17 лучших выставок февраля 2026-го в Петербурге: музейные загадки в Эрмитаже и золотое шитье в Царском Селе

А также — фотонатюрморты Бориса Смелова и Александра Китаева, графика Андрея Пахомова и работы Анатолия Белкина и Александра Флоренского. Рассказываем, какие новые экспозиции не стоит пропускать в последний месяц зимы.
ГЛАВНЫЕ
Платье парадное придворное великой княгини Ксении Александровны. 1894
«Северное солнце», Музей-заповедник «Царское Село» (6+)
В залах Екатерининского дворца покажут более 60 предметов, связанных с искусством золотого шитья: от великокняжеских и фрейлинских платьев до крестьянских платков и кокошников.
С 18 февраля до 19 апреля
Петр Швецов. Из серии «Болота». 2025
«№ 14», Marina Gisich Gallery (16+)
Персональная выставка Петра Швецова под кураторством Александра Дашевского. Новое видение болот — образа, впервые представленного художником в серии 2009 года. За 15 лет многое изменилось в арт-контексте, и в сегодняшнем прочтении темы Швецов создает гораздо более живописные — в изначальном смысле этого слова — работы.
С 20 февраля
Статуя «Виктория Кальватоне». Римская империя. II в.
«Музейный детектив. Иммерсивное расследование», Главный штаб Эрмитажа (6+)
Проект предлагает посетителям самостоятельно исследовать судьбу римской статуи Виктории Кальватоне. В составе выставки более 50 экспонатов из собрания Эрмитажа: это как графика, так и образцы глиптики, нумизматики и скульптурные портреты. Они вступают в диалог с художественными инсталляциями, которые работают как визуальные и смысловые «улики». В путешествии-расследовании также помогает споровождающий действие аудиоспектакль.
С 18 февраля по 31 мая
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Иван Новиков. Синий. 2024
«Плоды забвения», Anna Nova (16+)
Персональная выставка одного из главных молодых российских живописцев, мастера синего цвета Ивана Новикова. Художник работает с абстрактной формой и в своих полотнах (а также текстах и лекциях!) рефлексирует по поводу медиума, который все, кому не лень, хоронят последние сто с лишним лет.
Для выставки Иван создал новую серию работ. На их примере можно увидеть, как живопись способна оставаться актуальной формой современного искусства.
До 22 марта
Сергей Фалин. Метаморфозы. Из цикла «Соединение». 1990‑е
«Жизнь вещей», «Росфото» (12+)
На выставке демонстрируют различные подходы к натюрморту, появившиеся примерно со второй половины ХХ века. Предметы оказываются интересны фотографам как своими непосредственными качествами (формой и фактурой), так и взаимосвязью с окружающим миром — городским пейзажем, временем, присутствием человека.
В экспозицию вошли снимки Бориса Смелова, Александра Китаева, Питера Миллера и многих других.
До 22 марта
Федор Алексеев. Канал Грибоедова
«Форма цвета», «Борей» (0+)
На персональной выставке минималиста Федора Алексеева покажут работы, созданные им за 50 лет. Авангардные пейзажи и портреты состоят из простых форм, образуемых яркими локальными цветами. Они противопоставляются автором современному актуальному искусству с его метаиронией и множеством смыслов.
До 14 февраля
Андрей Пахомов. Анакреонт. Двенадцать стихотворений
«Графическое наследие», Музей Набокова (16+)
На ретроспективной выставке известного петербургского художника Андрея Пахомова, ушедшего из жизни в 2015 году, покажут его графику и книжные иллюстрации. Через демонстрацию драматической светотени, выразительных линий и нежных образов юности кураторы стремятся показать цельную панораму творчества Пахомова.
До 11 апреля
Анатолий Белкин. Школа движения. 1996
«Слово изображенное», Музей современного искусства им. Дягилева (6+)
Куратор Стас Казимов собрал более 20 художников, среди которых один из создателей «Митьков» Александр Флоренский, автор ассоциативной «Азбуки» (и отец-основатель Собака.ru!) Анатолий Белкин и мастер черно-белой аналоговой фотографии Дмитрий Провоторов. Все это — чтобы показать, как в произведениях могут взаимодействовать визуальный и вербальный тексты. Живопись, графика, объекты, стрит-арт и каллиграфия наследуют более ранним изобразительным жанрам, включающим буквы. Например лубку.
С 6 февраля по 3 апреля
Фото: Юлия Павлова
«Смотритель маяка», Екатерининское собрание (16+)
В экспозиции — фото и видео-арт художницы Юлии Павловой со звуковым сопровождением режиссера и композитора Дмитрия Мулькова. Проект вдохновлен исследовательской поездкой по фортам Кронштадта, которые на тот момент реставрировали. Образ маяка в тотальной инсталляции деконструируется, но сохраняет свое основное содержание — символ надежды. К выставке подготовлены медиации и паблик-ток.
До 7 марта
«Обувные шедевры XX века», Doc Art Gallery (16+)
Для тех, кто пропустил «Упакованные грезы» в Эрмитаже или уже успел соскучиться по моде ар-деко, а также для всех интересующихся историей костюма: сто лет развития обуви — от остроносых туфель со съемными каблуками до платформ 1990-х.
С 14 февраля по 31 мая
«История всего», Анненкирхе (6+)
Очередной проект арт-группы «Зерно». Экспозиция строится как маршрут: от Сотворения мира до Апокалипсиса. При этом вместо интерпретации религиозного текста зрителю предлагают размышление о времени, человеке и месте веры в современном мире. Среди артефактов — в большой зал возвращается инсталляция в виде большой светящейся Луны. А в часовне посетителей будет ждать «киберпастор» — цифровой аватар первого священника церкви Иоганна Леонгарда Шаттнера.
С 8 февраля
Ганс Грундиг. Против атомной смерти. 1958
«Ганс Грундиг. К 125-летию художника», Главный штаб Эрмитажа (16+)
Более 30 произведений Ганса и Леи Грундинг — немецких пацифистов, работавших в середине прошлого века. В центре экспозиции — последняя картина Ганса «Против атомной смерти», написанная в 1958 году. Это воплощение гражданской и художественной позиции художника, прошедшего концентрационый лагерь из-за своих убеждений.
С 21 февраля по 20 апреля
«Глыба», «Метамодернисты» (16+)
В небольшой галерее собрали скульптуры пяти авторов: Льва Сморгона, Роберта Лотоша, Александра Позина, Марины Спивак и Антонины Фатхуллиной. Несмотря на тяжеловесность материала, подчеркнутую названием выставки, экспозиция смотрится как естественный диалог между художниками, в который без проблем включается и зритель.
До 1 марта
«Эрарта Премия» — 2026, Музей Эрарта (16+)
Экспозиция объединяет работы 40 авторов-соискателей премии. Совершенно разные темы работ компенсируются возможностью почувствовать себя арт-экспертом: лауреатов уже четвертый раз подряд определят с помощью зрительского голосования.
С 6 февраля по 7 июня
Выставка Глеба Ершова, Левашовский хлебозавод (16+)
В гостиной masters покажут графическую серию работ искусствоведа и художника Глеба Ершова. Выставка посвящена монгольской мифологии и, в частности, теме грозных божеств. Это не случайно: специалист по древнерусской иконе и русскому авангарду родился в Монголии.
С 20 февраля
«Это появилось в комнате только в момент падения. До этого момента этого в комнате не было», Jessica Gallery (18+)
Персональная выставка Кирилла Савельева под кураторством Алексея Масляева. В экспозиции — фотоснимки и видео-арт. Сюжет — парадоксальная трагедия обыденного. Человек порезал себе руки, когда готовил салат, но сделал неправильные выводы. Мебель вокруг пытается лечить его и себя. Все в крови и бинтах.
До 19 апреля
«4-ый проект ПТУ: Плесень на герметике», галерея «Люда» (18+)
Выставка, посвященная пониманию и непониманию патафизики, пройдет не в условном белом кубе, а офисе галереи, которую обещали вовсе закрыть для временных экспозиций, превратив в открытое хранение. (Но «Люда», видимо, переживет всех нас.) Смыслы зрителю предлагается собирать самостоятельно, находя культурные пересечения на предложенной карте. Проект просуществует всего день. А может быть два.
14 (и, возможно, 15) февраля
