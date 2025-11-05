Что смотреть в кинотеатрах России в ноябре 2025-го: экранизация «Авиатора» Водолазкина, продолжение «Иллюзии обмана» и «Новая волна» Ричарда Линклейтера

«Мой сын» (18+)

Психологическая драма о конфликте поколений — адвокат Екатерина (Юлия Снигирь) после ухода мужа не особенно успешно пытается воспитывать пасынка-подростка Лешу (Леон Кемстач). Их отношения ухудшаются, когда женщина участвует в сфабрикованном деле против тренера тинейджера по тайскому боксу.

Также в картине дебютанта Вячеслава Клевцова снялись Алексей Филимонов, Павел Табаков, Юрий Чурсин и Яна Сексте.

С 6 ноября