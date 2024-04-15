Нолан и бомбы, опять: Каким получился сериал Fallout (спойлер: лучше The Last of Us!)?

Сериал Fallout все ждали как минимум по двум причинам: во-первых, это адаптация одной из популярнейших игровых франшиз, во-вторых, к производству причастны Джонатан Нолан и Лиза Джой. Звездная супружеская пара довольно скомкано и бесславно завершила свой прошлый большой проект, сериал «Мир Дикого Запада», а потому Fallout должен был либо вернуть дуэт в высшую лигу, либо отправить их писать шоу попроще и подешевле. Важно уточнить — Нолан и Джой не писали сценарий Fallout, а выступили исполнительными продюсерами (Джонатан еще и поставил первые несколько эпизодов). Впрочем, авторы адаптации тоже люди опытные — Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Она писала, например, перезапуск «Лары Крофт» 2018 года и первую часть «Капитана Марвела», он — работал над «Силиконовой долиной» и американским «Офисом».

Здесь по идее должен был бы находиться обязательный абзац с краткой историей видеоигр, но фанаты и так все знают, а для остальных она необязательна: в отличие от The Last of Us это не экранизация какого-то конкретного сюжета, а новая история в знакомой геймерам вселенной. А вот ее кратко описать стоит. В играх серии представлено недалекое альтернативное будущее, в котором человечество вместо двигателей внутреннего сгорания увлеклось мирным (и не очень) атомом. От миниатюрных ядерных реакторов работает примерно все, начиная от автомобилей и заканчивая наручными компьютерами под названием пип-бои. Но идиллия в стиле ретрофутуризма длится недолго — до 23 октября 2077 года. В этот день, согласно канону Fallout, начинается ядерная война, которая уничтожает практически все население Земли.