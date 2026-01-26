Цветовые гештальты Петербурга: в «Борее» откроется выставка минималиста Федора Алексеева

Куратором «Формы цвета» стал Валерий Вальран.
Выставка Федора Алексеева откроется 27 января в галерее «Борей». В «Форму цвета» включат его работы с 1976 по 2025 год. Среди экспонатов будут прославившие художника авангардные пейзажи, а также портреты, писать которые он начал в конце 2010-х.
Бывший моряк-подводник, Алексеев начал строить собственную изобразительную систему в 1988 году. С 1989 принимает участие в выставках и международных ярмарках, включая Art Basel, Art Expo New York и Art Dubai.
Три десятилетия он писал исключительно петербургские пейзажи. Художник организует геометрию города в предельно обобщенные цветовые гештальты или паттерны, где каждый слой вступает во взаимодействие с предыдущим. Следуя принципу «цвет – это форма», он не подбирает оттенки, а «испытывает» их по отношению друг к другу.
Сенсорный подход минималиста к цвету поддерживает куратор Валерий «Вальран» Козиев. Вальран изучал теоретическую психологию, осваивал живопись по работам идеолога абстрактного экспрессионизма Джексона Поллока и изнутри наблюдал за ленинградской второй культурой.
К новой экспозиции Федор Алексеев подошел мастером, который противопоставляет свой метод актуальному искусству сегодняшнего дня. Вместо игры, иронии и несерьезности он выбирает систематическую и последовательную академическую работу, вместо контекста – художественный текст.
Выставка «Форма цвета» будет открыта с 27 января по 14 февраля 2026 года в галерее «Борей» на Литейном, 58.
