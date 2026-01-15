Борис Смелов, Александр Китаев и Питер Миллер: «Росфото» откроет выставку нестандартных натюрмортов

Во второй половине ХХ века язык натюрморта стали понимать по-новому: из застывшей композиции он превратился в изменчивый образ материального мира. Снимки, отобранные «Росфото», показывают специфику формы или текстуры предмета, взаимосвязь объектов, а также их отношения с окружающим пространством.

Так, московский фотограф Александр Слюсарев, работы которого будут на выставке, одним из первых связал натюрморт с городской и повседневной жизнью. В его творчестве урбанистические пейзажи и интерьерные съемки стали портретом вещей, которые «общаются» между собой.