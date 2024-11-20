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Долгая дорога к «Дюне»: Чего ждать от сериала-приквела фильмов Дени Вильнева?

На HBO и Max стартовал масштабный проект «Дюна: Пророчество» — сложносочиненный спин-офф дилогии Дени Вильнева, действие которого происходит за 10 тысяч лет до событий фильмов с Тимоти Шаламе. Разбираемся (без спойлеров!), как сериальный приквел работает с вселенной Фрэнка Герберта и его литературных наследников и чем может отпугнуть неофитов.

HBO Max, Legendary Television, Pioneer Stillking Films, Villeneuve Films, Warner Bros. Television, 2024

Мир «Дюны» долгое время считался невозможным для экранизации из-за невероятно дотошной продуманности: далекое будущее, войны за ценное вещество под названием меланж, интриги правящих кланов, мистика, хтонические чудовища в облике гигантских червей и прочие эпические атрибуты. Его не смог снять Алехандро Ходоровски, фильм Дэвида Линча до сих пор многими воспринимается как провал, а мини-сериалы ругали за низкобюджетную картинку. Только в 2021 году канадцу Дени Вильневу удалось переубедить и зрителей, и критиков: его «Дюна» вышла не перегруженной книжными деталями, невероятно красивой и коммерчески успешной. Кажется, вторую часть в его режиссуре обсуждали совсем недавно (и предсказывали многочисленные номинации на «Оскар»!), как подоспел новый повод для дискуссий: с середины ноября стартовал сериал «Дюна: Пророчество».

HBO Max, Legendary Television, Pioneer Stillking Films, Villeneuve Films, Warner Bros. Television, 2024

Что происходит в сериале «Дюна: Пророчество»?

Описывать сюжетные линии вселенной «Дюны» сама по себе непростая задача, однако в сериале хитросплетения дошли до критического уровня уже в экспозиции. Судите сами: действие происходит за 10 тысяч лет до событий из фильмов Вильнева. Человечество пережило войну с разумными машинами и строжайше запретило использование роботов, однако атмосфера тревожная — все сильно опасаются повторения битвы с искусственным интеллектом. Параллельно несколько кланов плетут интриги в борьбе за власть и драгоценный меланж (он же спайс), который добывают на стратегически важной песчаной планете Арракис. Важную роль в истории играет Сестринство — орден, состоящий из ясновидиц во главе с реальным сестрами Харконнен: Валей (Эмили Уотсон из «Рассекая волны» и «Чернобыля)» и Тулой (Оливия Уильямс, блеснувшая в «Призраке» Романа Полански). Это на его основе появится школа Бене Гессерит. Сильные женщины планируют установить новый мировой порядок, не менее сильные мужчины в исполнении Марка Стронга, Брендана Коуэлла и Трэвиса Фиммела с недоброй искоркой безумия в глазах тоже имеют свои соображения на этот счет. Медленно, но верно надвигается буря.

HBO Max, Legendary Television, Pioneer Stillking Films, Villeneuve Films, Warner Bros. Television, 2024

Кто сделал сериал?

Производство «Пророчества» несколько раз переходило из рук в руки. Первые анонсы сериального приквела «Дюны» появились еще в 2019 году — тогда планировалось, что им займутся авторы полнометражной дилогии: режиссер Дени Вильнев и сценарист Джон Спэйтс. Однако сначала проект из-за разногласий со студией покинул Спэйтс, а затем и Вильнев — оба погрузились в съемки второй части.

В результате шоураннерам успели побыть Дэна Калво («Нарко», «Образцовые бунтарки») и Дайан Адему-Джон («Древние», «Призраки усадьбы Блай»), но завершила начатое Элисон Шапкер («Видоизмененный углерод», «Мир Дикого Запада»). «Пророчество» при этом не является точной экранизацией романа «Дюна: Орден сестер» Брайана Герберта (сына автора вселенной Фрэнка Герберта) и Кевина Андерсона, хотя это и заявлено в титрах. За основу взята трилогия «Великие школы Дюны», но сценарно она переработана.

Режиссеры также менялись: вместо Вильнева на первые два эпизода позвали Йохана Ренка («Во все тяжкие», «Чернобыль»), однако в итоге над ними работала Анна Ферстер, известная по «Карнивал Роу» и «Чужестранке».

HBO Max, Legendary Television, Pioneer Stillking Films, Villeneuve Films, Warner Bros. Television, 2024

Чем пугает сложная экспозиция?

Главное впечатление от стартового эпизода «Пророчества» — красиво, неторопливо и сложно. Дени Вильнев не приложил руку к производству (разве что в том смысле, что это авторизованный приквел), но сериал ощутимо хочет быть как минимум не хуже его дилогии в визуальном плане. В целом, это получается: нет никаких вопросов ни к цветовым решениям, ни к графике, ни к интерьерам, ни к костюмам. Однако в противовес набору эстетических удовольствий «Дюна» с ходу припечатывает тяжеловесной завязкой с несколькими сюжетными линиями — чтобы более-менее во всем разобраться, придется потратить какое-то время на погружение в лор. У той же «Игры престолов», с которой «Пророчество» сразу же неизбежно начали сравнивать, по ощущениям порог входа существенно ниже. Этим озадачены даже преданные фанаты, читавшие книги и Фрэнка Герберта, и его старшего сына Брайана — их, в частности, смущают хронологические нестыковки и появление новых персонажей. 

HBO Max, Legendary Television, Pioneer Stillking Films, Villeneuve Films, Warner Bros. Television, 2024

Стоит ли смотреть сериал?

Впечатление двойственное: адепты вселенной Герберта выражают сдержанный оптимизм и радуются проработанному визуальному ряду, все остальные скорее недоумевают — зачем тратить шесть часов свободного времени на просмотр малопонятной шахматной партии в неторопливом исполнении красивых людей в красивых костюмах и интерьерах. 

Разве что ради появления гигантского червя Шаи-Хулуда и в надежде на более прозрачный нарратив далее  — иначе ориентироваться в «Пророчестве» будет не проще, чем в песчаной буре на планете Арракис.

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