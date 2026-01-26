Цветовые гештальты Петербурга: в «Борее» откроется выставка минималиста Федора Алексеева

Выставка Федора Алексеева откроется 27 января в галерее «Борей». В «Форму цвета» включат его работы с 1976 по 2025 год. Среди экспонатов будут прославившие художника авангардные пейзажи, а также портреты, писать которые он начал в конце 2010-х.

Бывший моряк-подводник, Алексеев начал строить собственную изобразительную систему в 1988 году. С 1989 принимает участие в выставках и международных ярмарках, включая Art Basel, Art Expo New York и Art Dubai.

Три десятилетия он писал исключительно петербургские пейзажи. Художник организует геометрию города в предельно обобщенные цветовые гештальты или паттерны, где каждый слой вступает во взаимодействие с предыдущим. Следуя принципу «цвет – это форма», он не подбирает оттенки, а «испытывает» их по отношению друг к другу.