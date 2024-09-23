DC против Marvel: Сравниваем сериалы «Пингвин» и «Это все Агата» (и советуем, какой выбрать!)

К сожалению, про «Это все Агата» того же сказать нельзя, но следует сразу уточнить, что на него давит бремя киновселенной Marvel и большая часть претензий адресованы не столько сериалу, сколько общему состоянию КВМ.

Но и самому шоу тоже достанется. Прежде всего, за то, что он безнадежно опоздал — сольник «Ванда/Вижн» вышел три года назад и с тех пор все, кого поразила актерская игра Кэтрин Хан, уже успели позабыть о своем восторге. Да, она все так же прекрасна и органична в роли ведьмы Агаты и вытягивает весь проект — ее коллеги по кадру пока не могут ей соответствовать и нужны скорее как статисты для шуток.

Второй минус «Агаты» — необходимость делать домашнее задание перед просмотром. Это болячка многих проектов Marvel — чтобы понять завязку сюжета и саму героиню, вам нужно заранее посмотреть уже упомянутый сериал «Ванда/Вижн», а также сиквел «Доктора Стрэнджа». Но чтобы осмылить вторую часть «Доктора Стрэнджа», вам было бы неплохо посмотреть и первую часть. А перед «Ванда/Вижн» хорошо бы обратиться к последним «Мстителям»… Короче говоря, потяни за нить, за ней окажется целый клубок, и проблема не только в том, что «Это все Агата» требует подготовки, но и том, что это того совершенно не стоит.

Все потому, что спин-офф-сериал про третьестепенную антагонистку другого сольного проекта вряд ли как-то повлияет на глобальные события текущей фазы киновселенной Marvel. Там, кстати, царит еще больший бардак, чем когда-то в DC — актер Джонатан Мейджорс, он же Канг Завоеватель, отменен и уволен (после приговора суда из-за нападения на бывшую девушку), а Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего пока вообще ни в каком виде не введен в сюжет. Сага о мультивселенных, которая и до этого выглядела лоскутным одеялом из множества никак не стыкующихся между собой шоу, сейчас представляет из себя хаос и президенту Marvel Studios Кевину Файги на самом деле нужна волшебная палочка, чтобы навести порядок.