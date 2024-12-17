Какие фильмы и сериалы были лучшими в 2024-м? Подводим итоги года с авторами Telegram-каналов о кино

Сериал «Дайте шоу» Димы Литвиненко — скрупулезная работа на стыке зрительского и авторского, сделанная нормально и со знанием дела. И пусть этой истории моментами не хватает интеллигентной скромности, загадки и мягкости, зато русской прямоты и уверенности (а еще удивительной достоверности и большой режиссерской работы!) — пожалуйста. Что далеко не с каждой историей бывает.

Нас затянула «Трасса» — магический тандем режиссера Душана Глигорова и оператора Батыра Моргачева подарил фантастическое возвращение в кино нулевых и десятых, в русскую хтонь и тоску, аккуратно вписанную в реальность нового времени (а может и безвременья). За сценарий благодарим Олега Маловичко, который в этом году нам и «Лихих» подарил — фундаментальный, монолитный и основательный проект, который в некотором смысле первым поставил точку в романтизации девяностых: больше — не хочется. Реалистично, безжалостно и очень больно.

Из фильмов на кинофестивале в Выборге поразил дебютный хулиганский «Ровесник» Федора Кудрявцева — до сих пор не верим, что это не док. А на «Маяке» в копилку кинооткрытий добавился «Кончится лето» Арбугаева и Мункуева, это полубалабановское в хорошем смысле кино.

Разочарование года — «Преступление и наказание». Странный монтаж, лоскутки-сцены сшиты между собой будто наспех, не удерживают внимания, не интригуют даже немного. Из хорошего: каст, локации и операторские решения, диалоги местами очень даже изобретательные, сценарной линии история держится крепко (уж не знаем, хорошо ли это в данном случае).