Секс, ложь и книга: Каким получился сериал Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт?

От звездных имен в титрах рябит в глазах: Альфонсо Куарон и его постоянный соавтор Эммануэль Любецки, актеры Кейт Бланшетт и Кевин Кляйн, обладатель «Сезара», оператор Брюно Дельбоннель («Амели», «Гарри Поттер и Принц-полукровка»), комик Саша Барон Коэн («Борат», «Алиса в Зазеркалье»), прекрасная британская артистка Лесли Мэнвилл («Малефисента») и юный Коди Смит-Макфи, засветившийся в неовестернах «Строго на Запад» и «Власть пса». Премьера первых четырех серий состоялась на Венецианском кинофестивале с размахом и помпой. При таком раскладе справедливо было ожидать ошеломляющий результат. Таким он и вышел. Только со знаком минус, а не плюс.

Сериал открывается сценой в поезде, едущем в Венецию, оттуда действие перескакивает на наградную церемонию, затем в школу, где преподает Бригсток, и возвращается на площадь венецианского вокзала. Дальше так и продолжается: флешбэки сменяют эпизоды настоящего, которые сменяют флэшбеки, которые сменяют… Поначалу несколько путаешься во временных линиях и героях, дополнительную неразбериху вносят закадровые голоса, принадлежащие нескольким персонажам. Хотя уже к концу первой серии авторы сами все приносят на блюдечке с голубой каемочкой, разъясняя кто, почему и откуда. Но демонстрируя множественность точек зрения на одно событие авторы «Совпадения» делают это иллюстративно и буквально в лоб.

Описать происходящее можно всего одним предложением: «Красивые привилегированные люди красиво мучаются и страдают в красивых интерьерах, снятых очень-очень красиво». Правда, Любецки и Дельбоннель временами переступают грань, за которой у красоты возникает пошло-приторный оттенок (например, в сценах давнего отпуска, пошедшего не по плану). Даже таракану, которого Бригсток символично ловит стаканом, достается своя порция высококлассной операторской съемки.