Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Цветовые гештальты Петербурга: в «Борее» откроется выставка минималиста Федора Алексеева

Куратором «Формы цвета» стал Валерий Вальран.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи «Борей»

Выставка Федора Алексеева откроется 27 января в галерее «Борей». В «Форму цвета» включат его работы с 1976 по 2025 год. Среди экспонатов будут прославившие художника авангардные пейзажи, а также портреты, писать которые он начал в конце 2010-х.

Бывший моряк-подводник, Алексеев начал строить собственную изобразительную систему в 1988 году. С 1989 принимает участие в выставках и международных ярмарках, включая Art Basel, Art Expo New York и Art Dubai.

Три десятилетия он писал исключительно петербургские пейзажи. Художник организует геометрию города в предельно обобщенные цветовые гештальты или паттерны, где каждый слой вступает во взаимодействие с предыдущим. Следуя принципу «цвет – это форма», он не подбирает оттенки, а «испытывает» их по отношению друг к другу.

Федор Алексеев. Канал Грибоедова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи «Борей»

Федор Алексеев. Канал Грибоедова

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи «Борей»

Сенсорный подход минималиста к цвету поддерживает куратор Валерий «Вальран» Козиев. Вальран изучал теоретическую психологию, осваивал живопись по работам идеолога абстрактного экспрессионизма Джексона Поллока и изнутри наблюдал за ленинградской второй культурой.

Читайте также: «Двойная жизнь в СССР была нормой» — художник и психолог Валерий Вальран об арт-сцене Ленинграда

К новой экспозиции Федор Алексеев подошел мастером, который противопоставляет свой метод актуальному искусству сегодняшнего дня. Вместо игры, иронии и несерьезности он выбирает систематическую и последовательную академическую работу, вместо контекста – художественный текст.

Выставка «Форма цвета» будет открыта с 27 января по 14 февраля 2026 года в галерее «Борей» на Литейном, 58.

0+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: