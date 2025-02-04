Вышла новая книга искусствоведа Екатерины Андреевой о Тимуре Новикове

Екатерина Андреева

Искусствовед, автор исследования:

Тимур Новиков — классик по концептуальному призванию в 1990-е, а в 1970-1980-е годы он был авангардистом. Рассказ о его творчестве — это движение путем парадокса, в нем каждый поворот удивителен и одновременно органичен. Я стремлюсь представить органику искусства Тимура: петербургскую органику, в которой классика и авангард — родные, а не инородные феномены. В истории Тимура жизнь и творчество неотделимы, и это не столько идея символизма («жизнетворчество»), сколько идея экологии: желание вернуть искусство в жизнь, чтобы оно не в музее дремало, а находилось дома, над кроватью, «в шаговой доступности» каждого человека. Новиков проявил удивительное стремление всю свою биографию, от раннего детства, пронизать воздействием искусства — впечатлениями от прогулки по Фонтанке, вокруг дома на Литейном. Поэтому повествование строится в хронологической последовательности из небольших глав, посвященных периодам жизни и творчества, и каждая завершается рассказом о произведении, которое раскрывает это время. Тимур был человеком общественным: его мастерские становились сквотами, а выставки представляли новые течения в искусстве. Так что в книге много действующих лиц. И, думаю, она будет интересна всем: и специалистам, и любителям. Моя задача состояла в том, чтобы показать творчество Тимура в классической традиции авангарда: он ведь автор финального в ХХ веке «прибавочного элемента» и продолжил линию Малевича в XXI век совершенно по-своему. Умение гнуть свою линию — непредсказуемую, легкую и прекрасную — делает Новикова художником несравненным.