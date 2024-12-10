Селин Дион, тру-крайм об убийстве Джонбенет Рэмси и оммаж Хаяо Миядзаки: лучшие иностранные документальные проекты 2024 года

Редакция Собака.ru начинает подводить итоги года! В первом эпизоде грядущей серии материалов мы собрали главные зарубежные документальные фильмы и сериалы 2024-го, которые точно стоит увидеть. Среди них — биографии, захватывающий тру-крайм и исторические расследования: настоящий must see новогодних каникул!
Фильм «Я — Селин Дион» / I Am: Celine Dion (18+)
Документальный фильм о пятикратной обладательнице премии «Грэмми». В последние годы она пережила смерть мужа, а также борется с редчайшим неизлечимым заболеванием — синдромом мышечной скованности (он же синдром Мерша-Вольтмана).
Режиссером выступила оскаровская номинантка Ирен Тейлор Бродски («Последний дюйм», «Лунная соната: Глухота в трех актах»). Подробнее о картине мы писали здесь.
Prime Video
Фильм «Братья Менендес» / The Menendez Brothers (18+)
История братьев Лайла и Эрика Менендес из Беверли-Хиллз, получивших пожизненные сроки за убийство родителей в 1989 году. Мотивом, по их словам, стало систематическое домашнее насилие. Режиссер Алехандро Хартман («Кармель. Кто убил Марию Марту?») подробно выслушивает версии обеих сторон: как самих братьев, так и государственных обвинителей.
О скандальном кейсе в этом году также был снят игровой сериал шоураннеров Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстры: История братьев Менендес» с Хавьером Бардемом и Хлоей Севиньи в касте. После успеха проекта в защиту Лайла и Эрика выступила Ким Кардашьян — она написала публичное эссе на NBC News, а их дело было отправлено на новое слушание.
Netflix
Фильм «Я расист?» / Am I Racist? (18+)
Консервативный и скандальный подкастер Мэтт Уолш исследует природу расизма, общаясь с многочисленными экспертами в этом сложном вопросе. За ним неотступно следует камера режиссера Джастина Фолка, уже снимавшего Уолша в подобном проекте «Кто такая женщина?» — тогда сюжет строился вокруг гендерной проблематики.
DailyWire+
Фильм «Skywalkers: История одной пары» / Skywalkers: A Love Story (18+)
Пара отчаянных руферов из России Ангелина Николау и Иван Биркус прославились тем, что не раз покоряли самые высокие здания мира. На этот раз они готовятся взойти на шпиль башни Merdeka 118 в малазийском Куала-Лумпуре.
Автором истории выступил Джефф Цимбалист, известный по фильму «Пеле: Рождение легенды».
Netflix
Фильм «Стойкий человек» / A Resilient Man (18+)
Мощная история преодоления: в 2019 году артист лондонского Королевского балета Стивен Макрей в 35 лет серьезно травмировал ногу — порвал ахиллово сухожилие. Тем не менее ему удалось восстановиться и вернуться на сцену, а весь этот сложнейший путь зафиксировал режиссер Стефан Каррель («Дикий мир»).
Netflix
Фильм «Чужие: Расширенная версия» / Aliens Expanded (18+)
Невероятно подробная документальная лента о съемках «Чужих» Джеймса Кэмерона — все нюансы процесса здесь расписаны практически по минутам (не говоря уже про огромное количество историй и редких архивных материалов!).
Режиссер Йен Нэйтан («Память: Истоки "Чужого"») решил не мелочиться — фильм идет практически пять часов.
CreatorVC
Фильм «Ле-Ман '55. Тайная катастрофа» / Le Mans 55 (18+)
В 1955 году во время знаменитой гонки на выносливость на трассе во французском Ле-Мане произошла чудовищная катастрофа, в результате которой погибли 83 человека, а более сотни были ранены.
Режиссер Эммануэль Рейе разбирается в причинах трагедии, а факт того, что жертвами стали члены его семьи, придает картине особый драматизм.
Apple TV+
Фильм «Дочери» / Daughters (18+)
Док о социальной программе в Вашингтоне, которая позволяет детям не терять связь со своими отцами, оказавшимися за решеткой. В центре внимания — четыре девочки, готовящиеся к специально организованному танцевальному вечеру с папами.
Фильм Анджелы Паттон и Натали Рэй очень благосклонно приняли на фестивале «Сандэнс» — картина получила приз зрительских симпатий в своей категории.
Netflix
Фильм «Хаяо Миядзаки и птица» / Hayao Miyazaki and the Heron (16+)
Документальное кино о легенде мировой анимации — Хаяо Миядзаки. Фильм охватывает семь лет его жизни, во время которых он создавал «Мальчика и птицу».
Режиссер Каку Аракава общается с самим мастером и командой художников: в частности, его другом и соавтором Тосио Судзуки.
Идет в кинотеатрах России
Сериал «Всеядные: путешествие еды» / Omnivore (18+)
Гастрономический проект о том, как различные ингредиенты популярных блюд распространялись по миру. Один эпизод — один продукт: чили, тунец, соль, бананы, свинина, рис, кофе и кукуруза.
Авторы — топовый датский шеф-повар Рене Редзепи и американский фуд-журналист Мэтт Гулдинг.
Apple TV+
Фильм «Битлз '64» / Beatles '64
Спродюсированный Мартином Скорсезе фильм Дэвида Тэдески, который фиксирует влияние легендарной группы на американскую культуру после их трехнедельного визита и выступлений на шоу Эда Салливана.
Огромный массив архивных кадров, разумеется, представлен в полном объеме.
Disney+
Фильм «Никакой другой земли» / No other land (18+)
Совместный проект юриста Базеля Адра и журналиста Юваля Абрахама, документировавших конфликт между израильтянами и палестинцами в Масафер-Ятта — небольшом поселении в районе Западного берега реки Иордан.
В этом году фильм стал лучшей документальной картиной на Берлинале.
Prime Video
Фильм «Дагомея» / Dahomey (18+)
Фильм о возвращении древних культурных ценностей из Европы на историческую родину — в Бенин. «Дагомея» изначально считалась фаворитом Берлинского кинофестиваля и в итоге получила «Золотого медведя».
Эта награда стала вторым значимым призом в карьере режиссера Мати Диоп: в 2019 году она выиграла «Золотую пальмовую ветвь» Канн за картину «Атлантика».
Mubi
Сериал «Нераскрытое дело: Кто убил Джонбенет Рэмси» / Cold Case: Who Killed JonBenét Ramsey (18+)
Документальный детектив о громком убийстве шестилетней девочки в штате Колорадо в 1996 году — виновного (или виновных) в ее смерти не нашли до сих пор. Преступление стало одним из самых резонансных в новейшей истории США и обросло многочисленными версиями: основными подозреваемыми были родители Джонбенет, но достаточных доказательств против них не было найдено.
Режиссером выступил оскаровский номинант Джо Берлингер, мастер жанра тру-крайм, известный по документальной трилогии «Потерянный рай», а также фильму о маньяке Теде Банди «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном.
Netflix
Фильм «Рифеншталь» / Riefenstahl (18+)
Крепкий биографический док о кинорежиссере Лени Рифеншталь и ее роли в идеологии нацистской Германии. Создатель фильма Андрес Файель («Если не мы, то кто») собрал огромное количество писем и кинохроники, но в целом воздерживается от оценочных суждений.
Премьера ленты «Рифеншталь» была на Венецианском фестивале в этом году.
Prime Video
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