «Ленинградского рок-клуба» и прокричать припев «Дороги».

Seryabkina — «Слава»
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Seryabkina — «Слава»

Seryabkina (12+)

Где: «Космонавт»

Когда: 21 октября, 20:00

Поп-дива и экс-солистка «Серебра» презентует новый альбом «Слава». Ну а мы, конечно, ждем бэнгер из соцсетей «8901»!

Оркестр «Дивертисмент» и Сергей Курехин — «Re:SEASONS»
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Оркестр «Дивертисмент» и Сергей Курехин — «Re:SEASONS»

Оркестр «Дивертисмент» и Илья Иофф (6+)

Где: Малый зал Филармонии им. Шостаковича

Когда: 22 октября, 19:00

Камерный коллектив под управлением легендарного скрипача отыграет программу «Воспоминания об Италии», куда вошли сочинения Чайковского и Рихтера.

«Павлова» — «Стоп-слово»
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«Павлова» — «Стоп-слово»

«Павлова» (16+)

Где: «Космонавт»

Когда: 22 октября, 20:00

Вы уже отгоревали распад инди-поп-легенды «Обе две»? Тогда пора поддержать сольную пластинку их фронтвумен Кати Павловой «Улитки».

Cupsize — «заставь меня плакать»
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Cupsize — «заставь меня плакать»

Cupsize (16+)

Где: Sound

Когда: 25 октября, 20:00

Кумиры зумеров — рок-группа с лоуфайными битами и грязным вокалом — приглашает оценить их альбом «заставь меня плакать».

Петр Налич — «Обломов»
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Петр Налич — «Обломов»

Петр Налич (6+)

Где: джаз-клуб Игоря Бутмана

Когда: 28 и 29 октября

Создатель мем-хита нулевых «Gitar» и участник «Евровидения» синтезирует русский романс и балканские мотивы.

9mice — «9mm»
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9mice — «9mm»

9mice (16+)

Где: «А2»

Когда: 29 октября, 18:00

Артист с миллионной аудиторией (вы наверняка слышали его фит Jealous с Егором Кридом, madk1d и темным принцем!) покажет, что такое готичный рэп.

НОЯБРЬ

сold сarti — «я не могу не писать музыку»
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сold сarti — «я не могу не писать музыку»

сold сarti (16+)

Где: Base St. Petersburg

Когда: 6 ноября, 19:00

Слушаем исповедь на стыке эмо-рэпа, брейкбита и электронной музыки. Все это — автор хита «Моими глазами».

Ёлка — «Надо Проще»
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Ёлка — «Надо Проще»

Ёлка (16+)

Где: «А2»

Когда: 7 ноября, 20:00

Поп-легенда собрала в одном шоу главные хиты, и мы не можем не танцевать под «Прованс», «Около тебя» и «На большом воздушном шаре».

Мальбэк х Сюзанна — «Жду тебя»
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Мальбэк х Сюзанна — «Жду тебя»

Мальбэк х Сюзанна (16+)

Где: «А2»

Когда: 8 ноября, 20:00

Камбэк года, который автоматически телепортировал нас в 2017-й. Ждем от дуэта не только «Равнодушие» и «Гипнозы», но и новый альбом. Предсказание: на сольнике появится Ваня Дмитриенко, с которым Мальбэк и Сюзанна недавно выпустили трек «Отражение».

Игнатий Винтуров & WXREAD - Тело - убийца (Remix)
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Игнатий Винтуров & WXREAD - Тело - убийца (Remix)

Игнатий Винтуров (18+)

Где: Factory 3

Когда: 11 ноября, 19:00

«Мое тело — убийца, а любовь — пистолет», — наш главный манифест 2026-го. Строгая рекомендация: надеть на концерт ковбойскую шляпу и аутфит в стиле y2k.

Cream Soda — «Истерика»
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Cream Soda — «Истерика»

Cream Soda (16+)

Где: «А2»

Когда: 13 ноября, 20:00

Верховные электронщики Илья Гадаев и Алиса Стяжкова выступят с «Истерикой» — первой крупной работой, записанной в новом составе. Спойлер: группа переизобрела себя музыкально и текстуально!

Шура — «Я — суперстар»
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Шура — «Я — суперстар»

Шура (18+)

Где: «Космонавт»

Когда: 14 ноября, 20:00

Этот высокий тембр мы узнаем из тысячи! Предупреждаем: пропустить сольник феномена поп-музыки 1990-х — сродни преступлению. Особенно после того, как в 2026-м у него вышел мемный релиз «Я — суперстар».

Bumble Beezy — The Core
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Bumble Beezy — The Core

Bumble Beezy (16+)

Где: Sound

Когда: 14 ноября, 20:00

Артист с феноменально быстрой и техничной читкой Антон Ватлин отправляется в первый большой тур за последние семь лет. В программе — свежий альбом «The Core».

Ubel — «Нормальная музыка»
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Ubel — «Нормальная музыка»

Варвара Убель & Band (6+)

Где: джаз-клуб Игоря Бутмана

Когда: 14 ноября, 19:30

Дуэт Егора и Варвары Убель, которых вы знаете по треку «Лидокаин» (а также фитам с Антохой МС и нашим кавер-боем Zoloto!), на этот раз сыграет блокбастеры джаза.

Лолита и INSTASAMKA — «На Титанике»
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Лолита и INSTASAMKA — «На Титанике»

Лолита (18+)

Где: Ледовый дворец

Когда: 15 ноября, 19:00

Кумир пяти поколений (да-да, фит с INSTASAMKA «На Титанике» слушают даже айпад-киды!) даст большой и как всегда эпатажный сольник.

«Порез на собаке» — «Предъявы сверху»
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«Порез на собаке» — «Предъявы сверху»

«Порез на собаке» (16+)

Где: «Космонавт»

Когда: 15 ноября, 20:00

Мрачный экспериментальный сайд-проект участника «4 позиций Бруно» Александра Ситникова отмечает десятилетие.

hehehe — «Из дома в дом»
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hehehe — «Из дома в дом»

hehehe (16+)

Где: «Рассвет»

Когда: 17 ноября, 19:00

Настраиваемся на атмосферу дальневосточной романтики и меланхолии, переслушивая совместку «Мумий Тролля» с hehehe «Корюшка».

Settlers — «Блюдце»
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Settlers — «Блюдце»

Settlers (16+)

Где: «Космонавт»

Когда: 19 ноября, 20:00

Изучаем, как выглядит аутентичный нью-вейв-фолк. Никаких золотых кокошников и рифм про веночки, только русская хтонь, гипнотическая гармония и джазовый грув!

«Где Фантом?» — «Записки сумасшедшего»
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«Где Фантом?» — «Записки сумасшедшего»

«Где Фантом?» (16+)

Где: «Ласточка»

Когда: 22 ноября, 20:00

«В голове одно — я тебя люблю», — напеваем мы, предсказывая слэм и мошпит под думерский пост-панк.

UGLI — «Цыганский хоррор»
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UGLI — «Цыганский хоррор»

UGLI (16+)

Где: «Космонавт»

Когда: 25 ноября, 20:00

Сплав этники с электронной музыкой и дарк-попом + отсылки к Горану Бреговичу и берлинскому техно + вайб цыганщины и тихая лирика = формула ДНК дуэта Дарьи Трушек и Андрея Чубиса.

Дельфин — «Хлопок и Нейтрино»
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Дельфин — «Хлопок и Нейтрино»

 

Дельфин (16+)

Где: «А2»

Когда: 27 ноября, 20:00

Андрей Лысиков пообещает, что «мы обязательно встретимся» после того, как он уйдет «туда, где весна», а заодно презентует долгожданный релиз.

Ева Польна
София Карайванская

Ева Польна

Ева Польна (12+)

Где: Ледовый дворец

Когда: 27 ноября, 20:00

Легенда интеллигентной электроники и «Гостья из будущего» в очередной раз принесет в массы IDM.

Дима Билан — «13 друзей Билана»
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Дима Билан — «13 друзей Билана»

Дима Билан (6+)

Где: СКА Арена

Когда: 27 и 28 ноября

Наш «номер один» выступит с шоу «Я просто люблю тебя» (самое время вспомнить одноименный трек 2011 года!).

«Бонд с кнопкой»
Полина Яценко

«Бонд с кнопкой»

«Бонд с кнопкой» (16+)

Где: Юбилейный

Когда: 28 ноября, 19:00

Инди-фолк-амбассадоры спальных районов зовут «пить сидр» и «глядеть тебя красивую».

Эдмунд Шклярский
Игорь Можейко

Эдмунд Шклярский

«Пикник» (12+)

Где: Ледовый дворец

Когда: 28 ноября, 19:00

Эдмунд Шклярский и его рок-группа отмечают 45-летие свежим релизом «Вечное движение» и одноименным туром.

Катя IOWA
Соня Сивкова

Катя IOWA

IOWA (16+)

Где: Temple of Deer

Когда: 29 ноября, 20:00

Фешн- и поп-икона Катя IOWA в этом году выстрелила с треком «Если я не твоя невеста, положи на место». Не пропустите его в лайве!

Хмыров — «Нотки-строки»
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Хмыров — «Нотки-строки»

Хмыров (16+)

Где: «А2»

Когда: 29 ноября, 20:00

Локальная хип-хоп-звезда продвигает «русский рок на 808-х» (что бы это ни значило!), а также синтезирует дворовую романтику, русскую задушевность и тотальную искренность.

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