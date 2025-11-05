Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Что смотреть в кинотеатрах России в ноябре 2025-го: экранизация «Авиатора» Водолазкина, продолжение «Иллюзии обмана» и «Новая волна» Ричарда Линклейтера

А также — боевик «Разрушитель миров» с Миллой Йовович, драмы о конфликте поколений «Огненный мальчик» и «Мой сын», мистический хоррор «Искупление» с Сергеем Безруковым и Виктором Сухоруковым, а также обладатель Гран-при Канн-2025 «Сентиментальная ценность» и «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном. Плюс повторный прокат классики — три картины Михаэля Ханеке, «Человек-слон» Дэвида Линча и «Красный круг» Мельвиля. Рассказываем о главных фильмах, которые покажут в кинотеатрах России в ноябре.

С 6 НОЯБРЯ
С 13 НОЯБРЯ
С 20 НОЯБРЯ
С 27 НОЯБРЯ

С 6 НОЯБРЯ

Arte France Cinéma, Arte, Bavaria Film International, Bayerischer Rundfunk (BR), Canal+, Centre National de la Cinématographie (CNC), Eurimages, Filmfonds Wien, Les Films Alain Sarde, MK2 Productions, Wega Film, Österreichischer Rundfunk (ORF), 2001

«Пианистка» / La pianiste (2001) (18+)

Повторный прокат эротической драмы классика Михаэля Ханеке, снятой по одноименной книге лауреатки Нобелевской премии Эльфриды Елинек. Это история болезненной страсти преподавательницы Венской консерватории Эрики (Изабель Юппер) и ее студента Вальтера (Бенуа Мажимель) с элементами садизма и мазохизма. В 2001 году картина получила три приза Каннского кинофестиваля: Ханеке взял Гран-при жюри, а Юппер и Мажимель — награды за лучшие актерские работы.

C 6 ноября

ARP Sélection, Detour Filmproduction, Ciné+OCS, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Canal+, 2025

«Новая волна» / Nouvelle Vague (18+)

Фильм режиссера культовой трилогии «Перед рассветом /закатом/ полуночью» и «Отрочества» Ричарда Линклейтера посвящен французской новой волне в кино. Сюжет строится вокруг съемок первой полнометражной картины Жана-Люка Годара (его сыграл Гийом Марбек) «На последнем дыхании»: на главные роли тот приглашает Жана-Поля Бельмондо (Обри Дюллен) и Джин Сиберг (Зои Дойч) — начинается работа над одной из самых значимых лент мирового кинематографа.

C 6 ноября

Amasia Entertainment, 23ten, Gramercy Park Media, Studio 507, 2025

«Разрушитель миров» / World-Breaker (16+)

Фантастический боевик с Миллой Йовович и Люком Эвансом — они играют родителей, спасающихся вместе с дочерью Уиллой (Билли Булле из «Маленького огонька») на отдаленном острове после вторжения на Землю загадочных существ из другого измерения. За постановку отвечает Брэд Андерсон, режиссер «Обители проклятых» и «Машиниста» (и муж Йовович).

C 6 ноября

«Резервная копия» при участии «Глобус-фильм», 2025

«Огненный мальчик» (18+)

Второй полный метр Надежды Михалковой — драма о сложных отношениях властной матери, депутата Госдумы Анны (Юлия Высоцкая, «Хроники русской революции») и ее непутевого сына Максима (Денис Косиков, «На автомате»). По случайности парень становится виновником гибели человека — теперь под угрозой и его будущее, и материнская карьера в политике. Также в касте — Анна Михалкова, Александр Устюгов, Оксана Акиньшина и Елизавета Ищенко.

С 6 ноября

Comacico, Euro International Films, Fono Roma, Les Films Corona, Selenia Cinematografica, 1970

«Красный круг» / Le cercle rouge (1970) (16+)

Классика французской новой волны на большом экране — в криминальном триллере Жана-Пьера Мельвиля Ален Делон играет вышедшего из тюрьмы преступника Коре, который вместе с двумя подельниками собирается ограбить ювелирный магазин. Один из самых ярких фильмов своего времени можно увидеть в отреставрированном варианте.

С 6 ноября

Свердловская киностудия при поддержке Минкультуры России, 2025

«Мой сын» (18+)

Психологическая драма о конфликте поколений — адвокат Екатерина (Юлия Снигирь) после ухода мужа не особенно успешно пытается воспитывать пасынка-подростка Лешу (Леон Кемстач). Их отношения ухудшаются, когда женщина участвует в сфабрикованном деле против тренера тинейджера по тайскому боксу.

Также в картине дебютанта Вячеслава Клевцова снялись Алексей Филимонов, Павел Табаков, Юрий Чурсин и Яна Сексте.

С 6 ноября

С 13 НОЯБРЯ

Epic Films, Lionsgate, Reese Wernick Productions, Summit Entertainment, The Fusion Media, 2025

«Иллюзия обмана 3» / Now You See Me: Now You Don't (12+)

Третья часть популярной франшизы о виртуозной команде грабителей-иллюзионистов. К ролям участников «Четырех всадников» вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко и Айла Фишер, пропускавшая второй фильм. По сюжету четверка с помощью присоединившихся к ним молодых талантов собирается похитить самый большой в мире бриллиант «Королева» у преступного клана. Среди других звезд в касте — Морган Фримен, Марк Руффало и Розамунд Пайк. Режиссер — Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Веном»).

C 13 ноября

Ильмень, 2025

«Искупление» (18+)

Монохромный слоубернер о солдате (Сергей Безруков), вернувшемся с русско-турецкой войны в родную деревню. Здесь ему приходится столкнуться с разного рода дьявольщиной. В роли сходящего с ума знахаря — Виктор Сухоруков, а Никита Кологривый играет контактирующего с бесами могильщика. В других ролях — Михаил Евланов, Кирилл Кяро, Полина Ватага и рэпер Хаски. Снял хоррор Константин Еронин, автор не менее мрачного «Вдохновения».

С 13 ноября

Greenwich Film Productions, Herald Ace, Kurosawa Production Co., Nippon Herald Films, 1985

«Ран» / Ran (1985) (18+)

Классика позднего Акиры Куросавы на большом экране — шекспировского «Короля Лира» режиссер перенес в Японию XVI века. Один из самых мощных фильмов автора с визуальной точки зрения: как в плане постановки, так и костюмов с декорациями. 

C 13 ноября

BBC Film, Elliott & Harper, Lipsync Productions, Location Safety, Number 9 Films, 2024

«Соленая тропа» / The Salt Path (18+)

Камернаям мелодрама с Джиллиан Андерсон и Джейсоном Айзексом. Они играют супружескую пару, отправившуюся в длительное пешее путешествие по самому длинному маршруту Великобритании — Соленой тропе. С помощью хайкинга они пытаются преодолеть жизненный кризис и пересмотреть свои отношения.

Одноименный автобиографический бестселлер Рейнор Уинн экранизировала Марианн Эллиотт («Загадочное ночное убийство собаки»).

C 13 ноября

Les Films du Losange, X-Filme Creative Pool, Wega Film, Arte France Cinéma, France 3 Cinéma

«Хэппи-энд» / Happy End (2017) (18+)

Возвращение в кинотеатры сатирической трагикомедии Михаэля Ханеке о большой французской буржуазной семье, которая на фоне миграционного кризиса в середине 2010-х переживает не менее жесткий кризис же взаимоотношений. В актерском ансамбле — Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян, Матье Кассовиц, Фантина Ардуин и Франц Роговский.

C 13 ноября

Студия +1, 2025

«Яга на нашу голову» (6+)

Семейная сказочная комедия Александра Войтинского («Огниво», «По щучьему велению»): по сюжету обычному мальчику Пете (Александр Самусев, «Новогоднее чудо») нанимают очень странную няню, которая оказывается самой настоящей Бабой Ягой (Светлана Ходченкова). Теперь ему нужно помочь волшебной старухе вернуть ступу (и магию) и не попасться Кощею (Юрий Колокольников).

С 13 ноября

С 20 НОЯБРЯ

Красный квадрат, 2025

«Авиатор» (12+)

Российский блокбастер по одноименному бестселлеру Евгения Водолазкина. В 2026 году благодаря ученому-крионику Гейгеру (Константин Хабенский) в себя приходит замороженный в рамках эксперимента сотню лет назад авиатор Иннокентий Платонов (Александр Горбатов из «Сердца пармы»). В наши дни ему жизненно необходимо восстановить собственную память и раскрыть тайну убийства, в котором его обвинили в прошлом. В других ролях — Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Ирина Пегова, Софья Эрнст и другие. Режиссером выступил Егор Кончаловский («На Луне», «Большой дом»).  

С 20 ноября

«Я бы тебя пнула, если бы могла» / If I Had Legs I'd Kick You (18+)

Актерский бенефис Роуз Бирн («28 недель спустя», «Миссис Америка») в роли женщины по имени Линда, которая в одиночку ухаживает за дочерью с тяжелым заболеванием (Дилейни Куинн, «Супруги Роуз») и находится на грани нервного срыва. Ситуацию в какой-то момент окончательно усугубляет протекающая в доме крыша, вынудившая семью переехать в дешевый мотель. За роль в драмеди Мэри Бронштейн («Возбуждение») Бирн в этом году получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале.

С 20 ноября

Arte France Cinéma, Film i Väst, BBC Film, Zentropa Entertainments, MK2 Productions, Zentropa International Sweden, Komplizen Film, Mer Film, Eye Eye Pictures, Lumen Production, 2025

«Сентиментальная ценность» / Affeksjonsverdi (18+)

Драма Йоакима Триера («Громче, чем бомбы», «Худший человек на свете») получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля-2025. По сюжету сестры-актрисы (Ренате Реинсве и Инга Ибсдоттер Лиллеос) похоронили мать. Дом, в котором жили несколько поколений, опустел, но женщины не отчаиваются — их связывают близкие отношения. Дисгармонию вносит внезапно появившийся отец — гениальный режиссер (Стеллан Скарсгард). После 15 лет отсутствия тот приглашает одну из дочерей исполнить главную роль в его новом фильме.

С 20 ноября

Lobo Films, LB Entertainment, Align, Film i Väst, Film4, 2025

«Сущность» / The Thing with Feathers (18+)

Британский хоррор с Бенедиктом Камбербэтчем в роли овдовевшего художника-иллюстратора — его с двумя сыновьями начинает терроризировать загадочное существо по имени Ворон, сошедшее с его картины и питающееся человеческими страхами. Режиссером картины выступил Дилан Саузерн.

C 20 ноября

Arte France Cinéma, Bavaria Film, Canal+, Filmex, France 2 Cinéma, 2000

«Код: Неизвестен» / Code inconnu: Récit incomplet de divers voyages (2000) (18+)

Еще один фильм Михаэля Ханеке возвращается на большие экраны. В истории, как одна нелепая случайность (например, измененный код от входной двери) может разрушить судьбы людей и запустить цепочку самых разных событий, снялись Жюльет Бинош, Тьери Невик, Йозеф Бирбихлер и другие.

C 20 ноября

Lakeside Animation, Метрафильмс, 2025

«На выброс» (6+)

Новый мультфильм мастера мультипликации Константина Бронзита, худрука студии «Мельница» и автора «Мы не можем жить без космоса». На этот раз это история о выброшенных в мусор вещах: галстуке Маке и его друзьях — вазе, ботинке, катушке ниток и других предметах, которые хотят обрести свой рай и для этого отправляются в большое путешествие.

С 20 ноября

BlockFilm, Man in A Tree, Miramax, 2025

«Обитель» / The Home (18+)

Хоррор Джеймса ДеМонако («Судная ночь») с Питом Дэвидсоном в главной роли — известный комик здесь играет уличного художника Макса, которого отправили ухаживать за жителями дома престарелых в качестве наказания за вандализм. Проблема в том, что тихая с виду обитель постепенно начинает раскрывать свои тайны: от просто странных до откровенно ужасающих.

С 20 ноября

С 27 НОЯБРЯ

Excellent Cadaver, Black Label Media, Sikelia Productions, 2025

«Умри, моя любовь» / Die My Love (18+)

Семейный триллер с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном — их герои, возлюбленные Грейс и Джексон, сбегают ото всех в горы Монтаны и хотят начать жизнь с нуля. Получается не очень: парочка довольно быстро погружается в ад в отношениях из-за послеродовой депрессии, галлюцинаций, паранойи по поводу измен и тому подобного.

Также в касте — Ник Нолти, Сисси Спейсек и Лакит Стэнфилд. Режиссером картины, показанной в этом году в основном конкурсе Канн, стала Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином»).

С 27 ноября

Brooksfilms, 1980

«Человек-слон» / The Elephant Man (1980) (18+)

Классический фильм Дэвида Линча в повторном прокате. Редкий шанс посмотреть тревожную гипнотическую драму о взаимоотношениях доктора Тривза (Энтони Хопкинс) и мужчины с жуткими врожденными уродствами по имени Джон Меррик (Джон Херт) в кинотеатре.

C 27 ноября

Asmik Ace, GKIDS, Pony Canyon, Rock'n Roll Mountain, Tokyo Broadcasting System (TBS), 2025

«Стометровка» / Hyakuemu (12+)

Спортивное аниме Кэндзи Иваисавы о талантливом школьнике-легкоатлете Тогаси, который когда-то обучил своего не столь техничного, но упорного нового друга Комию премудростям бега на 100 метров. Это привело к логичному финалу: в итоге им придется выяснить, кто же все-таки лучше на дистанции. 

Fuller Media, The Wonder Company, Bee-Hive Productions, Fifth Season, Wild Atlantic Pictures, 2025

«Астронавт» / The Astronaut (16+)

Камерный сай-фай о девушке-астронавте Сэм (Кейт Мара, «Звоните Джейн»), после аварии на спускаемом аппарате та приводняется где-то в Атлантическом океане. Ее приемный отец, генерал Харрис (Лоренс Фишберн), помещает дочь на карантин в своем особняке — постепенно возникают подозрения, что она могла случайно привезти на Землю опасный инопланетный организм. Режиссером выступила Джессика Варлей (хоррор «Фобии»).

C 27 ноября

ArtMasters, Кинообраз, 2025

«Тик-Так» (12+)

Фильм Николая Хомерики в жанре новогоднего ромкома. По сюжету супружеская пара актеров Савельевых, переживающая разлад в отношениях (Егор Корешков и Александра Власова), играют свой последний спектакль в амплуа Деда Мороза и Снегурочки, но оказываются запертыми в одной гримерке. При этом вместе с бомбой с часовым механизмом. Также в фильме снялись Олеся Иванченко («Няня Оксана»), Борис Каморзин («Право выбора») и Игорь Царегородцев («Инспектор Гаврилов»).

С 27 ноября

