DC против Marvel: Сравниваем сериалы «Пингвин» и «Это все Агата» (и советуем, какой выбрать!)

DC и Marvel снова конкурируют! Правда, теперь сериалами, а не кинотеатральными блокбастерами — практически одновременно вышли первые эпизоды «Пингвина» на HBO Max (про злодея из «Бэтмена» Мэтта Ривза) и «Это все Агата» в Disney+ (про ведьму из «Ванда/Вижн»). Алексей Нимандов посмотрел оба шоу и рассказывает, на какое из них стоит потратить время, а какое — смело отложить на потом.
На момент написания этого текста вышел один эпизод «Пингвина» и сразу два из шоу про ведьму Агату Харкнесс. Даже неофиты сериалов, не говоря о фанатах, знают, что иногда первые впечатления обманчивы и сериалы либо теряют, либо (что реже) наращивают качество от старта к финалу. Но в данном случае сразу понятно, какой проект заслуживает большего внимания.
Начнем с «Пингвина». Спустя неделю после событий «Бэтмена» Мэтта Ривза криминальный мир Готэма оправляется от шока и пытается выбрать нового преступного босса. Шансом подмять под себя весь город решает воспользоваться Освальд Кобб — с виду нелепый толстяк со странной походкой, но на самом деле хитрый и изворотливый бандит.
Сериал «Пингвин» выполняет сразу две важные задачи: во-первых, это неплохая заглушка между двумя фильмами с Робертом Паттинсоном в роли Бэтмена. Первая часть вышла в 2022 году, а продолжение мы посмотрим ориентировочно в 2026-м — недавно стало известно, что сценарий сиквела закончен, а съемки намечены на следующий год. Во-вторых, «Пингвин» — это бенефис и гримеров, и актера Колина Фаррелла. Он по-прежнему неузнаваем в образе Кобба, но сложно сказать, чья это заслуга в большей степени: самого актера или тех, кто часами наносит на него сложный пластический грим.
Шоу на протяжении всех анонсов подавалось как мрачная криминальная драма и, конечно, таковой и является, но сам Пингвин порой вызывает лишь улыбку — например, когда восхищается автомобильным ароматизатором (как чеховское ружье, тот потом сыграет роль в сюжете), рассуждает об огурчиках в бургерах или, по-детски пряча глаза, общается с матерью. Но комичным персонажем его не назвать — чтобы показать дуализм личности Кобба, в первой же серии есть убийства, допрос с пытками и очень напряженные диалоги с опасными людьми. Моментами чувствуется, что при создании «Пингвина» шоураннеры смотрели в сторону «Клана Сопрано» (но надо дождаться окончания сезона, чтобы оценить, насколько уместны такие параллели).
На всякий случай уточню: словосочетание «заглушка между фильмами», которое кому-то может показаться пренебрежительным, не значит, что «Пингвин» — вторичный продукт. Наоборот — режиссер Крэйг Зобел («Мейр из Исттауна») очень точно перенял визуальный язык Ривза, поэтому по итогам первого часа «Пингвин» радует и сценарно, и визуально — Готэм все такой же кинематографично мрачный город, где рассветы отливают бронзой, а яркие цвета чуть приглушены. Все, что нужно сериалу дальше, — повышать сюжетные ставки: хочется увидеть еще больше напряжения и бандитских интриг, из которых главный герой будет ловко выпутываться. Оправдаются ли эти ожидания, вскоре узнаем, но дебютной серией «Пингвин» уверенно оформил себе заявку в топ сериалов 2024 года.
К сожалению, про «Это все Агата» того же сказать нельзя, но следует сразу уточнить, что на него давит бремя киновселенной Marvel и большая часть претензий адресованы не столько сериалу, сколько общему состоянию КВМ.
Но и самому шоу тоже достанется. Прежде всего, за то, что он безнадежно опоздал — сольник «Ванда/Вижн» вышел три года назад и с тех пор все, кого поразила актерская игра Кэтрин Хан, уже успели позабыть о своем восторге. Да, она все так же прекрасна и органична в роли ведьмы Агаты и вытягивает весь проект — ее коллеги по кадру пока не могут ей соответствовать и нужны скорее как статисты для шуток.
Второй минус «Агаты» — необходимость делать домашнее задание перед просмотром. Это болячка многих проектов Marvel — чтобы понять завязку сюжета и саму героиню, вам нужно заранее посмотреть уже упомянутый сериал «Ванда/Вижн», а также сиквел «Доктора Стрэнджа». Но чтобы осмылить вторую часть «Доктора Стрэнджа», вам было бы неплохо посмотреть и первую часть. А перед «Ванда/Вижн» хорошо бы обратиться к последним «Мстителям»… Короче говоря, потяни за нить, за ней окажется целый клубок, и проблема не только в том, что «Это все Агата» требует подготовки, но и том, что это того совершенно не стоит.
Все потому, что спин-офф-сериал про третьестепенную антагонистку другого сольного проекта вряд ли как-то повлияет на глобальные события текущей фазы киновселенной Marvel. Там, кстати, царит еще больший бардак, чем когда-то в DC — актер Джонатан Мейджорс, он же Канг Завоеватель, отменен и уволен (после приговора суда из-за нападения на бывшую девушку), а Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего пока вообще ни в каком виде не введен в сюжет. Сага о мультивселенных, которая и до этого выглядела лоскутным одеялом из множества никак не стыкующихся между собой шоу, сейчас представляет из себя хаос и президенту Marvel Studios Кевину Файги на самом деле нужна волшебная палочка, чтобы навести порядок.
Наверняка прямо сейчас в высоких кабинетах идут споры о том, как лучше всего вывести Канга из сюжета. Но перед простым зрителем стоит вопрос — зачем тратить время на просмотр еще одного необязательного сериала Marvel, если учесть, что подобных у киновселенной вышло уже слишком много?
Две серии «Агаты» не дают однозначного ответа — сюжет о том, как ведьма хочет вернуть себе магические силы, не интригует, шутки милые, но не настолько смешные, а харизма Кэтрин Хан вряд ли удержит у экранов кого-то, помимо оголтелых фанатов ее игры. Хотелось бы верить, что дальше шоу выбросит один, а лучше несколько козырей, но, зная прошлые сериальные работы Marvel, это вряд ли будет. Максимум — крючок для возможного второго сезона и совсем не обязательная отсылка к фильмам основного цикла. Начинается «Агата», кстати, смело, с убийства в лесу, и подается как драма с очевиднейшим референсом к «Мейр из Исттауна», но когда сериал начинает трансформироваться сам в себя, невольно возникает чувство грусти — было бы намного любопытнее посмотреть хтонический детектив, чем то, что нам показывают дальше.
Проекты Marvel, которые одно время считались практически эталоном развлекательного кино, ныне перестали быть поводом для фанатских волнений и на них совершенно не хочется обращать внимания, по крайней мере, до тех пор, пока киновселенная не обозначит новый четкий вектор своего развития.
Вот и выходит, что не связанный никакими мегаломанскими планами «Пингвин» кажется гораздо более занимательным проектом, но, повторюсь — «Агата» все еще может сотворить чудо и обернуть все в свою пользу. Выводы сделаем к концу осени — финальная серия «Пингвина» выйдет 10 ноября, «Это все Агата» кончится чуть раньше — 30 октября.
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