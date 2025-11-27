Вышла книга Михаила Пиотровского «Тайны Шелкового пути. Беседы о восточной коллекции Эрмитажа»

«Тайны Шелкового пути. Беседы о восточной коллекции Эрмитажа» — это настоящий путеводитель по залам музея, который рассказывает легенды о древних царствах — Китае, Индии, Персии, Пальмире, Вавилоне и Египте. На станицах издания можно познакомиться с Клеопатрой, Семирамидой и Зенобией, а также прогуляться по здравствующим Пальмире и Вавилону, узнать ценность иранского ковра, аравийского кинжала и сарматской конской упряжи.

Сборник вышел в издательствах «Эксмо» и «Бомбора».