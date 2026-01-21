Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Искусство

Синие монохромы и активное проживание: галерея Anna Nova покажет «Плоды забвения» — первую персональную выставку Ивана Новикова в Петербурге

Экспозицию с абстрактной живописью и инсталляцией откроют 31 января.

Иван Новиков. Синий. 2024
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой галереи Anna Nova

Иван Новиков. Синий. 2024

Иван Новиков – художник, куратор и преподаватель. В своем творчестве исследует взаимосвязь экологических и художественных процессов. Представлял работы от Владивостока до Стокгольма, вышел в финал конкурса Фонда V-A-C и Антверпенского музея. Последние несколько лет художник продолжает работу над серией синих монохромов, которые осмысляют неоднозначность будущего.

Куратором петербургской выставки «Плоды забвения» выступила Александра Урбановская — руководитель библиотеки Музея современного искусства «Гараж». До этого Александра уже курировала проект Ивана Новикова «Синий» в московской pop/off/art gallery.

Иван Новиков. От Ивана к Ивану. 2025
Изображение: Иван Новиков / http://www.ivan-novikov.com/

Иван Новиков. От Ивана к Ивану. 2025

Синие абстракции художника символизируют теплое свечение телевизионного экрана, которое возникает в момент, когда вещание прерывается. В Петербурге представят новую серию работ: в ней автор обращается к проживанию забвения как особого состояния сознания, которое предлагает осмыслить вне опыта памяти. Забвение Новиков раскрывает как возможность встречи с тем, что находится за рамками привычного окружения и знаний.

Выставка предлагает зрителю сместить внимание с называния на активное проживание. Абстрактная живопись становится попыткой отразить опыт, выходящий за пределы бытия.

Как Anna Nova оказалась галереей-визионером

«Плоды забвения» пробудут в Anna Nova с 31 января по 22 марта. Галерея планирует туры и медиации по выставке.

