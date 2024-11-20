Долгая дорога к «Дюне»: Чего ждать от сериала-приквела фильмов Дени Вильнева?

Кто сделал сериал?

Производство «Пророчества» несколько раз переходило из рук в руки. Первые анонсы сериального приквела «Дюны» появились еще в 2019 году — тогда планировалось, что им займутся авторы полнометражной дилогии: режиссер Дени Вильнев и сценарист Джон Спэйтс. Однако сначала проект из-за разногласий со студией покинул Спэйтс, а затем и Вильнев — оба погрузились в съемки второй части.

В результате шоураннерам успели побыть Дэна Калво («Нарко», «Образцовые бунтарки») и Дайан Адему-Джон («Древние», «Призраки усадьбы Блай»), но завершила начатое Элисон Шапкер («Видоизмененный углерод», «Мир Дикого Запада»). «Пророчество» при этом не является точной экранизацией романа «Дюна: Орден сестер» Брайана Герберта (сына автора вселенной Фрэнка Герберта) и Кевина Андерсона, хотя это и заявлено в титрах. За основу взята трилогия «Великие школы Дюны», но сценарно она переработана.

Режиссеры также менялись: вместо Вильнева на первые два эпизода позвали Йохана Ренка («Во все тяжкие», «Чернобыль»), однако в итоге над ними работала Анна Ферстер, известная по «Карнивал Роу» и «Чужестранке».