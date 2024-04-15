Нолан и бомбы, опять: Каким получился сериал Fallout (спойлер: лучше The Last of Us!)?

На Amazon вышел сериал Fallout — экранизация культовых видеоигр о мире после ядерной войны. Проект, который ждали и геймеры, и поклонники многосерийных блокбастеров, не просто удался, а еще и задал новую планку для всех последующих адаптаций игр. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, почему все опять обсуждают Нолана и ядерные бомбы.
Сериал Fallout все ждали как минимум по двум причинам: во-первых, это адаптация одной из популярнейших игровых франшиз, во-вторых, к производству причастны Джонатан Нолан и Лиза Джой. Звездная супружеская пара довольно скомкано и бесславно завершила свой прошлый большой проект, сериал «Мир Дикого Запада», а потому Fallout должен был либо вернуть дуэт в высшую лигу, либо отправить их писать шоу попроще и подешевле. Важно уточнить — Нолан и Джой не писали сценарий Fallout, а выступили исполнительными продюсерами (Джонатан еще и поставил первые несколько эпизодов). Впрочем, авторы адаптации тоже люди опытные — Женева Робертсон-Дуорет и Грэм Вагнер. Она писала, например, перезапуск «Лары Крофт» 2018 года и первую часть «Капитана Марвела», он — работал над «Силиконовой долиной» и американским «Офисом».
Здесь по идее должен был бы находиться обязательный абзац с краткой историей видеоигр, но фанаты и так все знают, а для остальных она необязательна: в отличие от The Last of Us это не экранизация какого-то конкретного сюжета, а новая история в знакомой геймерам вселенной. А вот ее кратко описать стоит. В играх серии представлено недалекое альтернативное будущее, в котором человечество вместо двигателей внутреннего сгорания увлеклось мирным (и не очень) атомом. От миниатюрных ядерных реакторов работает примерно все, начиная от автомобилей и заканчивая наручными компьютерами под названием пип-бои. Но идиллия в стиле ретрофутуризма длится недолго — до 23 октября 2077 года. В этот день, согласно канону Fallout, начинается ядерная война, которая уничтожает практически все население Земли.
Но кое-кто выживает — в основном те счастливчики, которые успели укрыться в огромных подземных убежищах. Там за толстенными металлическими стенами несколько поколений могут с комфортом существовать, пока на поверхности планеты не станет вновь достаточно безопасно. На практике, конечно, все идет не так: внешний послевоенный мир, в котором царят анархия, беззаконие и мутанты, никак не желает становиться безопасным, а жителям убежищ рано или поздно все же приходится покидать свои уютные норки.
Это — очень общее описание происходящего в Fallout, за которым скрывается множество нюансов и подробностей, но для разговора о сериале они не только неважны, но и граничат со спойлерами. Создатели уважительно отнеслись к исходному материалу и в равной мере надергали отсылок и к классическим играм франшизы, и к новым ее частям, созданным компаниями Bethesda и Obsidian. Пасхалок действительно много — от узнаваемых топонимов и прочего неймдроппинга до музыки и звуков из игр. Мелочи, которые заставляют знающего зрителя одобрительно кивать головой и добавлять сериалу +1 балл к итоговой оценке.
Чтобы показать разные стороны жизни на Пустошах (общее название для большей части послевоенных территорий), в шоу сразу три протагониста — жительница убежища Люси (Элла Пернелл), член милитари-секты Братство Стали Максимус (Аарон Мотен) и Ховард (Уолтон Гоггинс) — бандит с ковбойскими замашками и изуродованным радиацией лицом. Нетрудно догадаться, что три непохожих человека сойдутся в одной точке в поисках макгаффина — и тем самым дадут старт целому вороху разных событий.
Разные они в том числе и по подаче — мир Fallout знаменит не только тем, что рассказывает об ужасах и последствиях войны, но и тем, как он это делает — то серьезно, то с черным юмором, то с сатирой на нашу реальность. Эти эмоциональные качели перенесли и в сериал — местами он комедия, затем шпионский триллер, слезовыжимающая мелодрама, вестерн и так далее.
При этом шоу не ощущается лоскутным одеялом — удивительным образом все эти слагаемые хорошо стыкуются между собой. Несколько примеров с минимальными спойлерами: пока один герой выясняет страшную тайну родного убежища, другая ищет своего отца (это, кстати, прекрасный Кайл Маклоклен), а третий охотится за отрубленной и уже подтухшей головой ученого. На пути протагонистам встретятся чудаковатый человек-циклоп, торгующие органами наркопотребители-флегматики, огромный аксолотль, которого придется вывернуть наизнанку. И это далеко не все!
Звучит как цирк из жанров, но на деле все на своем месте. Чувствуется рука опытных сценаристов: персонажи прописаны достаточно хорошо, чтобы в них верить, магистральный сюжет не душит перегруженностью, а главное — первый сезон дает достаточное количество ответов на свои основные вопросы. На титрах финального эпизода зритель не чувствует себя обманутым — да, история не закончена, остался пул загадок для продолжения, но нет впечатления, что тебя восемь часов кормили интригами, как это делает, например, «Извне», где спустя два сезона все еще ничего непонятно.
Напоследок — смелое заявление. Сериальное воплощение Fallout лучше, чем экранизация The Last of Us. Причина проста — несмотря на то, что на HBO очень любовно и дословно пересказали историю Джоэла и Элли, ее было не так интересно смотреть тем, кто проходил игру. И потому, что местами ее воспроизвели практически покадрово, и оттого, что The Last of Us и без сериала очень кинематографичная игра, в которой можно не только следить за судьбами героев, но и участвовать в них. Шоураннеры Fallout избежали этой проблемы, просто написав свой сюжет, — в итоге получился проект, который интересен всем: и прожженым фанатам, и неофитам, которые узнали об игре из анонсов Amazon.
Дело теперь за малым: не давать Джонатану Нолану доступа к сценарию, чтобы избежать рисков наполнить сериал занудством и довести проброшенные сюжетные линии до логических финалов. Если оба эти условия выполнят и спустя еще два-три сезона Fallout не превратится в рейтинговую жвачку, но у обоих братьев Ноланов будет по одному шедевру на тему ядерной войны с той лишь разницей, что одного оценили киноакадемики, а другого — благодарные геймеры.
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