Непростые украшения: Каким получился второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»?

На Amazon Prime стартовал второй сезон «Колец власти», сериала-приквела к событиям «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина. Зрителям показали сразу три эпизода шоу, так что уже можно сделать первые выводы о том, какие изменения произошли в Средиземье за два года — с момента выпуска проекта. Журналист Алексей Нимандов рассказывает (с небольшими спойлерами!), почему «Кольца власти» наконец-то начинают обретать силу.
«Кольца власти» вернулись на экраны тихо и спокойно — пресс-релизы не пытались удивить нас немыслимыми суммами, потраченными на производство сериала, да и о каких-то рекордных просмотрах первых серий информации нет (по крайней мере, на момент написания этих строк). Все, что было известно о втором сезоне до его премьеры — критикам он понравился: сейчас у него 86% на Rotten Tomatoes и 67 баллов на Metacritic. Примерно так в свое время они же оценивали и первый сезон шоу, однако тогда сериал столкнулся с хейтом простых зрителей. В этот раз в отзывах по большей части царит штиль, что уже можно считать прогрессом.
Забегая вперед, хочется сказать, что новые серии и правда производят более благостное впечатление и причин тому несколько. Первая: переезд сериала из Новой Зеландии в Великобританию. На этом настаивали и наследники Толкина, и, вероятно, бухгалтерия Amazon — снимать в Новой Зеландии было слишком дорого, а бушующий на тот период коронавирус лишь усугублял ситуацию. Смена страны повлекла и перестановки в съемочной группы (ранее она состояла в основном из новозеландцев). Во второй сезон не вернулись костюмер Кейт Хоули (ее сменил Лука Моска, ранее работавший, например, со второй и третьей частью «Джона Уика»), художник-постановщик Рэмси Эйвери и никто из режиссеров, кроме Шарлотты Брандстром. Она и поставила основную часть новых серий совместно с Санаа Хамри и Луиз Хупер.
Но даже если не знать этих подробностей, при просмотре чувствуется, что сериал изменился как минимум визуально — картинка все еще выглядит дорого, но каким-то чудом избавилась от неестественной стерильности первого сезона. Даже эпизоды во владениях эльфов уже не пылают вылизанными эффектами, а смотрятся более приземленно.
Вторая причина: лучше стала сама история. Если первый сезон по большей части был экспозиционным и по-настоящему интересно становилось лишь на последних сериях, то продолжение сразу находит, чем удивить — сначала нам показывают флешбэк с убийством Саурона, а потом превращают Темного Владыку в некое подобие Венома, которое после недолгих скитаний принимает облик актера Чарли Викерза.
Он по-прежнему главное украшение «Колец власти» и носитель самой увлекательной сюжетной арки: Саурон является к Келебримбору, обманывает кузнеца, играя на его тщеславии, и запускает процесс создания тех самых колец власти — три для эльфов уже готовы, на очереди семь для гномов. Успеют ли до конца сезона выковать девять колец для людей и то самое, Единое, для самого Саурона — вопрос открытый, но закончить сезон на этой ноте было бы красивым решением.
Остальные сюжетные линии не впечатляют настолько сильно — Галадриэль то ссорится, то мирится с Элрондом, Дурин дуется на своего отца-короля, Исильдур пытается вернуться в Нуменор, а мохноножка Нори и Странник без явной цели бродят по пустыне. Здесь сериал по-прежнему делает ненужные намеки на то, что герой Дэниэла Веймана — Гендальф, хотя все, кто хоть немного знаком с лором Толкина, догадались об этом еще в первом сезоне.
Однако шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей настолько сильно пытаются воссоздать между Нори и Странником ту же химию, что была у джексоновского Гендальфа и Бильбо, что даже вводят в сюжет аналог Сарумана — некоего колдуна в исполнении Кирана Хайндса. Пока что у его героя нет ни имени, ни внятной мотивации, поэтому нельзя сказать, насколько это нужное и важное нововведение, но сходство с Кристофером Ли поразительное.
Самый унылый персонаж «Колец власти», который пока лишь ворует эфирное время — эльф Арондир. Его сюжетная линия и в первом сезоне вызывала скуку своей вторичностью и пока изменилась незначительно. Если раньше персонаж Исмаэля Круса Кордовы страдал от любви к живой девушке, то теперь страдает по мертвой. Дело в том, что актриса Назанин Бониади, сыгравшая целительницу Бронвен, отказалась сниматься дальше, поэтому ее героиню убили, а Арондир с каменным лицом теперь испытывает сложности в общении с ее сыном Тео. Скуку навевает и игра престолов в Нуменоре — учитывая, что все мы знаем, какая судьба ждет королевство, не очень ясно, почему нужно переживать о том, кто именно сядет на его трон.
К счастью, основной фокус внимания в первых сериях сосредоточен на Сауроне, Келебримборе и кольцах, поэтому вынужденные паузы на менее приоритетных персонажей не смазывают впечатление. За три серии в шоу происходит несколько важных событий, что уже делает эти эпизоды «Колец власти» лучше начала сезона «Дома дракона», где только к четвертому часу сюжет хоть как-то зашевелился.
Расслабляться однако не стоит — как мы уже успели убедиться на примерах и «Дома дракона», и «Пацанов», иногда сюжеты искусственно затягивают, чтобы было, о чем снимать дальше, так что не удивляйтесь, если в итоге окажется, что за пять оставшихся серий гномы так и не получат свои кольца. А такая вероятность есть — например, издание The Wrap в своей рецензии называет сезон скучным: по мнению автора, сюжет почти не продвигается, но зато в конце есть эпичная и жестокая битва — тоже камень в огород «Дома дракона». Что ж, посмотрим, благо, ждать недолго — финальный эпизод второго сезона «Колец власти» выйдет 3 октября.
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