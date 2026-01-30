Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дневник наблюдателя: инсталляция о маяках откроется в Екатерининском собрании

Фото и видеоарт художницы Юлии Павловой со звуковым сопровождением Дмитрия Мулькова покажут в феврале.

Фото: Юлия Павлова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Екатерининского собрания

Фото: Юлия Павлова

Выставка «Смотритель маяка» вдохновлена исследовательской поездкой по фортам Кронштадта, которые на тот момент реставрировали. Художница Юлия Павлова собрала дневник из видео и фотографий, а композитор Дмитрий Мульков подобрал звуки. Получилась инсталляция, в которой маяк из конструкции становится конструктом, — она откроется 4 февраля.

Образ маяка — один из самых древних и сильных в истории искусства. Авторы выставки и ее куратор Анастасия Пронина связывают маяк с надеждой и верой. Фигура Смотрителя становится напоминанием о том, что любая надежда подкрепляется деятельным участием человека.

Фото: Юлия Павлова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Екатерининского собрания

Фото: Юлия Павлова

Фото: Юлия Павлова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Екатерининского собрания

Фото: Юлия Павлова

Юлия Павлова — мультидисциплинарная художница из Татарстана. В своих работах объединяет личный опыт с историческим материалом и критическим взглядом на культурные процессы. Юлия создала проект «Смотритель маяка» по итогам арт-резиденции «Здесь тепло» в Кронштадте.

У Екатерининского собрания, в котором разместится выставка, своя связь с Кронштадтом и с Морским ведомством. В 20-ые годы XX века в здании работал Драматический театр Балтийского флота, основанный в Кронштадте. С 1927 по 1939 год там же находилась студия «Белгоскино», выпустившая в 1937 году фильм «Балтийцы» о военных моряках Кронштадта. После войны в особняк на канале Грибоедова переехало конструкторское бюро «Балтсудопроект», старейшее проектно-конструкторское предприятия отечественного морского судостроения.

Выставка «Смотритель маяка» пробудет с 4 февраля по 7 марта на набережной канала Грибоедова, 88-90. В феврале Юлия Павлова проведет паблик-ток и медиацию.

