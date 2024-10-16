Секс, ложь и книга: Каким получился сериал Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт?

В Apple TV+ стартовал сериал Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны» — первая за шесть лет работа «оскароносного» режиссера с невероятно звездным кастом: от Кейт Бланшетт до комика Саши Барона Коэна. Кинокритик Наталия Эфендиева разбиралась, почему драматическое шоу при всех данных стать главным проектом осени 2024-го, пока видится ее самым большим (и неоправданно растянутым!) провалом.
Звезда теледокументалистики Кэтрин Рэйвенскрофт (Кейт Бланшет) получает значимую профессиональную награду и вместе с любящим мужем Робертом (Саша Барон Коэн) возвращается домой, где находит небольшую посылочку. Внутри — книжка под названием «Идеальный незнакомец», посвящением «Моему сыну Джонатану» и вежливым предупреждением «Всякое сходство с живыми и мертвыми людьми неслучайно». Начав чтение Кэтрин понимает: она и есть главная героиня романа и речь об обстоятельствах ее жизни, о которых хотелось бы забыть навсегда. Вскоре по экземпляру получают и ее муж и сын Ник (Коди Смит-Макфи). Рассыльный — бывший школьный учитель и безутешный вдовец Стивен Бригсток (Кевин Кляйн) — решил уничтожить Кэтрин.
После шестилетней паузы Альфонсо Куарон возвращается, дебютируя на малых экранах. Автор «Гравитации» и «Ромы» выбрал для экранизации не самый выдающийся текст — первый роман экс-тележурналистики Рени Найт, десять лет назад подавшейся в литературу. До этого Найт работала на ВВС и Chanel Four и занималась документалистикой (к слову, этот опыт практически никак не отражен в «Совпадениях»). Ее литературный дебют шуму не наделал, серьезных наград не снискал и в целом прошел скромно. Зато 300-страничная книга заинтересовала «оскароносного» режиссера, причем настолько, что он сам написал сценарий, а затем и экранизировал.
От звездных имен в титрах рябит в глазах: Альфонсо Куарон и его постоянный соавтор Эммануэль Любецки, актеры Кейт Бланшетт и Кевин Кляйн, обладатель «Сезара», оператор Брюно Дельбоннель («Амели», «Гарри Поттер и Принц-полукровка»), комик Саша Барон Коэн («Борат», «Алиса в Зазеркалье»), прекрасная британская артистка Лесли Мэнвилл («Малефисента») и юный Коди Смит-Макфи, засветившийся в неовестернах «Строго на Запад» и «Власть пса». Премьера первых четырех серий состоялась на Венецианском кинофестивале с размахом и помпой. При таком раскладе справедливо было ожидать ошеломляющий результат. Таким он и вышел. Только со знаком минус, а не плюс.
Сериал открывается сценой в поезде, едущем в Венецию, оттуда действие перескакивает на наградную церемонию, затем в школу, где преподает Бригсток, и возвращается на площадь венецианского вокзала. Дальше так и продолжается: флешбэки сменяют эпизоды настоящего, которые сменяют флэшбеки, которые сменяют… Поначалу несколько путаешься во временных линиях и героях, дополнительную неразбериху вносят закадровые голоса, принадлежащие нескольким персонажам. Хотя уже к концу первой серии авторы сами все приносят на блюдечке с голубой каемочкой, разъясняя кто, почему и откуда. Но демонстрируя множественность точек зрения на одно событие авторы «Совпадения» делают это иллюстративно и буквально в лоб.
Описать происходящее можно всего одним предложением: «Красивые привилегированные люди красиво мучаются и страдают в красивых интерьерах, снятых очень-очень красиво». Правда, Любецки и Дельбоннель временами переступают грань, за которой у красоты возникает пошло-приторный оттенок (например, в сценах давнего отпуска, пошедшего не по плану). Даже таракану, которого Бригсток символично ловит стаканом, достается своя порция высококлассной операторской съемки.
Кто здесь пока радует, так это Кевин Кляйн в роли мстящего мужа и отца. Последний раз этот замечательный актер появлялся на экране три года назад в ролях второго плана. Здесь же его персонаж по объему сопоставим с Бланшетт, а по уровню исполнения даже превосходит. Кляйн уверенно держит трагикомический баланс, не съезжая в шарж и пародию. А вот двукратная обладательница «Оскара» играет словно на автомате, повторяя однажды пройденное в «Жасмин», «Таре» и не только. Самая же большая неудача — образ Ника, сына Кэтрин и Роберта. Куарон представляет молодое поколение примерно так же, как Агнесса Ивановна в шахназаровском «Курьере».
Семь лет назад «Большая маленькая ложь» впечатлила и критиков, и зрителей. После чего стриминги принялись штамповать истории о привилегированных страдальцах («Отыграть назад», «Экспаты», совсем новенькая «Идеальная пара»), растягивая их на несколько эпизодов, а то и сезонов. Хотя хватило бы и двух-трех часов. «Совпадения» продолжает сложившуюся традицию: во второй главе становится окончательно понятно, как все будет развиваться дальше, но впереди зачем-то еще целых пять эпизодов. А впечатления после просмотра точнее всего характеризует известная пословица: «Замах на рубль, удар на копейку».
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