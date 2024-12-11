История Романа Костомарова, семейный хит о лисах и взлет Niletto: лучшие российские документальные проекты 2024 года

Собака.ru продолжает подводить итоги 2024-го: вслед за иностранными собрали лучшие российские документальные фильмы и сериалы. В нашем дайджесте — исторические ликбезы, биографии, гайды о пути к успеху и докудрамы (каждый найдет что-то для себя!). Мы знаем, что вы будете смотреть на новогодних каникулах!
Сериал «Давка-82. Тайная трагедия СССР» (16+)
В начале 1980-х на стадионе «Лужники» во время матча московского «Спартака» и голландского «Харлема» произошла давка. В результате погибли 66 человек (и это только по официальным данным!). Подробности трагедии долгое время были засекречены — режиссер Михаил Райхельгауз (доксериал «Киберъ») и спортивный журналист Иван Калашников по крупицам воссоздали картину того страшного дня.
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Сериал «Вас беспокоят из банка» (16+)
Обстоятельный практикум о том, как защититься от телефонного мошенничества и какие сейчас существуют схемы. Среди спикеров — директор отдела инфобезопасности Банка России, специалист по НЛП, старший следователь по особо важным делам и даже один из преступников, который сейчас находится за решеткой.
Premier
Фильм «Нелюбимка» (16+)
Док о пути к славе уральского певца Niletto показывали на Московском кинофестивале в этому году. Режиссер-дебютант Станислав Сорокин разбирается, как песня «Любимка» стала хитом, а также почему за успехом музыканта последовало его выгорание. В кадре, помимо самого Данила Прыткова (настоящее имя артиста), его продюсер Андрей Попов и танцоры Алексей Лутовинов и Егор Хлебников.
Kion
Сериал «Как вырастить маньяка» (18+)
Взгляд на трех российских серийных убийц с необычного ракурса: о них рассказывают их матери. Подробности о детстве и взрослении битцевского маньяка Александра Пичушкина, пензенского людоеда Александра Бычкова и копейского душителя Вячеслава Яикова из первых уст. Плюс комментарии профессиональных психологов.
Авторы — режиссер Александр Салтыков и сценарист Светлана Туманова (среди ее работ — сериал «Криминальная Россия» и фильм «Тулунский маньяк. Пленницы кожаного мешка»).
Premier
Фильм «Огненный лис» (6+)
Документальный блокбастер о перипетиях судьбы лиса Ветра — в детстве он единственный из братьев и сестер выжил при нападении медведя. Выросший зверек пытается защищать уже свое потомство от атак хищников. Картину супруги Дмитрий и Анна Шпиленки три года снимали в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Сперва их идеей было показать, как вообще живут разные лисы, но в процессе просмотра материала они нашли главного героя.
«Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink
Фильм «Крест» (12+)
Вдумчивое исследование креста как одного из главных символов цивилизации — авторы рассматривают его влияние на мировую историю и сознание человечества. Режиссером стал Сергей Дебижев, который за карьеру проявил себя как в киноавангарде («Два капитана 2» с Курехиным), так и в документалистике («Рок за гранью», «Святой архипелаг»).
Идет в кинотеатрах России
Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» (12+)
История возвращения к жизни фигуриста Романа Костомарова, который в 2023 году чуть не умер из-за тяжелой болезни и лишился кистей и стоп. Однако олимпийский чемпион не сдался и уже через 11 месяцев вернулся на лед.
Мощный пример силы духа, который зафиксировали режиссер Михаил Щедринский (сценарист сериалов «Грач» и «Балабол») и замглавреда «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров.
Wink
Сериал «Как победить букмекера?» (18+)
Погружение в мир азартных игр, проводником в который выступает загадочный персонаж в маске по прозвищу Ангел. В эпизодах четырехсерийного проекта он пообщался с профи в своей области — речь идет и о методах работы казино, и о «договорняках» в спорте, и о прочих причудливых нюансах бизнеса.
Режиссером проекта стал Родион Чепель, до этого снимавший документальные фильмы о жизни Владислава Листьева, Павла Дурова и Виктора Пелевина.
Okko
Сериал «Хит» (16+)
Документальный сериал о новейшей истории российской музыки (в основном, жанра поп) — с начала 1990-х и до нашего времени. Среди экспертов проекта в кадре появляются Дмитрий Маликов, Сергей Лазарев, Ваня Дмитриенко, Шура, Катя IOWA, Feduk, Юлия Савичева, Валерия, Федор Бондарчук, Яна Чурикова, журналисты Олег Кармунин и Николай Редькин и многие-многие другие.
Режиссерами выступили Родион Чепель («Дуров», «Пелевин»), Дилия Альшина («Девяностые») и Андрей Ананин («Земля больших возможностей»).
Wink
Фильм «Кубок Гагарина. Битва за мечту» (18+)
В финале Континентальной хоккейной лиги сезона 2024/25 сошлись магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив». В фильме дебютанта Сергея Антипова подробно показана битва характеров и физических кондиций.
И игроки, и тренеры, и болельщики выкладывались на полную ради завоевания вожделенного кубка — тем интереснее наблюдать за этим изнутри.
«Кинопоиск»
Фильм «Горбачева» (18+)
Биографическая документальная лента о супруге главы СССР Михаила Горбачева. Снова в деле режиссер Родион Чепель — здесь он осмысляет, как фигура Раисы Максимовны влияла на политику, огромную страну и ее жителей.
Фактуры много: редкие интервью и фотографии, архивные видео, а также дневники, которые с помощью нейросети озвучили голосом самой Горбачевой.
Premier
Фильм «Песнь странствий» (12+)
Поэтичная документальная зарисовка о мужчине по имени Евгений, который вместе с единомышленниками построил карбас (деревянное судно, популярное у поморов и сибиряков) и отправился на нем в путешествие. Путь из Великого Устюга до Архангельска составил 650 километров — путешествие фиксировала режиссер Наталья Демидова и оператор Петр Воронцов («Отражение гор. Алтай»).
«Кинопоиск»
Фильм «Я — мама» (12+)
Истории нескольких женщин — акушерки, политика, учительницы — о материнстве и связанной с этим огромной ответственностью. Режиссер Ольга Ажнакина вновь снимает теплые человеческие истории — она уже делала это как в художественном (короткометражка «Яблоня»), так и в документальном формате («Человек труда»).
«Кинопоиск»
Сериал «Со всеми бывает» (18+)
Многосерийный проект направлен против стигматизации психических заболеваний. По факту это откровенный разговор о многочисленных стереотипах, современном лечении и личном опыте с несколькими звездными спикерами. Своими историями делятся Денис и Елена Кукояка, Стас Пьеха, Тося Чайкина, Лена Катина и Гоша Карцев.
Kion
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