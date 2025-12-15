14 главных арт-книг 2025 года, которые могут стать отличным подарком

Редакция Собака.ru продолжает подводить итоги уходящего 2025-го. Мы уже рассказывали вам о лучших документальных фильмах и сериалах. На очереди — книги об искусстве и его акторах, которые могут стать отличным презентом на Новый год: как самому себе, так и другим. В нашем субъективном топе — скандальная биография директора Пушкинского музея Ирины Антоновой (страсти вокруг текста все еще не угасают!), мемуары Эрика Булатова, античный барбикор и авторский путеводитель по Эрмитажу от Михаила Пиотровского.
Анатолий Белкин. Буква «С»
«33 факта о художнике Белкине, которые могут быть интересны всем» (18+)
Азбука-нон-фикшен была подготовлена специально к персональной выставке «Буквальные связи» создателя журнала Собака.ru Анатолия Белкина в столичном музее AZ. Почему собаки — волшебные люди? Что такое золото болот? Каким был Ленинград в 1970-е? И что Белкин придумал на букву «Я» можно узнать из этого микса букваря и книги художника. В книге собраны рисунки, а также тексты и цитаты: как самого художника, так и о нем.
Издательство музея AZ
Мишель Пастуро «Розовый. История цвета» (18+)
Историк-медевист продолжает свою серию об истории цветов. Он уже исследовал белый, желтый, зеленый, черный, синий и красный в искусстве и не только. В новом бестселлере в центре внимания — барбикор. Из чего раньше делали розовую краску? Для каких целей ее использовали художники? И правда ли, что живописцы Древней Греции пользовались только четырьмя цветами? Все ответы — в нон-фикшене Пастуро.
«НЛО», перевод Нина Кулиш
Надежда Плунгян, Александра Селиванова «Сюрреализм в стране большевиков» (18+)
Все, что вы хотели знать об обэриутах, но боялись спросить! Домашние перформативные практики, параллели с французским сюрреализмом, полный список разрабатываемых в произведениях тем и множество иллюстрации. Авторы — искусствоведы и кураторы — в статьях и каталоге продолжают размышления о феномене ОБЭРИУ, начатые одноименной книге московской выставкой в 2017 году.
Издательская программа Музея «Гараж»
Михаил Пиотровский «Тайны Шелкового пути. Беседы о восточной коллекции Эрмитажа» (18+)
Путеводитель по залам главного музея Петербурга и России, посвященным Китаю, Индии, Персии, Пальмире, Вавилону и Египту. Его директор Эрмитажа написал совместно с журналисткой и радиоведущей Ириной Кленской. Книга строится как диалог: академически сдержанная интонация соседствует с эмоциональной. Авторы раскрывают нетривиальные факты о древних цивилизациях: например, какой цветок в Древнем Китае считали символом знатности и богатства; что как сосуды для питья использовали скифы, чтобы продлить себе жизнь; а также чем пахнет рай по версии арабских теологов.
«Эксмо» и «Бомбора»
Лев Данилкин «Палаццо Мадамы. Воображаемый музей Ирины Антоновой» (18+)
Книга о легендарной Ирине Александровне Антоновой, много лет возглавлявшей Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. «Главный литературный скандал осени» 2025 года не оставил равнодушных: автора категорически осуждали или, напротив, сравнивали с Мишелем Фуко. Сам текст состоит из 38 глав и рассказывает, как скромный музей слепков превратился в одну из главных арт-институций страны. А еще о политических интригах вокруг предметов-трофеев Второй мировой войны (например, золота Шлимана) и неразрывно связанных с этим событиях из жизни Антоновой, которую одни боготворили, а другие обвиняли в диктатуре. Сюжет каждой главы запараллелен с одним из произведений, хранящихся в музее — как символ невозможности отделить героиню от институции.
«Альпина нон-фикшн»
Виталий Пушницкий «Бритва Оккама» (12+)
Одному из главных петербургских коллекционеров Денису Химиляйне в 2025 году стало тесно в рамках телеграм-канала «0,1 ‰ (промилле) Химиляйне», где он острит по поводу ситуаций и персонажей арт-сцены города, и он открыл свою издательскую программу. Начал мощно — книгой «Бритва Оккама», гибридным арт-объектом на стыке книги художника и автофикшена. В ней 300 графических работ живописца, философа, писателя (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) Виталия Пушницкого дополнены статьями современных искусствоведов — Сергея Попова, Ирины Терентьевой и Глеба Ершова.
«Получился переносной музей, лекционный зал и паблик-ток одновременно», — так оценил первый проект сам издатель-дебютант.
Издательская программа Дениса Химиляйне
Джеральдин Норман «Отстаньте от искусства» (16+)
Критик и журналист поднимает острую тему столкновения искусства и этических принципов. Как быть с объектами, которые оказались в коллекции музея в результате колониальных войн или усилиями контрабандистов? Возвращать ли «Мона Лизу» Италии? И отражается ли современная культура отмены на жизни арт-институций? Бонус — предисловие директора Эрмитажа Михаила Пиотровского!
«СЛОВО/SLOVO», перевод: И. А. Литвинова
Лев Наумов «Муза и алгоритм. Создают ли нейросети настоящее искусство?» (16+)
Текст культуролога и режиссера Льва Наумова существует на стыке искусствоведения, нейронауки и цифровой эстетики и поднимает глобальные проблемы, связанные с природой творчества. Является ли оно феноменом, свойственным исключительно сапиенсам? Или может быть разложено на команды, составляющие программный алгоритм? Спойлер: пока все не так однозначно. Но точно можно сказать: нейросети, если и не рождают новых произведений сами, то как минимум становятся поводом для их создания.
«Редакция Елены Шубиной»
Екатерина Андреева «Тимур Новиков: академик левой классики» (12+)
Для серии «Новые классики» арт-критик, научный сотрудник Русского музея Екатерина Андреева (это благодаря ее книге первокурсники искусствоведческих факультетов могут достаточно внятно объяснить, что значит постмодернизм в искусстве!) подробно описала жизнь и творчество создателя «Новой Академии Изящных Искусств», а также одного из самых культовых петербургских художников 1980-х — 1990-х Тимура Новикова. Под обложкой — архивные материалы, редкие иллюстрации и глоссарий концепций, в том числе его понимание всечества и расширенного смотрения.
Breus Foundation
Клэр Бишоп «Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня» (18+)
Новый труд известной британской искусствоведки. Напомним, ее «Искусственный ад: Партиципаторное искусство и политика зрительства» — настольная книга любого художника, претендующего на актуальность, и исследователя арта, пишущего о работах с принципиально открытыми публике границами. «Рассеянное внимание» предлагает новый взгляд (сложно удержаться от каламбура!) на невнимательность и неспособность современного человека сосредоточиться на арте в условиях огромного потока информации. Бишоп призывает не бороться с этим, а принять и осмыслить (эквивалент понять и простить!).
Ad Marginem, перевод: Никита Котик
Эрик Булатов «Эрик Булатов рассказывает. Мемуары художника» (16+)
Воспоминания одного из главных героев московского концептуализма, надиктованные им в парижской больнице. Великого гения соединения текста и реалистических пейзажей, а также исследователя пространственных характеристик плоскости холста не стало в начале ноября. Только появившись в витринах книжных, книга сразу вызвала ажиотаж. Внутри — рассказы Эрика Булатова о детстве, встречах с учителями Фальком и Фаворским, дружбе с Лошак и Рубинштейном, собственном творческом методе и современном арт-процессе.
«Бомбора»
Андреа Беллини «Лишь бы не работать. Истории о современном искусстве» (18+)
Директор Центра современного искусства и арт-директор Биеннале движущихся изображений в Женеве в этом году выпустил текст, сразу ставший бэнгером. Книгой зачитывались как минимум все, кого хоть как-то можно причислить к миру искусства, а также сочувствующие им и ценители интеллектуальной остроумности. По-другому и быть не могло — Беллини описал классические типажи, встречающиеся в художественной тусовке. Взрослым, умным и влиятельным людям дали нестыдный вариант теста «А кто ты из фандома»? Анализировать себя, знакомых и известных незнакомых весело, но важно запастись самоиронией: характеристики отдельных персонажей весьма колкие. Саму арт-среду Беллини тоже описывает достаточно едко и пессимистично. Но белого пальто на нем нет — он плоть от плоти этого мира: к себе у него тоже масса претензий.
Издательская программа Музея современного искусства «Гараж», перевод: Кара Мискарян
Алоиз Ригль «Позднеримское художественное производство» (18+)
Перевод работы классика Венской школы искусствознания о роли поздней Античности в истории искусства. Об этом периоде рассказывается на конкретных примерах — от монументальных зданий до заколок-фибул. Алоиз Ригль показывает: во-первых, это был не упадок, а самостоятельный период, в который происходил переход к новому способу видения из-за стремления художников вообразить и изобразить бесконечность пространства. Во-вторых, развивает мысль о первостепенном значении надличностной художественной воли для формирования стиля эпохи, влияющего на него больше, чем политические и исторические процессы.
V–A–C, перевод: Григорий Гимельштейн
Клемент Гринберг «Искусство и культура» (18+)
Сборник текстов автора одной из программных для искусствоведения ХХ века работ «Авангард и китч» дает возможность познакомиться с его не такими известными, но не менее увлекательными статьями о принципах модернистского искусства, живописной глубине и плоскости, а также феномене массовой культуры. Вниманию искушенной публики: это анализ конкретных произведений импрессионизма и абстрактного экспрессионизма, социологические и культурологические эссе и литературоведческие работы.
V–A–C, перевод: Ольга Гаврикова, Алексей Шестаков
