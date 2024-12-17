Какие фильмы и сериалы были лучшими в 2024-м? Подводим итоги года с авторами Telegram-каналов о кино

Хитовый хоррор «Субстанция» и российские сериалы «Преступление и наказание», «Лихие» и «Трасса», арт-мейнстрим с мировых кинофестивалей и индийские фильмы, а еще сиквелы «Гладиатора» и «Джокера» и комедия про сотню бобров (что? да!). Собака.ru попросила авторов Telegram-каналов о кино рассказать о своих главных открытиях и разочарованиях 2024 года.
Сериал «Дайте шоу»
Алина Герман, «Улица Балабанова»
Сериал «Дайте шоу» Димы Литвиненко — скрупулезная работа на стыке зрительского и авторского, сделанная нормально и со знанием дела. И пусть этой истории моментами не хватает интеллигентной скромности, загадки и мягкости, зато русской прямоты и уверенности (а еще удивительной достоверности и большой режиссерской работы!) — пожалуйста. Что далеко не с каждой историей бывает.
Нас затянула «Трасса» — магический тандем режиссера Душана Глигорова и оператора Батыра Моргачева подарил фантастическое возвращение в кино нулевых и десятых, в русскую хтонь и тоску, аккуратно вписанную в реальность нового времени (а может и безвременья). За сценарий благодарим Олега Маловичко, который в этом году нам и «Лихих» подарил — фундаментальный, монолитный и основательный проект, который в некотором смысле первым поставил точку в романтизации девяностых: больше — не хочется. Реалистично, безжалостно и очень больно.
Из фильмов на кинофестивале в Выборге поразил дебютный хулиганский «Ровесник» Федора Кудрявцева — до сих пор не верим, что это не док. А на «Маяке» в копилку кинооткрытий добавился «Кончится лето» Арбугаева и Мункуева, это полубалабановское в хорошем смысле кино.
Разочарование года — «Преступление и наказание». Странный монтаж, лоскутки-сцены сшиты между собой будто наспех, не удерживают внимания, не интригуют даже немного. Из хорошего: каст, локации и операторские решения, диалоги местами очень даже изобретательные, сценарной линии история держится крепко (уж не знаем, хорошо ли это в данном случае).
Фильм «Семь морей, семь холмов»
Евгений Ткачев, «Парни из читальни»
Специалисты знают: все самое интересное сейчас происходит в индийском кино. Как только индийцы дорвались до бюджетов, отчасти сопоставимых с голливудскими, они стали снимать боевики («RRR: Рядом ревет революция») и фантастику («Шамбала. Конец времен») мирового уровня. В то же время маленькие, но гордые индийские драмы («Все, что нам кажется светом») побеждают на ведущих кинофестивалях мира типа Каннского. Но посоветовать хочется совершенно невероятный фильм, застрявший между артом и мейнстримом.
«Семь морей, семь холмов» показали в этом году на фестивале экспериментального кино в Роттердаме и на 46-м ММКФ. А примечателен он тем, что снят в десятке жанров сразу: от «Горца» до «Трех тысяч лет желаний» Джорджа Миллера, от «Стражей Галактики» Джеймса Ганна до квартирной трилогии Романа Полански (сам режиссер «Морей и холмов» Рэм среди источников своего вдохновения, разумеется, также называет Стэнли Кубрика). В общем, это лютый майндфак, который выносит мозг почище самых запутанных фильмов Дэвида Линча — и, подобно Ганну, утверждает, что имеет значение жизнь не только человеческая, но и животных .
А вот все сериальные и, как правило, фантастические блокбастеры в этом году не оправдали возложенных на них ожиданий. «Дюна: Пророчество» оказалась необязательным фанфиком. Fallout — качественной, но очень осторожной и в конечном счете стерильной адаптацией видеоигры. Растянутый до неприличия второй сезон «Дома Дракона» закончился тем же, что и первый (объявлением войны). Бодро начавшаяся «Задача трех тел» к финалу сдулась. А второй сезон «Колец власти» вызывает только один вопрос: как на это вообще дали деньги? Если подумать, очень тревожный симптом: кризис, уже не одно десятилетие царящей в полнометражных голливудских блокбастерах, добрался и до их сериальных побратимов.
Фильм «Горная невеста»
Егор Москвитин, Another Day of Sundance
Главный иностранный сериал года — это Fallout, экранизация культовой компьютерной игры. Совершенно безумная черная комедия о мире будущего, где спустя сотню лет после атомной войны люди вдруг выходят из подземных бомбоубежищ и обнаруживают, что планета населена мутантами, монстрами, а общество нужно строить заново. Получилось совершенно грандиозное собрание всех представлений об американской поп-культуре.
Что касается российских сериалов, то самый важный — это «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева. Очень необычная адаптация, которая буквально кричит «Не влезай!» и всячески старается сделать так, чтобы зритель ее бросил. Рекомендую — тем, кого не смутит речь XIX века в сериале про век XXI-й, атмосфера ужастика и черной комедии.
В кино есть две картины, которые всем кажутся громким провалом и большим разочарованием. Соглашусь, что «Гладиатор 2» Ридли Скотта — неудача, потому что фильм остается тенью своего великого предшественника и не предлагает ничего нового, только портит ту историю, которая была абсолютно эталонной. А вот с тем, что «Джокер 2» Тодда Филлипса — разочарование, не соглашусь, этот фильм очень тонко сделан. Если разгадать его код, он становится по-настоящему важным и учит главному: состраданию.
Что касается лучшего фильма года, то здесь все гораздо проще. На первое место поставим «Горную невесту». Это одна из картин, победивших в Венеции. Итальянская драма о семье, которая живет во время Второй мировой войны высоко в горах и строит там что-то вроде своего рая. Но этот рай вдруг оказывается под угрозой, когда там ищет убежище дезертир. Такое всеобъемлющее, библейского размаха кино о семье во время исторических потрясений. Очень тонкая, грустная, красивая и возвышенная история.
Фильм «Субстанция»
Ная Гусева, «кабинет доктора хали-гали»
«Субстанция» хороша во времена, когда эпатажность и экстремальный шоу-бизнес снова входят в моду. Эксперты сколько угодно могут рассказывать, что колоть под кожу неизвестные косметологические причуды — вредно, а девушки, стремящиеся к совершенству, все равно продолжат. Поэтому когда Деми Мур прокалывает зеленую жидкость и вырождает из спины Маргарет Куолли, вместе с литрами крови она теряет идентичность и самоконтроль. А еще драма с подтекстом бодипозитива заканчивается сплэттером.
А вот в фан-клубе «Аноры» меня не оказалось, потому что выдающаяся актерская игра — хорошо, но только в сочетании с такой же выдающейся драматургией. Разделяю радость за Марка Эйдельштейна и Юру Борисова, которые теперь звездочки международной орбиты, однако к самому Шону Бейкеру есть пара вопросов. Например, когда режиссер перестанет эксплуатировать армяно-американские анекдоты, ведь выжать из них получается все меньше.
Фильм «Сотни бобров»
Олег Ковалев, Director's Card
В развлекательном сегменте главным шедевром вышли «Сотни бобров». Немая черно-белая буффонада стоила чуть больше $100 тысяч, но ее юмора, насыщенности действием и совершенно немыслимой изобретательности хватит на сотню блокбастеров. В мире же авторского кино нас благословил своим возвращением великий Виктор Эрисе. В своих ранних фильмах («Дух улья» и «Юг») испанский мастер казался не иначе как волшебником, способном достучаться до зрительских сердец через целительные коллективные воспоминания. Но вот он ушел из кино на 30 лет, а по возвращении вдруг исповедовался фильмом «Закройте глаза» об одиноком режиссере, который решил, что от магии его кино одни лишь беды. Любому, кто чувствует разницу между пленкой и цифрой, катарсис гарантирован.
Из сериалов в этом году доминировали проекты, снятые между Голливудом и Азией: «Сегун» и «Сочувствующий» Пак Чхан-ука. Последний, хотя заслуженного хайпа за него получили разве что пять ролей Роберта Дауни-младшего, вышел в лучших традициях культового режиссера. Здесь и первоклассный триллер, и острое чувство юмора, и отличный монтаж, и вечно актуальная для Пака тема двойственности: на этот раз вылившаяся в форму главного героя — двойного агента вьетнамской разведки. Но лично я выше этих двух шоу поставлю второй сезон «Дороги в тысячу ли» — возможно, лучший сериал на нынешних стримингах. Глубочайше проработанная история четырех поколений одной семьи идет рука об руку с историей всего XX века, четко и трогательно давая понять, что человеческие лишения и радости везде одинаковы: что в Корее, что в Японии, что в США, что у нас.
Из разочарований отмечу лишь «Невидимый бой» Райнера Сарнета — дикую, но, увы, бессвязную мешанину из православной эстетики и фильмов про кунг-фу. В 2017 году у эстонского режиссера вышел красивейший «Ноябрь», в котором он куда удачнее смешал юморную деревенскую хтонь с духом волшебной сказки. «Невидимый бой» же, чье остроумие исчерпывается в первые десять минут — это не то что шаг назад, а падение в пропасть.
Фильм «Мы жили счастливо»
Тимур Алиев, «Комендант кинокрепости»
Главным киновпечатлением года для меня стала драма «Мы жили счастливо» выпускника мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе Ильи Леутина. Это хтоническая (без перегибов) история о бабушке, на глазах у которой ОМОН кладет на лопатки 16-летнего внука за посты экстремистского содержания во «ВКонтакте». Весь фильм она будет изучать молодежный и интернет-сленг, параллельно пытаясь найти, с кем договориться, чтобы «закрыть вопрос», как в старые-добрые времена. Но реальность гораздо хуже благостных ожиданий 80-летней бабушки, а принципиальный молодой человек, оказавшийся за решеткой, куда менее сговорчивы, чем хотелось бы силовикам.
Главное разочарование года — метафизическая история «Кинопленка №8» Ильи Хотиненко. Эдакий мутант из Николаса Виндинга Рефна и японского «Звонка», в котором также замешаны невероятно утомившие 90-е, кринжовые бандиты и тайна призрака в кинотеатре. Единственный луч света — Кристина Асмус, воплотившая на экране весьма необычный образ. К сожалению, драматургия фильма рассыпается на ходу, из-за чего и без того странное кино превращается в крайне невнятное, слабое высказывание.
Фильм «Полночь с дьяволом»
Ксения Балюк, «Што это было»
2024-й ознаменовался для меня годом «Субстанции». В боди-хорроре, визуально похожем на B-Movies из 1980-х, вскрываются современные одержимости: от повального стремления к идеалу («Оземпик» в помощь) до дикой тяге к славе. Синефилам постановщица Корали Фаржа передает отдельный привет: копаться в отсылках к работам Стэнли Кубрика и искать элементы Cinema du look — истинное удовольствие!
Интересно, что «Субстанция» стала популярной не сразу: только после полутора месяцев проката она вошла в тройку самых кассовых зарубежных фильмов в российском прокате. Этот кейс — наглядный пример нарушения всех законов бокс-офиса, ведь обычно основные сборы приходятся на первый уик-энд. Сарафанное радио сработало великолепно.
В целом, 2024-й стал прорывным для хорроров: особенно хочется выделить «Полночь с дьяволом» — еще один фильм ужасов о ярмарке тщеславия, «Собирателя душ» о неискоренимости зла, а также удачные продолжения кинофраншиз — «Улыбку 2» (и тут не забыли о тщеславии) и «Ужасающего 3», доказавшего, что главный клоун от мира кино отнюдь не Джокер. Разочаровал, кстати, тоже сиквел: «Гладиатор 2» — чистейший фан-сервис, который стоит смотреть разве что для того, чтобы забыться.
Фильм «Надо снимать фильмы о любви»
«Кино про тебя»
Мой личный лозунг — надо смотреть Романа Михайлова, особенно «Надо снимать фильмы о любви». Это какой-то просто невероятный синтез режиссера и того, что он делает: его мысли просто пронизывают каждый кадр. И насколько же его любовь к стране, в которой он снимает (местом съемок фильма стала Индия. — Прим. ред.), людям, с которыми он работает, передается через экран. Хочется провести параллель с тютчевским чистым искусством: искусство ради искусства, кино ради кино.
Еще одна очень важная находка для меня — это «Фрау». Просто отличный, добротный, зрительский фильм. С похожей тематикой, но другим настроением — картина «Свет» Антона Коломейца. Это кино про то, что человек должен заглядывать внутрь себя. И про одиночество — но не всепоглощающее и тотальное, а просто про возможность побыть с собой.
Из того, что меня не очень впечатлило, это «Внутри убийцы» («Преступление и наказание» тоже идет в эту копилку). Я бы назвала это «магический детектив», потому что все, что там происходит, это какая-то фантастика просто на невероятном уровне.
Фильм «Зачинщики»
Алия Хузягалеева, Chacun son cinema
Из релизов, которые не добрались до кинотеатров, хочется рассказать о талантливых комедиях — их сегодня не так много, как хотелось бы.
Если начинать с мейнстрима, то хочется отметить «Зачинщиков» — Даг Лайман делает большое коммерческое кино уже не первый десяток лет, но именно этот релиз остался незаслуженно недооценен — Дэймон и Аффлек создают на экране отличное комедийное дуо грабителей-скуфов, уставших от своей рутины и проживающих каждый день как последнюю рабочую пятницу в году.
Еще одной отличной комедией положений стало «Шоу субботним вечером» — история создания первого выпуска шоу Saturday Night Live, напоминающая своей фабулой (внезапно!) нашу «Карнавальную ночь». Невероятный темп и искрометный сценарий, удачно подобранный каст из небанальной голливудской молодежи — все это делает просмотр приятным и понятным любому зрителю, даже тому, кто далек от комедийной индустрии США 1970-х.
Тем, кто любит ромкомы, но устал от глянцевой картинки и однообразных сюжетных поворотов, можно посоветовать «Между храмами» Нейтана Сильвера. Религиозный, но крайне инфантильный 40-летний герой висит на шее у родителей после трагической смерти жены. Вместо того, чтобы уйти в свободное плавание или начать здоровые отношения, он начинает общаться с бывшей школьной учительницей, годящейся ему в матери.
Еще один комедийный релиз, который добрался до зрителя с опозданием аж в два года — «Сотни бобров» Майка Чеслика. Совершенно уникальный авторский эксперимент — черно-белый и почти немой фильм о человеке против природы. Используя всего лишь пару-тройку актеров, стоп-моушн анимацию, различные трюки, разнообразные костюмы и изобретательный монтаж, Майк создает настоящую «физическую» комедию, которая покорила интернет своей искренностью и энергией.
Фильм «Граф Монте-Кристо»
Дмитрий Евстратов, «Dimkinokino»
Лучший фильм: как и, думаю, многие коллеги, отмечу «Субстанцию». Корали Фаржа здорово встряхнула дрябленький год кино. Боди-хорроры из Канн — это всегда событие: почти любой Кроненберг, «Титан». Но «Субстанция» — настоящий сгусток драйва, динамичного монтажа, актерских преодолений и здоровой провокации. Это точно instant classic, за три месяца мнение не поменялось. Кажется, ни один другой фильм в 2024-м не делил аудиторию на два лагеря так рьяно.
Главная неожиданность: мог бы назвать любой из понравившихся фестивальных фильмов, но маленькое неожиданное арт-кино появляется ежегодно. А вот крайне успешные экранизации классической литературы — огромная редкость. Можно ли было ожидать, что создатели новых «Трех мушкетеров», взявшись за много раз адаптированного «Графа Монте-Кристо», эффектно упакуют его в трехчасовой консервативный блокбастер и сделают это удачно?
Главное впечатление: в 2024-м до России доехало самое веселое кино последних лет — гомерически смешная и талантливо снятая эксцентрическая комедия «Сотни бобров». Пожалуй, немая черно-белая комедия и оказалась самым эмоциональным кинотеатральным опытом в в этом году.
Главное разочарование: как бы яростно не защищали Тодда Филлипса Квентин Тарантино и Хидео Кодзима, второй «Джокер» оставил в недоумении. Всегда радуюсь, когда режиссеры переиначивают или переворачивают свое же кино с ног на голову, но Филлипс, даже если и задумывал это, откровенно посыпался в сиквеле. Зато создал уникальный голливудский кейс и подарил нам, журналистам, немало материалов для статей. А соседство в графике релизов с другим клоуном, Артом из «Ужасающего 3», еще больше подсветило недостатки продолжения.
Фильм «Папа умер в субботу»
Эрна Асатрян, «Федор, Бонд и Чук»
Мой номер один — это «Папа умер в субботу» Заки Абдрахмановой. Фантастический фильм, который я увидела на фестивале «Маяк». Настолько это душевная картина, точно и выверенно сделанная — там нет ничего лишнего и супергиперболизированного. Такая грусть со смехом, тяжелая, с одной стороны, но в то же время легкая. Ты как будто действительно проживаешь опыт вместе с главной героини, которую сыграла Лаура Турсунканова. (Просто фантастическая девушка — очень хочется увидеть ее в еще в кино!)
Также меня очень впечатлил «Конклав» — я дикий фанат Стэнли Туччи во всех его ипостасях. Еще безумно люблю индийский кинематограф, который у нас в стране недооценен. Почему-то до сих пор люди считают, что это бешеные гонялки и стрелялки с какими-то клишированными историями. А это совсем не так! Есть шикарный фильм «Дунки». (От английского donkey — это путь осла, то есть перебежчиков из Индии в Великобританию.) Мы наблюдаем главных героев, которые пытаются выбраться, чтобы прожить эту лучшую жизнь. В главный роли — прекрасный Шакрук Хан, звезда Болливуда и король драмы. Фильм длится 3,5 часа — да, там есть танцы, но за ними раскрывается столько проблем, такой социальный пласт, что хочется, чтобы люди смотрели на индийский кинематограф (и мир вообще!) чуть шире.
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