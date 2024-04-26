Тайны дворцовых переворотов: почему «Сегун» — один из главных сериалов 2024 года?

Если вы активный читатель «Собака.ru», то, возможно, помните рецензию на аниме «Голубоглазый самурай» — там сюжет развивается в Японии 17 века, а именно в период Эдо. Это время, когда страна выбрала политику самоизоляции (сакоку) и вычищала все иностранное, начиная от христианства и заканчивая торговыми связями. Так вот, «Сегуна» можно назвать своеобразным приквелом «Голубоглазого самурая», так как он рассказывает о событиях, предшествующих политике сакоку.

Кратко перескажем завязку «Сегуна», чтобы не утомлять нюансами: страна лишилась императора, а наследник слишком юн, чтобы взойти на трон. Тогда пять влиятельных феодалов решают править сообща, но, естественно, хватает их ненадолго. У каждого из них свои амбиции, которые вносят раздор и двигают Японию в сторону гражданской войны.

Стране нужен сегун — лидер-диктатор, который наведет во власти порядок и дисциплину. Но кто достоин им стать? Четыре члена совета объединяются против пятого — Йоши Торанаги (его играет Хироюки Санада из «Джона Уика 4»), а ровно в этот момент в Японию прибывает английский корабль «Эразм» с горсткой измученных моряков. Среди них — Джон Блэкторн (Космо Джарвис из «Острых козырьков»), который за 10 серий шоу не только познает все муки релокации, но и построит довольно успешную карьеру.