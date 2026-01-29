Новая выставка в Музее Дягилева: Александр Флоренский, Анатолий Белкин, Дмитрий Провоторов покажут «Слово изображенное»

Куратор проекта — энтузиаст «всепечати» Стас Казимов.
Выставка «Слово изображенное» посвящена взаимодействию вербальных и визуальных компонентов культуры в истории и в актуальных художественных практиках. Экспозиция объединила работы, в которых художники используют текст как значимый элемент произведения (живопись, графика, арт-объекты) или как его основу (стрит-арт и каллиграфия). Выставка приурочена ко дню книгодарения и откроется 6 февраля (хотя праздник отмечают 14-го).
В «Слове изображенном» участвуют свыше 20 художников. Среди них — создатель «Митьков» Александр Флоренский, автор ассоциативной «Азбуки» (и отец-основатель Собака.ru!) Анатолий Белкин, мастер черно-белой аналоговой фотографии Дмитрий Провоторов.
Создатели экспозиции осмысляют слово как мощное выразительное средство в визуальном языке. Буквицы и заставки в манускриптах, лубки и росписи с давних времен дополняли или раскрывали замысел изображения. Современное искусство с начала XX века освоило интермедиальность как один из главных конструктивных принципов — слово стало среди прочего неотъемлемым элементом комикса.
Вернисаж состоится 6 февраля в 19:00. «Слово изображенное» можно будет увидеть до 3 апреля на набережной Лейтенанта Шмидта, 11.
6+
Комментарии (0)