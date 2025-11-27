Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Книги
  • News
Книги

Поделиться:

Вышла книга Михаила Пиотровского «Тайны Шелкового пути. Беседы о восточной коллекции Эрмитажа»

Директор музея написал ее в соавторстве с журналисткой и радиоведущей Ириной Кленской.

Собака.ru

«Тайны Шелкового пути. Беседы о восточной коллекции Эрмитажа» — это настоящий путеводитель по залам музея, который рассказывает легенды о древних царствах — Китае, Индии, Персии, Пальмире, Вавилоне и Египте. На станицах издания можно познакомиться с Клеопатрой, Семирамидой и Зенобией, а также прогуляться по здравствующим Пальмире и Вавилону, узнать ценность иранского ковра, аравийского кинжала и сарматской конской упряжи.

Сборник вышел в издательствах «Эксмо» и «Бомбора».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: