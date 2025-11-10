Памяти художника Эрика Булатова: Свиблова, Боровский, Баста и другие рассказывают, каким был патриарх современного искусства

Директор Мультимедиа Арт Музея

С Эриком Булатовым мы познакомились в 1982-м, может быть, 1980 году. Я где-то с середины 70-х узнавала неформальное искусство, бывала в мастерских художников. И вот как-то я пришла в мастерскую Эрика Булатова, где увидела работы «Опасно» и «Красный горизонт». Это было потрясение — концепты, которые выражали время и жизнь вокруг нас.

С одной стороны, Булатов наследует традиции русского авангарда с его перспективой. Однако там, где художники начала XX века часто работали со слоганами, Эрик шел дальше, в область поэзии и философии. С другой стороны, он развивал традиции прямой перспективы, которая идет от эпохи Возрождения и характерна для русского классического искусства.

В итоге на его картинах появляется плоское социальное пространство, где он помещает, скажем, буквы «КПСС». Оно является наложением, которое отслаивается от пространства нормальной, прямой перспективы. Однако дальше есть еще одно пространство, метафизическое, из которого на нас идет свет. Это хорошо видно на картине «Свобода есть свобода». Слово «Свобода» сначала присутствует в этом плоском социальном пространстве, которое отклеивается от картины, а потом оно прорывается дальше, к облакам и уходит вглубь, в пространство, к которому не у каждого из нас и не всегда есть доступ.

Эрик Булатов был первым советским художником, у которого была персональная выставка в Центре Помпиду в Париже — в 1988 году, до конца Советского Союза еще три года! Она шла с огромным успехом, несмотря на то, что зарубежная публика не понимала кириллицы, которой Эрик писал на своих холстах. Ведь во всем мире есть плоское социальное пространство с декларациями и мир конкретного (не обязательно даже маленького) человека.

Лично я горжусь тем, что в нашем Мультимедиа Арт Музее была реализована мечта Эрика (он сам меня об этом просил) — у нас работала выставка «Чудесное путешествие». На ней мы показали детские иллюстрации, которые он на протяжении 40 лет делал со своим другом Олегом Васильевым. После скандала на манежной выставке, когда Хрущев кричал на художников, целая генерация советских авторов не имела возможности выставляться, поэтому многие, в том числе и Эрик, иллюстрировали детские книжки.

Можно было это делать ради заработка, а можно — относиться к своей работе честно, делать шедевры. В то время Булатов и Васильев создавали рисунки к сказкам, которые все мы знаем: «Золушка», «Кот в сапогах» и так далее. Эти иллюстрации используются до сегодняшнего дня, оставаясь понятными взрослым и детям. Так что мы все воспитывались на работах Эрика еще до того как выучились читать. Это очень редкий дар, сохранить в себе ребенка (что удается далеко не всем). Это состояние души и возраста, эта поэтика самого образа детства, умение быть ребенком, чтобы тебя поняли и взрослые, и дети. Это важнейшая часть его творчества, не менее важная, чем картины.

Эрик был фантастически цельный человек, общение с ним всегда было счастьем. Он был внимательнейшим и добрейшим. За все долгое время нашего знакомства я не слышала, чтобы он о ком-то или чем-то грубо высказывался. Он был красив во всем и очень светлым.

Даже когда у Эрика была серия черных картин, в центре мы всегда видим точку — светоносную точку. Свет мы видим на двух его последних больших картинах: «Черная дверь» и «Белая дверь». Он приглашает нас войти. Эта светоносность вообще очень важна. Я думаю, да и Эрик сам говорил, что он ушел в этот самый свет. Ушел без страха, оставив за собой 92 года очень цельной, счастливой жизни. 27 октября, когда я в последний раз у него была, мы обсуждали презентацию его новой книги, говорили о музее и будущей выставке, она должна быть посвящена как раз свету. Думаю, мы ее в будущем сделаем.

Пока же хочется выразить соболезнования его родным и близким. [Его жене] Наташе, которую он боготворил, рисовал. Наташу, которая каждый день ходила к нему в больницу, когда он сломал шейку бедра, задавала ему вопросы, из которых родилась последняя книга Эрика. Хочется пожелать ей сил жить дальше, так же как живут дальше картины Эрика Булатова.