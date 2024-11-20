Долгая дорога к «Дюне»: Чего ждать от сериала-приквела фильмов Дени Вильнева?

На HBO и Max стартовал масштабный проект «Дюна: Пророчество» — сложносочиненный спин-офф дилогии Дени Вильнева, действие которого происходит за 10 тысяч лет до событий фильмов с Тимоти Шаламе. Разбираемся (без спойлеров!), как сериальный приквел работает с вселенной Фрэнка Герберта и его литературных наследников и чем может отпугнуть неофитов.
Мир «Дюны» долгое время считался невозможным для экранизации из-за невероятно дотошной продуманности: далекое будущее, войны за ценное вещество под названием меланж, интриги правящих кланов, мистика, хтонические чудовища в облике гигантских червей и прочие эпические атрибуты. Его не смог снять Алехандро Ходоровски, фильм Дэвида Линча до сих пор многими воспринимается как провал, а мини-сериалы ругали за низкобюджетную картинку. Только в 2021 году канадцу Дени Вильневу удалось переубедить и зрителей, и критиков: его «Дюна» вышла не перегруженной книжными деталями, невероятно красивой и коммерчески успешной. Кажется, вторую часть в его режиссуре обсуждали совсем недавно (и предсказывали многочисленные номинации на «Оскар»!), как подоспел новый повод для дискуссий: с середины ноября стартовал сериал «Дюна: Пророчество».
Что происходит в сериале «Дюна: Пророчество»?
Описывать сюжетные линии вселенной «Дюны» сама по себе непростая задача, однако в сериале хитросплетения дошли до критического уровня уже в экспозиции. Судите сами: действие происходит за 10 тысяч лет до событий из фильмов Вильнева. Человечество пережило войну с разумными машинами и строжайше запретило использование роботов, однако атмосфера тревожная — все сильно опасаются повторения битвы с искусственным интеллектом. Параллельно несколько кланов плетут интриги в борьбе за власть и драгоценный меланж (он же спайс), который добывают на стратегически важной песчаной планете Арракис. Важную роль в истории играет Сестринство — орден, состоящий из ясновидиц во главе с реальным сестрами Харконнен: Валей (Эмили Уотсон из «Рассекая волны» и «Чернобыля)» и Тулой (Оливия Уильямс, блеснувшая в «Призраке» Романа Полански). Это на его основе появится школа Бене Гессерит. Сильные женщины планируют установить новый мировой порядок, не менее сильные мужчины в исполнении Марка Стронга, Брендана Коуэлла и Трэвиса Фиммела с недоброй искоркой безумия в глазах тоже имеют свои соображения на этот счет. Медленно, но верно надвигается буря.
Кто сделал сериал?
Производство «Пророчества» несколько раз переходило из рук в руки. Первые анонсы сериального приквела «Дюны» появились еще в 2019 году — тогда планировалось, что им займутся авторы полнометражной дилогии: режиссер Дени Вильнев и сценарист Джон Спэйтс. Однако сначала проект из-за разногласий со студией покинул Спэйтс, а затем и Вильнев — оба погрузились в съемки второй части.
В результате шоураннерам успели побыть Дэна Калво («Нарко», «Образцовые бунтарки») и Дайан Адему-Джон («Древние», «Призраки усадьбы Блай»), но завершила начатое Элисон Шапкер («Видоизмененный углерод», «Мир Дикого Запада»). «Пророчество» при этом не является точной экранизацией романа «Дюна: Орден сестер» Брайана Герберта (сына автора вселенной Фрэнка Герберта) и Кевина Андерсона, хотя это и заявлено в титрах. За основу взята трилогия «Великие школы Дюны», но сценарно она переработана.
Режиссеры также менялись: вместо Вильнева на первые два эпизода позвали Йохана Ренка («Во все тяжкие», «Чернобыль»), однако в итоге над ними работала Анна Ферстер, известная по «Карнивал Роу» и «Чужестранке».
Чем пугает сложная экспозиция?
Главное впечатление от стартового эпизода «Пророчества» — красиво, неторопливо и сложно. Дени Вильнев не приложил руку к производству (разве что в том смысле, что это авторизованный приквел), но сериал ощутимо хочет быть как минимум не хуже его дилогии в визуальном плане. В целом, это получается: нет никаких вопросов ни к цветовым решениям, ни к графике, ни к интерьерам, ни к костюмам. Однако в противовес набору эстетических удовольствий «Дюна» с ходу припечатывает тяжеловесной завязкой с несколькими сюжетными линиями — чтобы более-менее во всем разобраться, придется потратить какое-то время на погружение в лор. У той же «Игры престолов», с которой «Пророчество» сразу же неизбежно начали сравнивать, по ощущениям порог входа существенно ниже. Этим озадачены даже преданные фанаты, читавшие книги и Фрэнка Герберта, и его старшего сына Брайана — их, в частности, смущают хронологические нестыковки и появление новых персонажей.
Стоит ли смотреть сериал?
Впечатление двойственное: адепты вселенной Герберта выражают сдержанный оптимизм и радуются проработанному визуальному ряду, все остальные скорее недоумевают — зачем тратить шесть часов свободного времени на просмотр малопонятной шахматной партии в неторопливом исполнении красивых людей в красивых костюмах и интерьерах.
Разве что ради появления гигантского червя Шаи-Хулуда и в надежде на более прозрачный нарратив далее — иначе ориентироваться в «Пророчестве» будет не проще, чем в песчаной буре на планете Арракис.
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