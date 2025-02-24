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Искусствовед Екатерина Андреева стала лауреатом премии Андрея Белого

Арт-критика и научного сотрудника Русского музея (а также лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) оценили за исследование «Все и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века». В числе отмеченных старейшей независимой литературной премии в России (существует с 1978 года!) также профессор Академии Художеств, доцент факультета свободных искусств и наук СпбГУ Александр Степанов. Публикуем полный список лауреатов.

Екатерина Андреева
Фото: Ирина Токачева для Собака.ru

Екатерина Андреева

Церемония награждения лауреатов 39-ой Премии Андрея Белого состоялась 22 февраля в Фонтанном Доме. Диплома лауреата, одного рубля, бутылки водки и яблока традиционно удостоились в номинациях «Поэзия», «Проза», «Гуманитарные исследования», «Перевод», «Литературные проекты и критика», «За заслуги перед литературой» и в «Международной номинации».

  • Петр Чейгин — «Поэзия» за книгу «Зона жизни».
  • Наталья Явлюхина — «Проза» за книги «Иониты» и «Цикады холода».
  • Екатерина Андреева — «Гуманитарные исследования» за книгу «Все и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века».
  • Александр Степанов — «Гуманитарные исследования» за «Очерки поэтики и риторики архитектуры» и «Театр эллинского искусства».
  • Владимир Емельянов — «Перевод» за книгу «Шумеро-аккадский эпос Нинурты».
  • Алексей Александров — «Литературные проекты и критика» за издание журнала «Волга».
  • Анна Сафронова — «Литературные проекты и критика» за издание журнала «Волга».
  • Герман Лукомников — «За заслуги перед литературой»
  • Корнелия Ичин — «Международная номинация» за выдающиеся заслуги в диалоге с русской культурой.
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Екатерина Андреева

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