Целлулоидные каблуки, тупые носочки: выставка обуви XX века откроется в Doc Art Gallery

14 февраля в Doc Art Gallery откроют выставку «Обувные шедевры XX века». Среди экспонатов — предметы из собрания обуви начиная с 1900-х годов до конца столетия. Для экспозиции выбрали артефакты, которые отражают вехи в развитии дизайна и события социальной истории.

Основой выставки в Doc Art стала коллекция Назима Мустафаева, который собирает обувь больше 20 лет. В Петербурге предметы ар-деко из его коллекции показывали с 30 апреля по 7 сентября 2025 года в Эрмитаже. Проект «Обувные шедевры XX века» объединит все стили столетия, а также подсветит их экономический и психологический контекст через архивные документы.