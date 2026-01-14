6 современных петербургских художников, чью узнаваемую графику можно увидеть в книгах — коллекционируем арт+литературу!

Книжная иллюстрация — самая демократичная зона искусства. Когда-то она была убежищем, где авторы могли позволить эксперименты, невозможные в других медиумах. Сейчас, напротив, здесь зачастую уютно чувствует себя традиция, во многом вытесненная из других сфер арта. А еще — несомненный плюс — графика гораздо доступнее иных работ тех же художников! Собака.ru рассказывает про шесть петербургских авторов, книги с иллюстрациями которых украсят любую библиотеку.
Андрей Пахомов. Анакреонт. Двенадцать стихотворений
Андрей Пахомов
Потомственный художник известен своими живописными и графическими работами, создающими нежные (подчас до эротизма) образы юности. В 1991-м вместе с Петром Суспицыным основал издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга», где выходят ограниченные тиражи библиофильских изданий, а с 2002 года руководил кафедрой графики и персональной мастерской в Институте имени Репина (художника не стало в 2015-м).
В его импринте, помимо прочего, были выпущены книги с иллюстрациями самого Пахомова: стихотворные сборники Сапфо, Филодема, Анакреонта. Изысканной и чувственной греческой поэзии графика художника составляет достойную пару: телесность в ней может позволить себе, с одной стороны, быть максимально проявленной, а с другой — не переходить ни в эпатажную брутальность, ни в глянцевую пошлость.
Борис Забирохин
Живописец, график и лидер объединения «Дети Архипа Куинджи» создает холсты с метафизическими пейзажами, офорты и миниатюры, сочетающие традиции народного лубка с поисками русского авангарда в немного сюрреалистическом коктейле.
В 1974 году Забирохин впервые обратился к книжной графике и с тех пор проиллюстрировал более 30 книг. Среди них, например, «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина для издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга» и «Песнь о нибелунгах», «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда», а также сказки Афанасьева для издательства «Вита Нова». Хотя книжную графику художника часто относят к волшебным сюжетам, это не милые детские картинки. В его иллюстрациях живет слегка жутковатое колдовство, возвращающее мистику даже в жизнь современного прагматичного читателя-горожанина.
Олег Яхнин. Послания святого апостола Павла
Олег Яхнин
Художник широкого диапазона медиумов в своей творческой практике с равным успехом обращается и к миниатюрным офортам, и к масштабным живописным сериям. В станковых работах Яхнина можно найти образы в духе мистического реализма, вдохновленные священными текстами. Его книжная графика (а художник проиллюстрировал более 70 произведений) отличается многослойностью интерпретации. Для издательства «Вита Нова» он, например, оформил «Войну с Ганнибалом» Тита Ливия, «Книгу лирики Катулла», сборник рассказов Чехова и цикл посланий святого апостола Павла.
Графика Яхнина разнообразна — то фантазийна, то более реалистична; тяготеет то к обобщенным пятнам, то к детализированному штриху. Но всегда отвечает задаче — раскрыть литературный первоисточник глубоко и с неожиданной стороны.
Александр Траугот
«Г. А. В. Траугот» — творческое содружество и общая подпись Георгия Траугота и его сыновей Александра и Валерия. Ее дети, подразумевая следование совместно созданной традиции, продолжили использовать и после смерти отца в 1961 году. Сейчас из династии Трауготов жив Александр Георгиевич, по-прежнему работающий в том числе с книжной графикой, хотя создает также живопись и скульптуру.
Георгий Траугот принадлежал к объединению «Круг художников» и был известен как пейзажист, стремившийся в своей живописи к поэтически-знаковому обобщению образа. А Валерий Траугот много лет был главным художником издательства «Детгиз».
Для совместного творчества семьи в книжной иллюстрации характерно сочетание романтизма с чувством юмора, а также создание дополнительных, специфически-изобразительных и невыразимых вербально смыслов.
Юрий Люкшин
В работах художника очевидно заметно увлечение религиозной философией. Оно проявилось еще в 1970-х, когда он впервые обратился к сюжетам Книги Екклесиаста, и заметно до настоящего времени. В своих иллюстрациях — неважно, христианские ли это тексты, мифологические эпосы или исторические памятники — Люкшин создает единое, многослойное изобразительное поле, в котором пространство переорганизовывается в соответствии с идеями Павла Флоренского. Достичь этих целей художнику позволяет переосмысление традиций русской иконописи, народной картинки и лубка в парадигме искусства, близкого к нонконформизму.
Михаил Гавричков
Живописец, график, создатель ассамбляжей — Гавричков в своем творчестве зачастую обращается к образам или мистическим, или, напротив, иронично-карикатурным, но почти всегда гротескным.
В сфере книжной иллюстрации он предпочитает работать с офортом, который наполняется обилием деталей, затягивающим зрителя во внимательное смотрение.
Всего художник оформил более 30 книг, но лучшим образом его творческая манера проявляется в литературе, связанной со сказочными и загадочными сюжетами. Особенно органично его творчество в иллюстрациях к Гофману, с детства любимому им самим.
