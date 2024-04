Нолан и бомбы, опять: Каким получился сериал Fallout (спойлер: лучше The Last of Us!)?

Напоследок — смелое заявление. Сериальное воплощение Fallout лучше, чем экранизация The Last of Us. Причина проста — несмотря на то, что на HBO очень любовно и дословно пересказали историю Джоэла и Элли, ее было не так интересно смотреть тем, кто проходил игру. И потому, что местами ее воспроизвели практически покадрово, и оттого, что The Last of Us и без сериала очень кинематографичная игра, в которой можно не только следить за судьбами героев, но и участвовать в них. Шоураннеры Fallout избежали этой проблемы, просто написав свой сюжет, — в итоге получился проект, который интересен всем: и прожженым фанатам, и неофитам, которые узнали об игре из анонсов Amazon.

Дело теперь за малым: не давать Джонатану Нолану доступа к сценарию, чтобы избежать рисков наполнить сериал занудством и довести проброшенные сюжетные линии до логических финалов. Если оба эти условия выполнят и спустя еще два-три сезона Fallout не превратится в рейтинговую жвачку, но у обоих братьев Ноланов будет по одному шедевру на тему ядерной войны с той лишь разницей, что одного оценили киноакадемики, а другого — благодарные геймеры.