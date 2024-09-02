Непростые украшения: Каким получился второй сезон сериала «Властелин колец: Кольца власти»?

«Кольца власти» вернулись на экраны тихо и спокойно — пресс-релизы не пытались удивить нас немыслимыми суммами, потраченными на производство сериала, да и о каких-то рекордных просмотрах первых серий информации нет (по крайней мере, на момент написания этих строк). Все, что было известно о втором сезоне до его премьеры — критикам он понравился: сейчас у него 86% на Rotten Tomatoes и 67 баллов на Metacritic. Примерно так в свое время они же оценивали и первый сезон шоу, однако тогда сериал столкнулся с хейтом простых зрителей. В этот раз в отзывах по большей части царит штиль, что уже можно считать прогрессом.

Забегая вперед, хочется сказать, что новые серии и правда производят более благостное впечатление и причин тому несколько. Первая: переезд сериала из Новой Зеландии в Великобританию. На этом настаивали и наследники Толкина, и, вероятно, бухгалтерия Amazon — снимать в Новой Зеландии было слишком дорого, а бушующий на тот период коронавирус лишь усугублял ситуацию. Смена страны повлекла и перестановки в съемочной группы (ранее она состояла в основном из новозеландцев). Во второй сезон не вернулись костюмер Кейт Хоули (ее сменил Лука Моска, ранее работавший, например, со второй и третьей частью «Джона Уика»), художник-постановщик Рэмси Эйвери и никто из режиссеров, кроме Шарлотты Брандстром. Она и поставила основную часть новых серий совместно с Санаа Хамри и Луиз Хупер.

Но даже если не знать этих подробностей, при просмотре чувствуется, что сериал изменился как минимум визуально — картинка все еще выглядит дорого, но каким-то чудом избавилась от неестественной стерильности первого сезона. Даже эпизоды во владениях эльфов уже не пылают вылизанными эффектами, а смотрятся более приземленно.