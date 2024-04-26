Тайны дворцовых переворотов: почему «Сегун» — один из главных сериалов 2024 года?

На FX и Hulu закончился сериал «Сегун» — историческая драма о дележке власти в Японии 17 века. Шоу собрало восторженные отзывы как критиков, так и зрителей, и уже точно войдет в топы лучших сериалов 2024 года. Журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов рассказывает, почему «Сегун» этого действительно достоин.
Если вы активный читатель «Собака.ru», то, возможно, помните рецензию на аниме «Голубоглазый самурай» — там сюжет развивается в Японии 17 века, а именно в период Эдо. Это время, когда страна выбрала политику самоизоляции (сакоку) и вычищала все иностранное, начиная от христианства и заканчивая торговыми связями. Так вот, «Сегуна» можно назвать своеобразным приквелом «Голубоглазого самурая», так как он рассказывает о событиях, предшествующих политике сакоку.
Кратко перескажем завязку «Сегуна», чтобы не утомлять нюансами: страна лишилась императора, а наследник слишком юн, чтобы взойти на трон. Тогда пять влиятельных феодалов решают править сообща, но, естественно, хватает их ненадолго. У каждого из них свои амбиции, которые вносят раздор и двигают Японию в сторону гражданской войны.
Стране нужен сегун — лидер-диктатор, который наведет во власти порядок и дисциплину. Но кто достоин им стать? Четыре члена совета объединяются против пятого — Йоши Торанаги (его играет Хироюки Санада из «Джона Уика 4»), а ровно в этот момент в Японию прибывает английский корабль «Эразм» с горсткой измученных моряков. Среди них — Джон Блэкторн (Космо Джарвис из «Острых козырьков»), который за 10 серий шоу не только познает все муки релокации, но и построит довольно успешную карьеру.
«Сегун» — это очень красивый и медленный сериал, в основе которого спокойные диалоги на японском и интриги, интриги, интриги. Они тут повсюду: один вассал занимается перманентным предательством двух господ по очереди, второй выдумывает заговор, чтобы осуществить другой заговор, третий подстрекает товарища на убийство, четвертый и вовсе делает харакири, чтобы спровоцировать определенные действия (поймете при просмотре!). По первым двум-трем сериям кажется, что нужно заводить тетрадку, чтобы записывать, какой герой какие цели преследует и что вообще происходит. Но как только сериал заканчивает обозначать экспозицию, становится проще.
Даже если вы не запомните имена персонажей, вы легко различите их образы, они здесь яркие и сыграны опытными актерами: Таданобу Асано вы можете помнить по новой экранизации Mortal Kombat, Анну Саваи — по сериалу «Монарх: Наследие монстров», Такэхиро Хира тоже был в «Монархе», а еще — в гоночном блокбастере «Гран туризмо».
«Сегун» и выглядит, и ощущается очень дорогим и продуманным сериалом, что удивительно, ведь шоураннеры у него не самые опытные — для Рэйчел Кондо это, кажется, дебютный проект, а у Джастина Маркса из законченных шоу в портфолио только «Топ Ган: Мэверик». Тем не менее, то, что вы увидите на экране, будет напоминать то «Игру престолов», то «Наследников» (а такие сравнения, как вы понимаете, автоматически отправляют «Сегуна» в высшую лигу!), с той лишь разницей, что вам не нужно будет годами ждать новых сезонов. «Сегун» — это мини-сериал, но понятно это не сразу. На середине финального эпизода нет ощущения, что история завершается, а даже наоборот — возникают опасения, что сейчас начнется заброс крючков во второй сезон, однако тут сюжет делает хоть и несколько халтурный, но красивый разворот. И «Сегуну» не остается ничего, кроме как пустить финальные титры. За это, конечно, спасибо.
Но есть и недостатки, а именно: та самая размеренность шоу и любовь сценаристов к интригам и заговорам. Как бы красиво не выглядели костюмы и как бы чарующе не звучала японская речь, за десять часов можно почувствовать усталость от бесконечных диалогов и явного недостатка экшена. «Сегун» показывает несколько харакири, чуть-чуть драк с использованием луков, катан и другого оружия, а также короткий, но эффектный эпизод с расстрелом людей из пушек, но этого все равно мало — куда чаще персонажи с самурайским спокойствием рассуждают о смысле жизни и судьбах Японии. И лишь изредка срываются на крик.
А еще здесь есть своеобразные версус-баттлы — периодически герои читают друг другу импровизационные хокку, в которых через романтичные образы проговаривают личные переживания.
Это могло бы стать большей проблемой, если бы «Сегун» и правда задумывался как эпопея на три-четыре сезона, но у шоураннеров сработало чувство меры, и книга Джеймса Клавелла, которая легла в основу сериала, всего одна. Что было дальше, вы можете узнать, например, из статей на «Википедии», где очень интересно почитать историю реальных Иэясу Токугавы и английского моряка Уильяма Адамса, который так и не вернулся домой и умер, прожив в Японии 20 лет.
В итоге однозначно рекомендовать «Сегуна» можно тем, кто любит серьезные костюмные картины, сюжеты которых сосредоточены скорее на себе, чем на развлечении зрителя. Если же вам хочется чего-то про Японию, но с более активным действием, то есть все тот же «Голубоглазый самурай» — аниме, которое ничем не уступает ни по красоте картинки, ни по качеству нарратива.
Ну а если вы посмотрели «Сегуна» и вам очень понравилось, обратите внимание на первую экранизацию романа Клавелла — сериал 1980 года с Ричардом Чемберленом и Тосиро Мифунэ в главных ролях.
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