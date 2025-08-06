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Коллекционер Денис Химиляйне выпустил первую книгу своей издательской программы. Это «Бритва Оккама» Виталия Пушницкого

Публикация — маст-хэв артхоликов: законченный художественный объект, переносной музей, лекторий и паблик-ток в одном.

Изображение предоставлено «Собака.ru» Денисом Химиляйне
Изображение предоставлено «Собака.ru» Денисом Химиляйне
Изображение предоставлено «Собака.ru» Денисом Химиляйне

Коллекционер Денис Химиляйне открыл свою издательскую программу заметным релизом — книгой «Бритва Оккама» художника, философа, писателя (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Виталия Пушницкого.

Это гибридный арт-объект на стыке «книги художника» и «автофикшена». В его основу легли 300 работ из одноименной графической серии Пушницкого — многолетнего визуального исследования, где художник «препарирует» шедевры старых мастеров. Каждая «препарированная открытка» встроена в контекст: фотографии и авторские эссе. В них — Пушницкий размышляет о природе искусства, категориях качества, течении времени, механизмах памяти и о том, как история может быть рассказана через фундаментальные законы композиции.

Художник Виталий Пушницкий: «Искусство — это способ смерти, потому что оно не занимается жизнью»

Виталий Пушницкий
Фото: Дмитрий Егоров. «Собака.ru»

Виталий Пушницкий

Издание дополнили статьи актуальных российских искусствоведов — Сергея Попова, Ирины Терентьевой и Глеба Ершова.

«Получился такой переносной музей, лекционный зал и паблик-ток одновременно», — комментирует Химиляйне.

Дизайн книги создан Дмитрием Барбанелем из студии DesignWorkout.

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