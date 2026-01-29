Новая выставка в Музее Дягилева: Александр Флоренский, Анатолий Белкин, Дмитрий Провоторов покажут «Слово изображенное»

В «Слове изображенном» участвуют свыше 20 художников. Среди них — создатель «Митьков» Александр Флоренский, автор ассоциативной «Азбуки» (и отец-основатель Собака.ru!) Анатолий Белкин, мастер черно-белой аналоговой фотографии Дмитрий Провоторов.

Создатели экспозиции осмысляют слово как мощное выразительное средство в визуальном языке. Буквицы и заставки в манускриптах, лубки и росписи с давних времен дополняли или раскрывали замысел изображения. Современное искусство с начала XX века освоило интермедиальность как один из главных конструктивных принципов — слово стало среди прочего неотъемлемым элементом комикса.