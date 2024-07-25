«Ты меня убил»: как устроен главный детектив лета — параноидальный процедурал с Джейком Джилленхолом «Презумпция невиновности»?

На Apple TV+ на этой неделе вышла последняя серия детективного процедурала с Джейком Джилленхолом в главной роли «Презумпция невиновности». Как и одноименный фильм с Харрисоном Фордом 1990 года, это экранизация судебного романа Скотта Туроу, но на этот раз над его адаптацией работал один из сценаристов «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли. Рассказываем, как ветерану ТВ удалось превратить сухое юридическое повествование в параноидальный триллер, в котором к концу проекта подозреваешь вообще всех (даже если знаешь финал оригинала!).
Обаятельный зам окружного прокурора в дождливом Чикаго Расти Сабич (Джейк Джилленхол) блестяще справляется с ролью гособвинителя на судебных процессах, женат на кураторе галереи совриска Барбаре (Рут Негга) и воспитывает с ней двух детей-тинейджеров — Кайла (Кингстон Руми Сауфвик) и Джейден (Чейз Инфинити). Но вскоре выясняется, что их семья, по вполне по толстовским заветам, несчастна по-своему. Так как у pater familias завязывается страстный и болезненный роман с независимой и обольстительной коллегой Кэролин Полимус (Рената Реинсве из «Худшего человека на свете»). Вскоре она закончит их отношения, он продолжит быть ею одержим, а однажды ее найдут жестоко забитой до смерти кочергой от камина. И Расти с подачи давнего недоброжелателя-коллеги Томми Молто (Питер Сарсгаард), метящего на его должность, становится главным подозреваемым.
И в книге Скотта Туроу, написанной от первого лица, и в фильме 1990 года с Харрисоном Фордом детективной интриги почти не было. Разгадка, кто же убийца, возникала лишь в конце: сюжетным твистом. Как еще один необязательный штрих к нарисованной мрачными тонами картине о юридических тонкостях и подковерных играх в офисе окружного прокурора — и не более.
Сценарист Дэвид Э. Келли, автор удачной экранной адаптации «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти, идет по другому пути — переосмысляет текст романа настолько, что тот становится чередой клиффхэнгеров. К финальной развязке параноидальный градус повышается настолько, что подозреваемыми кажутся вообще все: от бывшего муж и сына-подростка убитой до всех коллег, а мозг насмотренного зрителя невольно подкидывает аргументы в пользу любой версии. Вспомнится и прием ненадежного рассказчика, и сделанное по сходным лекалам, но топорное шоу «Отыграть назад» все того же Дэвид Э. Келли, и даже то, что Питера Сарсгаарда часто утверждают на роли главных злодеев. (Спойлерить, отошел ли сценарист в разгадке от версии оригинала мы, конечно, не будем.)
Зритель как будто становится одним из участников судебного процесса — членом коллегии присяжных, выносящих финальный вердикт. А средние планы, на которых снята изрядная часть сериала, только подчеркивают эффект подглядывания и передают метамодернистский привет «Окну во двор» и вообще Хичкоку, так любившему сюжетный ход про несправедливое обвинение.
Если бы Келли делал продукт не для широкой аудитории, он вполне мог бы поиграть со зрительским любопытством на протяжении восьми серии, но оставить в итоге без четкого ответа, кто же убийца. Сделать судебный процесс, как в каннском триумфаторе 2023 года «Анатомия падения», лишь рамкой, чтобы поговорить о совсем других вещах. Например, постправде, семейных ценностях или абьюзивных отношениях. Кажется даже, что этого ему бы и хотелось. На что намекает ключевая реплика в середине сериала: в суде выигрывает тот, кто расскажет присяжным наиболее убедительную версию событий. Но в финале, чтобы не разочаровывать подписчиков стриминга, все карты будут раскрыты, а над серым Чикаго наконец-то взойдет солнце.
Как бы то ни было, ставка на любопытство сработала — «Презумпция невиновности», по данным Apple TV+, стала самой просматриваемой драмой с момента запуска стриминга в 2019 году. Шоу уже продлили на второй сезон, правда, уточняют, что речь в нем пойдет о новом деле.
18+
Комментарии (0)