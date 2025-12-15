14 главных арт-книг 2025 года, которые могут стать отличным подарком

Виталий Пушницкий «Бритва Оккама» (12+)

Одному из главных петербургских коллекционеров Денису Химиляйне в 2025 году стало тесно в рамках телеграм-канала «0,1 ‰ (промилле) Химиляйне», где он острит по поводу ситуаций и персонажей арт-сцены города, и он открыл свою издательскую программу. Начал мощно — книгой «Бритва Оккама», гибридным арт-объектом на стыке книги художника и автофикшена. В ней 300 графических работ живописца, философа, писателя (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Виталия Пушницкого дополнены статьями современных искусствоведов — Сергея Попова, Ирины Терентьевой и Глеба Ершова.

«Получился переносной музей, лекционный зал и паблик-ток одновременно», — так оценил первый проект сам издатель-дебютант.

Издательская программа Дениса Химиляйне