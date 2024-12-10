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Кино и сериалы

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Селин Дион, тру-крайм об убийстве Джонбенет Рэмси и оммаж Хаяо Миядзаки: лучшие иностранные документальные проекты 2024 года

Редакция Собака.ru начинает подводить итоги года! В первом эпизоде грядущей серии материалов мы собрали главные зарубежные документальные фильмы и сериалы 2024-го, которые точно стоит увидеть. Среди них — биографии, захватывающий тру-крайм и исторические расследования: настоящий must see новогодних каникул!

Les Productions Feeling, Sony Music, Sony Music Entertainment, Sony Music Vision, Vermilion Films, 2024

Фильм «Я — Селин Дион» / I Am: Celine Dion (18+)

Документальный фильм о пятикратной обладательнице премии «Грэмми». В последние годы она пережила смерть мужа, а также борется с редчайшим неизлечимым заболеванием — синдромом мышечной скованности (он же синдром Мерша-Вольтмана).

Режиссером выступила оскаровская номинантка Ирен Тейлор Бродски («Последний дюйм», «Лунная соната: Глухота в трех актах»). Подробнее о картине мы писали здесь

Prime Video

Campfire Studios, Levels Audio Post, 2024

Фильм «Братья Менендес» / The Menendez Brothers (18+)

История братьев Лайла и Эрика Менендес из Беверли-Хиллз, получивших пожизненные сроки за убийство родителей в 1989 году. Мотивом, по их словам, стало систематическое домашнее насилие. Режиссер Алехандро Хартман («Кармель. Кто убил Марию Марту?») подробно выслушивает версии обеих сторон: как самих братьев, так и государственных обвинителей.

О скандальном кейсе в этом году также был снят игровой сериал шоураннеров Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстры: История братьев Менендес» с Хавьером Бардемом и Хлоей Севиньи в касте. После успеха проекта в защиту Лайла и Эрика выступила Ким Кардашьян — она написала публичное эссе на NBC News, а их дело было отправлено на новое слушание.

Netflix

Daily Wire Studios, Digital Astronaut, The Daily Wire

Фильм «Я расист?» / Am I Racist? (18+)

Консервативный и скандальный подкастер Мэтт Уолш исследует природу расизма, общаясь с многочисленными экспертами в этом сложном вопросе. За ним неотступно следует камера режиссера Джастина Фолка, уже снимавшего Уолша в подобном проекте «Кто такая женщина?» — тогда сюжет строился вокруг гендерной проблематики.

DailyWire+

All Rise Films, Library Films, XYZ Films

Фильм «Skywalkers: История одной пары» / Skywalkers: A Love Story (18+)

Пара отчаянных руферов из России Ангелина Николау и Иван Биркус прославились тем, что не раз покоряли самые высокие здания мира. На этот раз они готовятся взойти на шпиль башни Merdeka 118 в малазийском Куала-Лумпуре.

Автором истории выступил Джефф Цимбалист, известный по фильму «Пеле: Рождение легенды».

Netflix

BBC Television Centre, Canal+ [fr], Centre National du Cinéma, Ciné, Featuristic Films, Flair Production, Sacem

Фильм «Стойкий человек» / A Resilient Man (18+)

Мощная история преодоления: в 2019 году артист лондонского Королевского балета Стивен Макрей в 35 лет серьезно травмировал ногу — порвал ахиллово сухожилие. Тем не менее ему удалось восстановиться и вернуться на сцену, а весь этот сложнейший путь зафиксировал режиссер Стефан Каррель («Дикий мир»).

Netflix

CreatorVC

Фильм «Чужие: Расширенная версия» / Aliens Expanded (18+)

Невероятно подробная документальная лента о съемках «Чужих» Джеймса Кэмерона — все нюансы процесса здесь расписаны практически по минутам (не говоря уже про огромное количество историй и редких архивных материалов!).

Режиссер Йен Нэйтан («Память: Истоки "Чужого"») решил не мелочиться — фильм идет практически пять часов.

CreatorVC

Federation Entertainment

Фильм «Ле-Ман '55. Тайная катастрофа» / Le Mans 55 (18+)

В 1955 году во время знаменитой гонки на выносливость на трассе во французском Ле-Мане произошла чудовищная катастрофа, в результате которой погибли 83 человека, а более сотни были ранены. 

Режиссер Эммануэль Рейе разбирается в причинах трагедии, а факт того, что жертвами стали члены его семьи, придает картине особый драматизм.

Apple TV+

Object & Animal, Black Box Management, Epoch Films, OPC, Park Pictures, XTR

Фильм «Дочери» / Daughters (18+)

Док о социальной программе в Вашингтоне, которая позволяет детям не терять связь со своими отцами, оказавшимися за решеткой. В центре внимания — четыре девочки, готовящиеся к специально организованному танцевальному вечеру с папами. 

Фильм Анджелы Паттон и Натали Рэй очень благосклонно приняли на фестивале «Сандэнс» — картина получила приз зрительских симпатий в своей категории.

Netflix

Фото: прокатчик — «Русский Репортаж», 2024

Фильм «Хаяо Миядзаки и птица» / Hayao Miyazaki and the Heron (16+)

Документальное кино о легенде мировой анимации — Хаяо Миядзаки. Фильм охватывает семь лет его жизни, во время которых он создавал «Мальчика и птицу».

Режиссер Каку Аракава общается с самим мастером и командой художников: в частности, его другом и соавтором Тосио Судзуки.

Идет в кинотеатрах России

Fifth Season, Film 45, Noma Projects, Parliament of Owls

Сериал «Всеядные: путешествие еды» / Omnivore (18+)

Гастрономический проект о том, как различные ингредиенты популярных блюд распространялись по миру. Один эпизод — один продукт: чили, тунец, соль, бананы, свинина, рис, кофе и кукуруза.

Авторы — топовый датский шеф-повар Рене Редзепи и американский фуд-журналист Мэтт Гулдинг.

Apple TV+

Park Road Post Production, Sikelia Productions

Фильм «Битлз '64» / Beatles '64

Спродюсированный Мартином Скорсезе фильм Дэвида Тэдески, который фиксирует влияние легендарной группы на американскую культуру после их трехнедельного визита и выступлений на шоу Эда Салливана.

Огромный массив архивных кадров, разумеется, представлен в полном объеме.

Disney+

Antipode Films, Yabayay Media

Фильм «Никакой другой земли» / No other land (18+)

Совместный проект юриста Базеля Адра и журналиста Юваля Абрахама, документировавших конфликт между израильтянами и палестинцами в Масафер-Ятта — небольшом поселении в районе Западного берега реки Иордан.

В этом году фильм стал лучшей документальной картиной на Берлинале.

Prime Video

Arte France, arte France Cinéma, Centre National du Cinéma, Fanta Sy, Fonds de Promotion de l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle du Sénégal, Les Films du Bal, Région Ile-de-France

Фильм «Дагомея» / Dahomey (18+)

Фильм о возвращении древних культурных ценностей из Европы на историческую родину — в Бенин. «Дагомея» изначально считалась фаворитом Берлинского кинофестиваля и в итоге получила «Золотого медведя».

Эта награда стала вторым значимым призом в карьере режиссера Мати Диоп: в 2019 году она выиграла «Золотую пальмовую ветвь» Канн за картину «Атлантика».

Mubi

Netflix, RadicalMedia, Third Eye Motion Picture Company, 2024

Сериал «Нераскрытое дело: Кто убил Джонбенет Рэмси» / Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey (18+)

Документальный детектив о громком убийстве шестилетней девочки в штате Колорадо в 1996 году — виновного (или виновных) в ее смерти не нашли до сих пор. Преступление стало одним из самых резонансных в новейшей истории США и обросло многочисленными версиями: основными подозреваемыми были родители Джонбенет, но достаточных доказательств против них не было найдено.

Режиссером выступил оскаровский номинант Джо Берлингер, мастер жанра тру-крайм, известный по документальной трилогии «Потерянный рай», а также фильму о маньяке Теде Банди «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном.

Netflix

Bayerischer Rundfunk (BR), BKM, BR, Film und Medien Stiftung NRW

Фильм «Рифеншталь» / Riefenstahl (18+)

Крепкий биографический док о кинорежиссере Лени Рифеншталь и ее роли в идеологии нацистской Германии. Создатель фильма Андрес Файель («Если не мы, то кто») собрал огромное количество писем и кинохроники, но в целом воздерживается от оценочных суждений.

Премьера ленты «Рифеншталь» была на Венецианском фестивале в этом году.

Prime Video

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