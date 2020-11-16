Такого не расскажут на Первом канале: Софья Эрнст — об интуиции, семье, одиночестве и Финском заливе

Фрол: Многие наивно полагают, что интуиции у них нет. Как ее развивать?

Софья: Я искренне уверена: аппетит приходит исключительно во время еды. Чтобы что-то получить, нужно начать действовать в этом направлении. В данном случае помогает обратиться к детству. Во что ты любил играть? Что захватывало тебя настолько, что ты дни напролет мог этим заниматься в упоении? И вернуть себе это. В процессе твоя интуиция сразу откликнется и подскажет следующие шаги. Я часто представляла, как снимаюсь в кино, меня эти фантазии прямо уносили. Вспомнив эти ощущения, я подумала: «А почему бы и нет!» Дети ведь прозрачны для интуиции и осознают свое предназначение.

Фрол: Абсолютно согласен. А потом взрослые говорят бесконечные «нет», демотивируют и переносят на ребенка собственные страхи. Я долго не мог решиться заниматься модой, а потом вспомнил первые рисунки: в детском саду я бесконечно рисовал дам в шикарных платьях. Потом уже появились другие мечтания: археолог, врач, учитель истории, но самый первый импульс не давал мне покоя больше всего. Да, в 1990-х вообразить себя дизайнером мальчику в маленьком русском городке было, как минимум, странно. Я от этого пути отошел, но все же нащупал его снова!

Софья: Ты правильно сказал, что мы иногда сбиваемся со своего пути, потому что в нашу жизнь приходят обстоятельства или люди, которые в пубертатном возрасте кажутся нам классными, мы стремимся им подражать и перенимаем их ценности. Я очень хорошо помню момент классе в одиннадцатом, мы что-то обсуждали, а я сказала: «Я так счастлива!» На что подружка парировала: «Счастлива? Но у тебя же ничего нет! Даже сумки Chanel». А на какой-то момент стремление к материальным благам затмило мое сознание и произошла подмена ценностей. На самом деле, проверить «твое — не твое» очень просто: если ты не счастлив получить то, о чем вроде бы мечтал — путь неверный. Предметы роскоши меня радовали, но ощущения счастья не давали. Меня всегда тянуло не к вещам, а к впечатлениям и к людям, которые являли собой целый мир.

Фрол: Нас объединяют долгая дружба и непростые отношения, где чего только не было, и мне хочется поговорить с тобой и о сложностях тоже. Например, мне часто не хватало мотивации и правильных ориентиров, поэтому и у меня происходила подмена ценностей. Я совершал поступки, которыми, мягко говоря, не горжусь. Но все равно это поиск пути, опыт, который может оказаться кому-то полезным. Поэтому, кстати, мне так нравится формат журнала «Собака.ru» — в нем много честных человеческих историй. Ведь обретение пути оказывается в итоге совершенно не таким, как ты это себе представлял.

Софья: Абсолютно! Я была одержима этим поиском. Когда-то — я еще жила в Петербурге — меня терзало то, что у меня не было своего дела в жизни. Я пробовала общаться с психоаналитиками, и специалист — потрясающая женщина — привнесла в мою жизнь волшебство. Я пришла к ней с тем, что совершенно не знала, чем заниматься, но у меня был сильнейший внутренний зуд найти свое призвание. Оно так сильно манило меня из будущего, что я понимала: мне непременно, непременно нужно его обрести. Я бродила в каком-то тумане, не осознавая, куда двигаться, все время за что-то хваталась. Было понятно, что экономистом я не стану, даже несмотря на диплом СПбГУ, только творчество — мне и люди попадались исключительно из этой сферы. Не скажу, что фрики, но неординарные точно: музыканты, артисты, художники.

Фрол: Тусовщики, сумасшедшие и блаженные…

Софья: Так вот, я пришла к психоаналитику и спросила: «Что же мне делать, Ксения Ральфовна?». А она ответила: «Успокоиться, следовать потоку и делать то, что приносит удовольствие, неважно, подразумевается ли за это гонорар». Но так как финансовая жилка у меня всегда была, то я стала работать во всех направлениях.

Фрол: И у меня! Мы, кстати, свои счета всегда сами оплачивали!

Софья: Я тогда так ссорилась с родителями! Я была возмущена: «Мы же обеспеченные люди, а мои одногруппники из семей с гораздо меньшим достатком имеют карманных денег намного больше, чем я. Вы совершенно не заботитесь обо мне!» А теперь я родителям благодарна — это заставило меня шевелиться и придумывать, как мне самой получить то, что я хочу. Не ждать, когда упадет с неба, а брать все в свои руки. Я не могу принять повсеместный инфантилизм и ожидания, что кто-то тебе должен.

Фрол: Я тоже не понимаю, куда все это ведет: давать никто не хочет, а брать хотят все. Самое крутое — ни от кого ничего не ждать, чтобы не разочаровываться. Мне жаль людей, потому что они стали очень слабыми.

Софья: Тема разочарования сейчас стоит очень остро. Есть такая установка в обществе — нужно сразу же быть великим, сразу же транслировать идеальную картинку. А тем, как она досталась, никто не делится. Принято показывать только глянцевую сторону жизни. Этот страх несовершенства очень мешает. Я и официанткой в петербургском ресторане нашей подруги Кати Бокучавы работала, и в шоуруме Ульяны — и никогда этого не стеснялась. Если честный труд приносит деньги, за него не может быть стыдно. Стыдно не реализовывать свой талант. Стыдно не идти к своей мечте. Я горжусь даже небольшими шагами! Вот в ноябре выходит фильм «На острие»: у меня в нем совсем небольшая роль фехтовальщицы, но она для меня очень ценна. Я умею радоваться любым успехам, может, потому, что в моей семье было принято гордиться даже микродостижениями. Я думаю, так и надо воспитывать детей.