17 лучших выставок февраля 2026-го в Петербурге: музейные загадки в Эрмитаже и золотое шитье в Царском Селе

«Плоды забвения», Anna Nova (16+)

Персональная выставка одного из главных молодых российских живописцев, мастера синего цвета Ивана Новикова. Художник работает с абстрактной формой и в своих полотнах (а также текстах и лекциях!) рефлексирует по поводу медиума, который все, кому не лень, хоронят последние сто с лишним лет.

Для выставки Иван создал новую серию работ. На их примере можно увидеть, как живопись способна оставаться актуальной формой современного искусства.

До 22 марта

