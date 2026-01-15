Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Борис Смелов, Александр Китаев и Питер Миллер: «Росфото» откроет выставку нестандартных натюрмортов

Проект получил название «Жизнь вещей» и состоит из оригинальных отпечатков отечественных и зарубежных авторов в коллекции музея. Среди них — Александр Слюсарев, Андре Фаж, Питер Миллер, Борис Смелов, Сергей Рогожкин, Александр Китаев, Алексей Титаренко, Михаил Гарус, Алексей Зеленский и другие известные мастера. Выставку стартует 23 января.

Сергей Фалин. Метаморфозы. Из цикла «Соединение». 1990‑е
Отпечаток из коллекции «Росфото»

Сергей Фалин. Метаморфозы. Из цикла «Соединение». 1990‑е

Во второй половине ХХ века язык натюрморта стали понимать по-новому: из застывшей композиции он превратился в изменчивый образ материального мира. Снимки, отобранные «Росфото», показывают специфику формы или текстуры предмета, взаимосвязь объектов, а также их отношения с окружающим пространством.

Так, московский фотограф Александр Слюсарев, работы которого будут на выставке, одним из первых связал натюрморт с городской и повседневной жизнью. В его творчестве урбанистические пейзажи и интерьерные съемки стали портретом вещей, которые «общаются» между собой.

Александр Слюсарев. Сферы. 1980
Отпечаток из коллекции «Росфото»

Александр Слюсарев. Сферы. 1980

Иначе работал ленинградский фотограф Борис Смелов: он составлял композицию и наблюдал за изменениями — от пыли до солнечных бликов. В натюрмортах Смелова предметы прошлого усилили особенности ленинградской — петербургской среды конца прошлого столетия.

Борис Смелов. Сумерки. 1994
Отпечаток из коллекции «Росфото»

Борис Смелов. Сумерки. 1994

Несмотря на разнообразие методов, между снимками возникают связи: фотограммы петербуржца Александра Китаева созвучны отпечаткам Андре Фажа и Джулиано Трамонтини. Среди других зарубежных мастеров на выставке — фотограф-социолог Питер Миллер, работы которого хранятся в коллекциях Музея современного искусства в Камакуре (Япония), галерее «Сэклер» Смитсонианского музея (Вашингтон, США), Национального музея Американского искусства (Вашингтон, США), Хьюстонского музея изобразительного искусства (США), музея Виктории и Альберта (Лондон, Англия), музея Йениш (Веве, Швейцария).

Проект откроется на Большой Морской, 35.

