18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Художница Даша Полтавская представит керамику о телесности и стыде в художественном кабинете «Прорубь»

Поделиться:

Это история про крайнюю точку стыда, в которой можно существовать, не сбегая. О восприятии себя, взаимодействии с обществом и феномене стыда на языке керамики и перформативного тела. Про честное и уязвимое искусство и то, что если женщина лежит в стеклянном гробу, — она совершенно не обязательно сказочная принцесса.

Изображение предоставлено куратором выставки
Изображение предоставлено куратором выставки
Изображение предоставлено куратором выставки
Анна Спирина

Куратор выставки — о феномене стыда, теле и керамике. Специально для «Собака.ru»:

Стыду не нужна реальная причина. Достаточно предположения о неправильности действия. Стыд парализует. Стыд — про то, как воспринимаешь себя. Себя — это во многом тело. Тело, которое сжимается и коченеет. Тело, парализованное стыдом. Тело — почти всегда про стыд. Особенно, когда не позирует. Когда беззащитно перед наблюдателем. Когда доступно со всех сторон. Когда не показывается в моменте, а живет во времени.

Стыд — это про внутреннее ощущение. Если смотреть снаружи, виден стеклянный ящик, витрина, в которой демонстрируется бесстыдная и уверенная в себе красота. А внутри стеклянного ящика жарко, тесно, одиноко, некуда спрятаться от прицелов взглядов. И стыдно. Стеклянная стенка строится, чтобы отгородиться. Но в итоге лишает возможности контакта. Оставляя только возможность бесконечно предполагать, что неправильного и стыдного найдут наблюдатели.

Керамика — это тоже тело. Тело с формальной точки зрения. Это объем. Это глиняная поверхность, похожая на кожу. Это элементы тел как мотив большинства работ. И тело по сути. В том смысле, в котором произведение — часть естества художника. Это тело такое стыдное, что прячешь внутрь себя, в шкаф. Но стыду нужны свидетели и, чтобы прожить и пережить его, это тело тоже должно быть показано.

Еще стыд — это честно. Искусство — это честно и это стыдно. Это способ сказать, преодолевая стыд. Разделяя его. Делая общим. Избавляясь от одиночества. Потому что когда у стыда не остается ни одного оценивающего-постороннего, он теряет всякую власть.

Изображение предоставлено куратором выставки
Изображение предоставлено куратором выставки
Изображение предоставлено куратором выставки
Изображение предоставлено куратором выставки
Изображение предоставлено куратором выставки
Изображение предоставлено куратором выставки
Изображение предоставлено куратором выставки
Изображение предоставлено куратором выставки
Изображение предоставлено куратором выставки
Изображение предоставлено куратором выставки

Первая персональная выставка Даши Полтавской «Стыд» пройдет с 3 по 5 ноября в художественном кабинете «Прорубь» на Невском проспекте, 119. Вход свободный, время работы — с 17:00 до 20:00.

18+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: