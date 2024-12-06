«Очень странные Star Wars»: Каким получился спин-офф «Звездные войны: Опорная команда»?

Сериалы Disney по «Звездным войнам» — настоящая шоковая терапия для всех фанатов, потому что от проекта к проекту качество сильно скачет. Если «Мандалорец» скатился лишь на третьем сезоне, а «Асоку» приняли сдержанно, то «Оби Ван», «Аколит» и «Книга Бобы Фетта» поклонников скорее взбесили (особенно «Аколит»!). Уверенным попаданием в сердца зрителей можно назвать разве что «Андора». Во многом потому, что сериал предлагал качественно новый подход — сеттинг приземленного шпионского боевика неожиданно освежил космическую франшизу.

«Опорная команда» — это (по первым двум сериям) еще один радикальный жанровый эксперимент, только в сторону семейного кино. Судите сами: четыре школьника случайно находят старый космический корабль, который уносит их куда-то на окраины вселенной. Задача ребят — вернуться домой, но нюанс в том, что никто не знает, где их планета, а все окружающие их люди и нелюди — пираты.

Как уже заметили многие критики, сюжет сериала, его подача и манера съемки явно отсылают к фильмам 1980-х. В частности, работам Стивена Спилберга. У «Опорной команды» есть вайб и «Инопланетянина», и «Капитана Крюка» с Робином Уильямсом, и гораздо более позднего «Супер 8» (его Спилберг спродюсировал).

Сами шоураннеры в качестве одного из референсов называют картину«Балбесы» Ричарда Доннера — в ней также фигурировали подростки, пираты и сокровища. А из современных примеров явно напрашивается сравнение с «Очень странными делами», где тоже действует квартет харизматичных школьников, которые решают сложнейшие проблемы.