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«Очень странные Star Wars»: Каким получился спин-офф «Звездные войны: Опорная команда»?

На Disney+ стартовал новый (очередной) сериал про далекую-далекую галактику — на этот раз это история про детей, которые потерялись в космосе и столкнулись с алчными пиратами и Джудом Лоу. Кинокритик Алексей Нимандов рассказывает, почему «Опорную команду» стоит посмотреть всем, кто ждет финальный сезон «Очень странных дел». 

Lucasfilm Ltd., The Walt Disney Company, 2024

Сериалы Disney по «Звездным войнам» — настоящая шоковая терапия для всех фанатов, потому что от проекта к проекту качество сильно скачет. Если «Мандалорец» скатился лишь на третьем сезоне, а «Асоку» приняли сдержанно, то «Оби Ван», «Аколит» и «Книга Бобы Фетта» поклонников скорее взбесили (особенно «Аколит»!).  Уверенным попаданием в сердца зрителей можно назвать разве что «Андора». Во многом потому, что сериал предлагал качественно новый подход — сеттинг приземленного шпионского боевика неожиданно освежил космическую франшизу.

«Опорная команда» — это (по первым двум сериям) еще один радикальный жанровый эксперимент, только в сторону семейного кино. Судите сами: четыре школьника случайно находят старый космический корабль, который уносит их куда-то на окраины вселенной. Задача ребят — вернуться домой, но нюанс в том, что никто не знает, где их планета, а все окружающие их люди и нелюди — пираты. 

Как уже заметили многие критики, сюжет сериала, его подача и манера съемки явно отсылают к фильмам 1980-х. В частности, работам Стивена Спилберга. У «Опорной команды» есть вайб и «Инопланетянина», и «Капитана Крюка» с Робином Уильямсом, и гораздо более позднего «Супер 8» (его Спилберг спродюсировал).

Сами шоураннеры в качестве одного из референсов называют картину«Балбесы» Ричарда Доннера — в ней также фигурировали подростки, пираты и сокровища. А из современных примеров явно напрашивается сравнение с «Очень странными делами», где тоже действует квартет харизматичных школьников, которые решают сложнейшие проблемы. 

Lucasfilm Ltd., The Walt Disney Company, 2024

Кстати, о шоураннерах — это явно не сидящий без работы после трилогии о Человеке-пауке (с Томом Холландом) Джон Уоттс и его постоянный соавтор Кристофер Д. Форд. Уоттс лично поставил первый и последний эпизоды, а остальные доверил не менее опытной команде. Например, Дэвиду Лоури, снявшему «Легенду о Зеленом рыцаре», и режиссерам оскароносного «Все везде и сразу» Дэниел Шайнерт и Дэн Кван. 

Часто в фильмах про детей слабое место — это как раз сами дети, которые не всегда могут стабильно выдавать убедительную актерскую игру. Но «Опорная команда» (по крайней мере, на отрезке из двух серий) и здесь держится уверенно, так как у всех ведущих актеров есть опыт работы в различных проектах. Ярче всех выделяется 14-летняя Райан Кира Армстронг, которая стала узнаваема благодаря прошлогоднему скандалу: в 2023 году девочку номинировали на «Золотую малину» за роль в фильме «Воспламеняющая взглядом», новой экранизации классического романа Стивена Кинга. Тогда для Армстронг все закончилось хорошо — организаторы премии принесли актрисе извинения и ввели возрастные ограничения для номинантов. Однако все равно радостно видеть, что это недоразумение не помешало восходящей звезде. В «Опорной команде» она играет бойкую и наглую Ферн, которая наверняка в дальнейшем станет любовным интересом Уима — мечтающего стать джедаем мальчика в исполнении Рави Кэбота-Кониерса. За юмор в сериале отвечает инопланетный слоненок-гуманоид Нил (Роберт Тимоти Смит), а Кириана Краттер играет Кей Би — девочку-гения и сестру Ферн. 

Пока что в тексте ни слова не было сказано о Джуде Лоу, ради которого многие наверняка и будут смотреть «Опорную команду», но спешим огорчить: его персонаж появляется только в самом конце второй серии и буквально на пару минут. Что будет с его героем дальше — пока интрига. Тем не менее, мы успели узнать, что тот владеет Силой — возможно, тема джедайства все-таки возникнет и в последующих эпизодах. 

Lucasfilm Ltd., The Walt Disney Company, 2024

Пока создается впечатление, что «Опорной команде» не нужна приписка «Звездные войны» — у сериала нет никаких серьезных связей с большой франшизой и завязка сюжета выглядит как вполне самостоятельное произведение. И это радует, но фан-сервис ради фан-сервиса может случиться в любой момент: мы помним, как в истории мандалорца вдруг появился Люк Скайуокер, а «Оби Ван» и вовсе целиком и полностью держался на Лее и Дарте Вейдере. Впрочем, хочется верить, что вкус не изменит Джону Уоттсу и на этот раз — тональность он смог грамотно выдержать и в «Пауках» с Томом Холландом, и недавних «Одиноких волках» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни

Зачин оптимистичный: «Опорная команда» — это буквально «Балбесы» в космосе: сериал для уютного просмотра всей семьей, где пиетет к историям о далекой-далекой галактике испытывают и родители, и дети. До «Очень странных дел» при всей схожести проект Disney+ все-таки не дотягивает по степени мрачности и кровожадности антогонистической силы. Но если вы соскучились по приключенческим историям о подростках, а ждать пятый сезон шоу Netflix нет уже никаких сил, обратите внимание на «Опорную команду». А потом пересмотрите всю спилберовскую классику. 

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