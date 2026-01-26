В Музее Набокова покажут графику и книжные иллюстрации Андрея Пахомова

Вернисаж выставки «Графическое наследие» состоится 30 января.
Андрей Пахомов — петербургский графист, иллюстратор и издатель. Потомственный художник известен своими живописными и графическими работами, создающими нежные образы юности. В 1991-м вместе с Петром Суспицыным основал издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга», где выходят ограниченные тиражи библиофильских изданий, а с 2002 года руководил кафедрой графики и персональной мастерской в Институте имени Репина. Пахомов оформил и проиллюстрировал более 30 изданий русских и зарубежных авторов, среди которых Сапфо, Филодем и Анакреонт. В 1989 году он получил золотую медаль биеннале книжной графики в Лейпциге.
Экспозиция в музее Набокова объединит произведения печатной графики и книжной иллюстрации, созданные художником в разные годы. Кураторы сопоставляют драматургию света и линии в работах Пахомова с традициями итальянского Возрождения.
В 2024 году иллюстрации и каллиграфии художников, работавших с издательством Пахомова и Суспицына, собрали на выставке «Сотворение книги» в Эрмитаже. Предстоящая выставка в Музее Набокова сфокусируется именно на графическом наследии Пахомова, которого не стало в 2015-м, и попробует отразить целостную панораму его творчества с присущей искренностью и ясностью поэтического взгляда.
Вернисаж состоится 30 января в 18:00. В торжественном открытии примут участие директор музея Андрей Аствацатуров и сын художника, предоставляющий предметы для экспозиции, Алексей Пахомов.
Экспозиция продолжит работу до 11 апреля.
16+
