Целлулоидные каблуки, тупые носочки: выставка обуви XX века откроется в Doc Art Gallery

Модели покажут с аутентичными аксессуарами, экземплярами одежды и архивными фотографиями.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Doc Art Gallery

14 февраля в Doc Art Gallery откроют выставку «Обувные шедевры XX века». Среди экспонатов — предметы из собрания обуви начиная с 1900-х годов до конца столетия. Для экспозиции выбрали артефакты, которые отражают вехи в развитии дизайна и события социальной истории.

Основой выставки в Doc Art стала коллекция Назима Мустафаева, который собирает обувь больше 20 лет. В Петербурге предметы ар-деко из его коллекции показывали с 30 апреля по 7 сентября 2025 года в Эрмитаже. Проект «Обувные шедевры XX века» объединит все стили столетия, а также подсветит их экономический и психологический контекст через архивные документы.

Читайте также: Гид по выставке «Упакованные грезы. Мода ар-деко из собрания Государственного Эрмитажа и коллекции Назима Мустафаева»

Исторический обзор начнется с узконосых туфель начала века. Модели с целлулоидным каблуком (о которых у хозяина коллекции есть отдельная книга!) погрузят зрителя в стили и утопические стремления 1920-х. Танкетка 1930-х, практичная платформа 1940-х и элегантный каблук 1950-х отразят эволюцию взглядов и эстетики в контексте исторических потрясений.

Широкие тупые носочки и каблуки-обрубки предвосхитили «сексуальную революцию» 1960-х. 1970-е отметились высокими платформами, которые вернулись в 1990-е уже с иным смыслом. Полифония моделей обуви конца XX столетия в пространстве выставки продолжится рефлексией о XXI веке, который не принес революций в обувной дизайн, но запомнился новыми технологиями, материалами и экспериментальными возможностями.

На выставке планируется публичная программа: лекции по истории обуви, биографиям дизайнеров и стилям. По итогам экспозицию планируют выпустить книгу-каталог.

 «Обувные шедевры XX века» пробудут в Doc Art Gallery с 14 февраля до 31 мая.

