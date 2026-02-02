В Анненкирхе открывается выставка с библейской историей мира от Сотворения до Апокалипсиса

Проект арт-группы «Зерно» начнет работу 8 февраля — и вернет в пространство церкви светящуюся Луну!
«История всего» — художественный проект арт-группы «Зерно» в пространстве Анненкирхе. Экспозицию выстроили как последовательный маршрут от библейского сюжета Сотворения мира до образов Апокалипсиса. Выставка объединяет знаковые инсталляции арт-группы и отдельные работы, которые опираются на христианскую символику и историю искусства, но придерживаются современного визуального языка. Вместо интерпретации религиозного текста зрителю предлагают спокойное размышление о времени, человеке и месте веры в современном мире.
Среди прочих артефактов в большой зал вернется инсталляция в виде большой светящейся Луны, созданная для выставки Анненкирхе «Сотворение». Лестницу стилизуют под сады, в вестибюле изобразят волны потопа и радугу, а в ротонде появится гигантский светящийся серафим. В часовне посетителей будет ждать «киберпастор» — цифровой аватар первого пастора церкви Иоганна Леонгарда Шаттнера.
Сады, Луна, символика Древнего океана и библейский ангел образуют четыре основных пространства внутри выставки. «Каждая локация — это ваш путеводитель по Библии и портал к воспоминаниям о прошлых вдохновляющих экспозициях в уникальной лютеранской кирхе», — пишут кураторы.
Арт-группа «Зерно» — креативное сообщество, которое сложилось в Анненкирхе из служителей и прихожан в 2020-2021 годах. В своем творчестве «Зерно» стремится через узнаваемые образы отрефлексировать Божественную природу окружающего мира, причины смертности тела и спасение души.
Работы арт-группы появлялись в Культурном квартале «Брусницын» и в Пушкинской кирхе. В 2022 году команда посетила Венецианскую биеннале и библейские выставки в США, а летом 2023 года совершила турне по странам Дальнего Востока. Участники сообщества планируют выставки в Москве, а также развивают проект природного парка с христианскими инсталляциями на основе загородной базы отдыха в Ленинградской области.
«Историю всего» можно будет увидеть с 8 февраля на Кирочной, 8, лит. В.
