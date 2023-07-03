Марина Лошак — о выставке «От руки» в «Полутора комнатах», Пушкинском музее и интимности переписанного текста

Как вы придумали выставку «От руки»?

Идея выставки пришла мне в голову месяцев девять назад, когда я впервые попала в музей «Полторы комнаты». Именно это пространство способствовало возникновению идеи показать интимность взаимодействия между поэтом и читателем. Главным инструментом должны были стать рукописные списки текстов Иосифа Бродского, круга его друзей-поэтов и важных для него русских поэтов ХХ века. Переписанный текст носит особый характер, потому что, когда ты пишешь, то соединяешься с тем, кто его написал, продолжаешь его, и это может длиться бесконечно. Я, кстати, сама впервые читала Цветаеву, которая была очень близким и важным для Бродского поэтом, тоже переписанной от руки.

Вы тогда сами переписали текст?

Я сама не переписывала, но читала как раз переписанное от руки.

Это такой способ существования текста, получается?

Да, бытование текста. Он уникальный, и поэтому нам показалось очень важным собрать эти переписанные от руки, то есть очень человеческие тексты. Они в самом разном контексте связаны с Бродским: и его собственный переписанный от руки текст, и тексты Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, Мандельштама, Гумилева, близких ему и важных для него предшественников, и переписанные от руки сочинения поэтов его круга: Евгения Рейна, например.

А дальше следующий шаг. Это то, что каждый человек, который приходит на выставку, первым делом должен переписать какой-то текст. Для этого здесь лежат книги, всюду стоят столы, в центре которых находятся уже существующие старые списки. То есть таким образом вы продолжаете их и становитесь частью целого.

Частью традиции.

Да-да! И дальше эти переписанные на листках тексты прикрепляются на ковры и на стенку в конце выставки. Это становится целым огромным полем нашего участия. Так что это такой перформативный выставочный проект. При этом очень эмоциональный — как и все, что связано с «Полутора комнатами».

Еще идея выставки говорит о специфике нашего родного пространства, где текст всегда сакрален. Порой потребность в тексте такая острая, что невозможно дождаться, когда он будет опубликован. А часто он опубликован тогда, когда уже поздно. Поэтому есть очень русская традиция убыстрять этот процесс: переписывать от руки или воспользоваться уже переписанными текстами — так называемыми списками. А Бродский — человек большой традиции русской словесности. Поэтому мы, собственно, и пошли от этого.