«Ты меня убил»: как устроен главный детектив лета — параноидальный процедурал с Джейком Джилленхолом «Презумпция невиновности»?

Обаятельный зам окружного прокурора в дождливом Чикаго Расти Сабич (Джейк Джилленхол) блестяще справляется с ролью гособвинителя на судебных процессах, женат на кураторе галереи совриска Барбаре (Рут Негга) и воспитывает с ней двух детей-тинейджеров — Кайла (Кингстон Руми Сауфвик) и Джейден (Чейз Инфинити). Но вскоре выясняется, что их семья, по вполне по толстовским заветам, несчастна по-своему. Так как у pater familias завязывается страстный и болезненный роман с независимой и обольстительной коллегой Кэролин Полимус (Рената Реинсве из «Худшего человека на свете»). Вскоре она закончит их отношения, он продолжит быть ею одержим, а однажды ее найдут жестоко забитой до смерти кочергой от камина. И Расти с подачи давнего недоброжелателя-коллеги Томми Молто (Питер Сарсгаард), метящего на его должность, становится главным подозреваемым.

И в книге Скотта Туроу, написанной от первого лица, и в фильме 1990 года с Харрисоном Фордом детективной интриги почти не было. Разгадка, кто же убийца, возникала лишь в конце: сюжетным твистом. Как еще один необязательный штрих к нарисованной мрачными тонами картине о юридических тонкостях и подковерных играх в офисе окружного прокурора — и не более.