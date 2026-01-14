6 современных петербургских художников, чью узнаваемую графику можно увидеть в книгах — коллекционируем арт+литературу!

Андрей Пахомов

Потомственный художник известен своими живописными и графическими работами, создающими нежные (подчас до эротизма) образы юности. В 1991-м вместе с Петром Суспицыным основал издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга», где выходят ограниченные тиражи библиофильских изданий, а с 2002 года руководил кафедрой графики и персональной мастерской в Институте имени Репина (художника не стало в 2015-м).

В его импринте, помимо прочего, были выпущены книги с иллюстрациями самого Пахомова: стихотворные сборники Сапфо, Филодема, Анакреонта. Изысканной и чувственной греческой поэзии графика художника составляет достойную пару: телесность в ней может позволить себе, с одной стороны, быть максимально проявленной, а с другой — не переходить ни в эпатажную брутальность, ни в глянцевую пошлость.