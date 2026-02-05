Первая в Петербурге персональная выставка фотографа Кирилла Савельева открылась в Jessica Gallery

«Это появилось в комнате в момент падения. До этого момента этого в комнате не было» работает до 19 апреля.
1 февраля в Jessica Gallery открылась экспозиция Кирилла Савельева. «Это появилось в комнате в момент падения. До этого момента этого в комнате не было» — первая персональная выставка художника в Петербурге. В пространстве галереи можно увидеть видео-арт и более 50 фоторабот, которые исследуют течение провинциальной жизни.
Сюжеты фотографий и видеоработ раскрывают ожесточенную борьбу героя с рутинным бытом и ополчившимся на него миром вещей. Эта битва напоминает абсурдную театральную постановку, в которой декорации вступают в бой с главным героем за первенство на подмостках. Поражение терпят обе стороны: одинокий человек также изранен, как и коалиции предметов, окружающие его.
Кирилл Савельев — выпускник Школы Родченко. Его снимки фиксируют обыденную жизнь в городах, и чаще всего в объективе оказывается родной для фотографа Воронеж. В повседневности российской провинции автор видит ирреальный мир. В кадр попадают лишь фрагменты и случайности тех систем, которые старается осмыслить художник.
Произведения Савельева находятся в собрании Мультимедиа Арт Музея, в частных коллекциях в России и за рубежом. В 2025 году его работы вошли в групповой проект петербургской MYTH Gallery «Focus: Фотография». Выставка «Это появилось в комнате только в момент падения. До этого момента этого в комнате не было» создана совместно с воронежской галереей Х.Л.А.М.
Куратором проекта выступил Алексей Масляев — сотрудник ММОМА, номинант премии Сергея Курехина. В 2023 году в Петербурге Масляев представил свой кураторский проект «Я всегда знал, что мы встретимся» в «Третьем месте». В экспозиции Савельева он видит сюжет о том, как человек становится вещью среди прочих вещей.
«Сложность в отношениях между вещами воплощается в нетипичной для выставочной практики ориентации произведений, требующей некомфортных, стесненных и непривычных положений тела, поз, наклонов голов. Идеи, мысли и рассуждения уступают место телесному событию, которое связывает вопрос о реальности того, что присутствует в фотографическом изображении, не с предметным миром, но с аффективными состояниями и переживаниями неприкаянности и неустроенности современной жизни. И если современный реализм — это "объективная фиксация давления реальности на психику человека", то фотографии Савельева предельно реалистичны, даже не несмотря на, а именно благодаря странности и небывалости их сюжетов», — говорит о выставке куратор.
Экспозиция «Это появилось в комнате в момент падения. До этого момента этого в комнате не было» пробудет до 19 апреля на Кожевенной линии, 30.
