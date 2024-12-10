Селин Дион, тру-крайм об убийстве Джонбенет Рэмси и оммаж Хаяо Миядзаки: лучшие иностранные документальные проекты 2024 года

Фильм «Я — Селин Дион» / I Am: Celine Dion (18+)

Документальный фильм о пятикратной обладательнице премии «Грэмми». В последние годы она пережила смерть мужа, а также борется с редчайшим неизлечимым заболеванием — синдромом мышечной скованности (он же синдром Мерша-Вольтмана).

Режиссером выступила оскаровская номинантка Ирен Тейлор Бродски («Последний дюйм», «Лунная соната: Глухота в трех актах»). Подробнее о картине мы писали здесь.

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