Первая в Петербурге персональная выставка фотографа Кирилла Савельева открылась в Jessica Gallery

1 февраля в Jessica Gallery открылась экспозиция Кирилла Савельева. «Это появилось в комнате в момент падения. До этого момента этого в комнате не было» — первая персональная выставка художника в Петербурге. В пространстве галереи можно увидеть видео-арт и более 50 фоторабот, которые исследуют течение провинциальной жизни.

Сюжеты фотографий и видеоработ раскрывают ожесточенную борьбу героя с рутинным бытом и ополчившимся на него миром вещей. Эта битва напоминает абсурдную театральную постановку, в которой декорации вступают в бой с главным героем за первенство на подмостках. Поражение терпят обе стороны: одинокий человек также изранен, как и коалиции предметов, окружающие его.