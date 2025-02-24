Искусствовед Екатерина Андреева стала лауреатом премии Андрея Белого

Арт-критика и научного сотрудника Русского музея (а также лауреата нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»!) оценили за исследование «Все и ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века». В числе отмеченных старейшей независимой литературной премии в России (существует с 1978 года!) также профессор Академии Художеств, доцент факультета свободных искусств и наук СпбГУ Александр Степанов. Публикуем полный список лауреатов.