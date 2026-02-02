В Анненкирхе открывается выставка с библейской историей мира от Сотворения до Апокалипсиса

«История всего» — художественный проект арт-группы «Зерно» в пространстве Анненкирхе. Экспозицию выстроили как последовательный маршрут от библейского сюжета Сотворения мира до образов Апокалипсиса. Выставка объединяет знаковые инсталляции арт-группы и отдельные работы, которые опираются на христианскую символику и историю искусства, но придерживаются современного визуального языка. Вместо интерпретации религиозного текста зрителю предлагают спокойное размышление о времени, человеке и месте веры в современном мире.

Среди прочих артефактов в большой зал вернется инсталляция в виде большой светящейся Луны, созданная для выставки Анненкирхе «Сотворение». Лестницу стилизуют под сады, в вестибюле изобразят волны потопа и радугу, а в ротонде появится гигантский светящийся серафим. В часовне посетителей будет ждать «киберпастор» — цифровой аватар первого пастора церкви Иоганна Леонгарда Шаттнера.