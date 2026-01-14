Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
Искусство

Поделиться:

6 современных петербургских художников, чью узнаваемую графику можно увидеть в книгах — коллекционируем арт+литературу!

Книжная иллюстрация — самая демократичная зона искусства. Когда-то она была убежищем, где авторы могли позволить эксперименты, невозможные в других медиумах. Сейчас, напротив, здесь зачастую уютно чувствует себя традиция, во многом вытесненная из других сфер арта. А еще — несомненный плюс — графика гораздо доступнее иных работ тех же художников! Собака.ru рассказывает про шесть петербургских авторов, книги с иллюстрациями которых украсят любую библиотеку.

Андрей Пахомов. Анакреонт. Двенадцать стихотворений
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Редкая книга из Санкт-Петербурга"

Андрей Пахомов. Анакреонт. Двенадцать стихотворений

Андрей Пахомов

Потомственный художник известен своими живописными и графическими работами, создающими нежные (подчас до эротизма) образы юности. В 1991-м вместе с Петром Суспицыным основал издательство «Редкая книга из Санкт-Петербурга», где выходят ограниченные тиражи библиофильских изданий, а с 2002 года руководил кафедрой графики и персональной мастерской в Институте имени Репина (художника не стало в 2015-м).

В его импринте, помимо прочего, были выпущены книги с иллюстрациями самого Пахомова: стихотворные сборники Сапфо, Филодема, Анакреонта. Изысканной и чувственной греческой поэзии графика художника составляет достойную пару: телесность в ней может позволить себе, с одной стороны, быть максимально проявленной, а с другой — не переходить ни в эпатажную брутальность, ни в глянцевую пошлость.

Борис Забирохин. Русские сказки
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Вита Нова"

Борис Забирохин. Русские сказки

Борис Забирохин. Русские сказки
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Вита Нова"

Борис Забирохин. Русские сказки

Борис Забирохин

Живописец, график и лидер объединения «Дети Архипа Куинджи» создает холсты с метафизическими пейзажами, офорты и миниатюры, сочетающие традиции народного лубка с поисками русского авангарда в немного сюрреалистическом коктейле.

В 1974 году Забирохин впервые обратился к книжной графике и с тех пор проиллюстрировал более 30 книг. Среди них, например, «Сказка о рыбаке и рыбке» Пушкина для издательства «Редкая книга из Санкт-Петербурга» и «Песнь о нибелунгах», «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда», а также сказки Афанасьева для издательства «Вита Нова». Хотя книжную графику художника часто относят к волшебным сюжетам, это не милые детские картинки. В его иллюстрациях живет слегка жутковатое колдовство, возвращающее мистику даже в жизнь современного прагматичного читателя-горожанина.

Олег Яхнин. Послания святого апостола Павла
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Вита Нова"

Олег Яхнин. Послания святого апостола Павла

Олег Яхнин

Художник широкого диапазона медиумов в своей творческой практике с равным успехом обращается и к миниатюрным офортам, и к масштабным живописным сериям. В станковых работах Яхнина можно найти образы в духе мистического реализма, вдохновленные священными текстами. Его книжная графика (а художник проиллюстрировал более 70 произведений) отличается многослойностью интерпретации. Для издательства «Вита Нова» он, например, оформил «Войну с Ганнибалом» Тита Ливия, «Книгу лирики Катулла», сборник рассказов Чехова и цикл посланий святого апостола Павла.

Графика Яхнина разнообразна — то фантазийна, то более реалистична; тяготеет то к обобщенным пятнам, то к детализированному штриху. Но всегда отвечает задаче — раскрыть литературный первоисточник глубоко и с неожиданной стороны.

Г. А. В. Траугот. Царевна-лягушка
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Редкая книга в Санкт-Петербурге"

Г. А. В. Траугот. Царевна-лягушка

Г. А. В. Траугот. Японские сказки
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Вита Нова"

Г. А. В. Траугот. Японские сказки

Г. А. В. Траугот. Японские сказки
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Вита Нова"

Г. А. В. Траугот. Японские сказки

Александр Траугот

«Г. А. В. Траугот» — творческое содружество и общая подпись Георгия Траугота и его сыновей Александра и Валерия. Ее дети, подразумевая следование совместно созданной традиции, продолжили использовать и после смерти отца в 1961 году. Сейчас из династии Трауготов жив Александр Георгиевич, по-прежнему работающий в том числе с книжной графикой, хотя создает также живопись и скульптуру.

Георгий Траугот принадлежал к объединению «Круг художников» и был известен как пейзажист, стремившийся в своей живописи к поэтически-знаковому обобщению образа. А Валерий Траугот много лет был главным художником издательства «Детгиз».

Для совместного творчества семьи в книжной иллюстрации характерно сочетание романтизма с чувством юмора, а также создание дополнительных, специфически-изобразительных и невыразимых вербально смыслов.

Юрий Люкшин. Слово о полку Игореве
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Редкая книга из Санкт-Петербурга"

Юрий Люкшин. Слово о полку Игореве

Юрий Люкшин. Слово о полку Игореве
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Редкая книга из Санкт-Петербурга"

Юрий Люкшин. Слово о полку Игореве

Юрий Люкшин. Слово о полку Игореве
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Редкая книга из Санкт-Петербурга"

Юрий Люкшин. Слово о полку Игореве

Юрий Люкшин

В работах художника очевидно заметно увлечение религиозной философией. Оно проявилось еще в 1970-х, когда он впервые обратился к сюжетам Книги Екклесиаста, и заметно до настоящего времени. В своих иллюстрациях — неважно, христианские ли это тексты, мифологические эпосы или исторические памятники — Люкшин создает единое, многослойное изобразительное поле, в котором пространство переорганизовывается в соответствии с идеями Павла Флоренского. Достичь этих целей художнику позволяет переосмысление традиций русской иконописи, народной картинки и лубка в парадигме искусства, близкого к нонконформизму.

Михаил Гавричков. Сказки Гофмана
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Вита Нова"

Михаил Гавричков. Сказки Гофмана

Михаил Гавричков. Сказки Гофмана
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой издательства "Вита Нова"

Михаил Гавричков. Сказки Гофмана

Михаил Гавричков

Живописец, график, создатель ассамбляжей — Гавричков в своем творчестве зачастую обращается к образам или мистическим, или, напротив, иронично-карикатурным, но почти всегда гротескным.

В сфере книжной иллюстрации он предпочитает работать с офортом, который наполняется обилием деталей, затягивающим зрителя во внимательное смотрение.

Всего художник оформил более 30 книг, но лучшим образом его творческая манера проявляется в литературе, связанной со сказочными и загадочными сюжетами. Особенно органично его творчество в иллюстрациях к Гофману, с детства любимому им самим. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: