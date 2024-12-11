История Романа Костомарова, семейный хит о лисах и взлет Niletto: лучшие российские документальные проекты 2024 года

Сериал «Как вырастить маньяка» (18+)

Взгляд на трех российских серийных убийц с необычного ракурса: о них рассказывают их матери. Подробности о детстве и взрослении битцевского маньяка Александра Пичушкина, пензенского людоеда Александра Бычкова и копейского душителя Вячеслава Яикова из первых уст. Плюс комментарии профессиональных психологов.

Авторы — режиссер Александр Салтыков и сценарист Светлана Туманова (среди ее работ — сериал «Криминальная Россия» и фильм «Тулунский маньяк. Пленницы кожаного мешка»).

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