«Очень странные Star Wars»: Каким получился спин-офф «Звездные войны: Опорная команда»?

На Disney+ стартовал новый (очередной) сериал про далекую-далекую галактику — на этот раз это история про детей, которые потерялись в космосе и столкнулись с алчными пиратами и Джудом Лоу. Кинокритик Алексей Нимандов рассказывает, почему «Опорную команду» стоит посмотреть всем, кто ждет финальный сезон «Очень странных дел».
Сериалы Disney по «Звездным войнам» — настоящая шоковая терапия для всех фанатов, потому что от проекта к проекту качество сильно скачет. Если «Мандалорец» скатился лишь на третьем сезоне, а «Асоку» приняли сдержанно, то «Оби Ван», «Аколит» и «Книга Бобы Фетта» поклонников скорее взбесили (особенно «Аколит»!). Уверенным попаданием в сердца зрителей можно назвать разве что «Андора». Во многом потому, что сериал предлагал качественно новый подход — сеттинг приземленного шпионского боевика неожиданно освежил космическую франшизу.
«Опорная команда» — это (по первым двум сериям) еще один радикальный жанровый эксперимент, только в сторону семейного кино. Судите сами: четыре школьника случайно находят старый космический корабль, который уносит их куда-то на окраины вселенной. Задача ребят — вернуться домой, но нюанс в том, что никто не знает, где их планета, а все окружающие их люди и нелюди — пираты.
Как уже заметили многие критики, сюжет сериала, его подача и манера съемки явно отсылают к фильмам 1980-х. В частности, работам Стивена Спилберга. У «Опорной команды» есть вайб и «Инопланетянина», и «Капитана Крюка» с Робином Уильямсом, и гораздо более позднего «Супер 8» (его Спилберг спродюсировал).
Сами шоураннеры в качестве одного из референсов называют картину«Балбесы» Ричарда Доннера — в ней также фигурировали подростки, пираты и сокровища. А из современных примеров явно напрашивается сравнение с «Очень странными делами», где тоже действует квартет харизматичных школьников, которые решают сложнейшие проблемы.
Кстати, о шоураннерах — это явно не сидящий без работы после трилогии о Человеке-пауке (с Томом Холландом) Джон Уоттс и его постоянный соавтор Кристофер Д. Форд. Уоттс лично поставил первый и последний эпизоды, а остальные доверил не менее опытной команде. Например, Дэвиду Лоури, снявшему «Легенду о Зеленом рыцаре», и режиссерам оскароносного «Все везде и сразу» Дэниел Шайнерт и Дэн Кван.
Часто в фильмах про детей слабое место — это как раз сами дети, которые не всегда могут стабильно выдавать убедительную актерскую игру. Но «Опорная команда» (по крайней мере, на отрезке из двух серий) и здесь держится уверенно, так как у всех ведущих актеров есть опыт работы в различных проектах. Ярче всех выделяется 14-летняя Райан Кира Армстронг, которая стала узнаваема благодаря прошлогоднему скандалу: в 2023 году девочку номинировали на «Золотую малину» за роль в фильме «Воспламеняющая взглядом», новой экранизации классического романа Стивена Кинга. Тогда для Армстронг все закончилось хорошо — организаторы премии принесли актрисе извинения и ввели возрастные ограничения для номинантов. Однако все равно радостно видеть, что это недоразумение не помешало восходящей звезде. В «Опорной команде» она играет бойкую и наглую Ферн, которая наверняка в дальнейшем станет любовным интересом Уима — мечтающего стать джедаем мальчика в исполнении Рави Кэбота-Кониерса. За юмор в сериале отвечает инопланетный слоненок-гуманоид Нил (Роберт Тимоти Смит), а Кириана Краттер играет Кей Би — девочку-гения и сестру Ферн.
Пока что в тексте ни слова не было сказано о Джуде Лоу, ради которого многие наверняка и будут смотреть «Опорную команду», но спешим огорчить: его персонаж появляется только в самом конце второй серии и буквально на пару минут. Что будет с его героем дальше — пока интрига. Тем не менее, мы успели узнать, что тот владеет Силой — возможно, тема джедайства все-таки возникнет и в последующих эпизодах.
Пока создается впечатление, что «Опорной команде» не нужна приписка «Звездные войны» — у сериала нет никаких серьезных связей с большой франшизой и завязка сюжета выглядит как вполне самостоятельное произведение. И это радует, но фан-сервис ради фан-сервиса может случиться в любой момент: мы помним, как в истории мандалорца вдруг появился Люк Скайуокер, а «Оби Ван» и вовсе целиком и полностью держался на Лее и Дарте Вейдере. Впрочем, хочется верить, что вкус не изменит Джону Уоттсу и на этот раз — тональность он смог грамотно выдержать и в «Пауках» с Томом Холландом, и недавних «Одиноких волках» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни.
Зачин оптимистичный: «Опорная команда» — это буквально «Балбесы» в космосе: сериал для уютного просмотра всей семьей, где пиетет к историям о далекой-далекой галактике испытывают и родители, и дети. До «Очень странных дел» при всей схожести проект Disney+ все-таки не дотягивает по степени мрачности и кровожадности антогонистической силы. Но если вы соскучились по приключенческим историям о подростках, а ждать пятый сезон шоу Netflix нет уже никаких сил, обратите внимание на «Опорную команду». А потом пересмотрите всю спилберовскую классику.
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