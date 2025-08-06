Коллекционер Денис Химиляйне выпустил первую книгу своей издательской программы. Это «Бритва Оккама» Виталия Пушницкого

Коллекционер Денис Химиляйне открыл свою издательскую программу заметным релизом — книгой «Бритва Оккама» художника, философа, писателя (и лауреата нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») Виталия Пушницкого.

Это гибридный арт-объект на стыке «книги художника» и «автофикшена». В его основу легли 300 работ из одноименной графической серии Пушницкого — многолетнего визуального исследования, где художник «препарирует» шедевры старых мастеров. Каждая «препарированная открытка» встроена в контекст: фотографии и авторские эссе. В них — Пушницкий размышляет о природе искусства, категориях качества, течении времени, механизмах памяти и о том, как история может быть рассказана через фундаментальные законы композиции.