Синие монохромы и активное проживание: галерея Anna Nova покажет «Плоды забвения» — первую персональную выставку Ивана Новикова в Петербурге

Иван Новиков – художник, куратор и преподаватель. В своем творчестве исследует взаимосвязь экологических и художественных процессов. Представлял работы от Владивостока до Стокгольма, вышел в финал конкурса Фонда V-A-C и Антверпенского музея. Последние несколько лет художник продолжает работу над серией синих монохромов, которые осмысляют неоднозначность будущего.

Куратором петербургской выставки «Плоды забвения» выступила Александра Урбановская — руководитель библиотеки Музея современного искусства «Гараж». До этого Александра уже курировала проект Ивана Новикова «Синий» в московской pop/off/art gallery.