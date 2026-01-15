Борис Смелов, Александр Китаев и Питер Миллер: «Росфото» откроет выставку нестандартных натюрмортов

Проект получил название «Жизнь вещей» и состоит из оригинальных отпечатков отечественных и зарубежных авторов в коллекции музея. Среди них — Александр Слюсарев, Андре Фаж, Питер Миллер, Борис Смелов, Сергей Рогожкин, Александр Китаев, Алексей Титаренко, Михаил Гарус, Алексей Зеленский и другие известные мастера. Выставку стартует 23 января.
Сергей Фалин. Метаморфозы. Из цикла «Соединение». 1990‑е
Во второй половине ХХ века язык натюрморта стали понимать по-новому: из застывшей композиции он превратился в изменчивый образ материального мира. Снимки, отобранные «Росфото», показывают специфику формы или текстуры предмета, взаимосвязь объектов, а также их отношения с окружающим пространством.
Так, московский фотограф Александр Слюсарев, работы которого будут на выставке, одним из первых связал натюрморт с городской и повседневной жизнью. В его творчестве урбанистические пейзажи и интерьерные съемки стали портретом вещей, которые «общаются» между собой.
Александр Слюсарев. Сферы. 1980
Иначе работал ленинградский фотограф Борис Смелов: он составлял композицию и наблюдал за изменениями — от пыли до солнечных бликов. В натюрмортах Смелова предметы прошлого усилили особенности ленинградской — петербургской среды конца прошлого столетия.
Борис Смелов. Сумерки. 1994
Несмотря на разнообразие методов, между снимками возникают связи: фотограммы петербуржца Александра Китаева созвучны отпечаткам Андре Фажа и Джулиано Трамонтини. Среди других зарубежных мастеров на выставке — фотограф-социолог Питер Миллер, работы которого хранятся в коллекциях Музея современного искусства в Камакуре (Япония), галерее «Сэклер» Смитсонианского музея (Вашингтон, США), Национального музея Американского искусства (Вашингтон, США), Хьюстонского музея изобразительного искусства (США), музея Виктории и Альберта (Лондон, Англия), музея Йениш (Веве, Швейцария).
Проект откроется на Большой Морской, 35.
