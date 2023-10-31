Художница Даша Полтавская представит керамику о телесности и стыде в художественном кабинете «Прорубь»

Анна Спирина

Куратор выставки — о феномене стыда, теле и керамике. Специально для «Собака.ru»:

Стыду не нужна реальная причина. Достаточно предположения о неправильности действия. Стыд парализует. Стыд — про то, как воспринимаешь себя. Себя — это во многом тело. Тело, которое сжимается и коченеет. Тело, парализованное стыдом. Тело — почти всегда про стыд. Особенно, когда не позирует. Когда беззащитно перед наблюдателем. Когда доступно со всех сторон. Когда не показывается в моменте, а живет во времени.

Стыд — это про внутреннее ощущение. Если смотреть снаружи, виден стеклянный ящик, витрина, в которой демонстрируется бесстыдная и уверенная в себе красота. А внутри стеклянного ящика жарко, тесно, одиноко, некуда спрятаться от прицелов взглядов. И стыдно. Стеклянная стенка строится, чтобы отгородиться. Но в итоге лишает возможности контакта. Оставляя только возможность бесконечно предполагать, что неправильного и стыдного найдут наблюдатели.

Керамика — это тоже тело. Тело с формальной точки зрения. Это объем. Это глиняная поверхность, похожая на кожу. Это элементы тел как мотив большинства работ. И тело по сути. В том смысле, в котором произведение — часть естества художника. Это тело такое стыдное, что прячешь внутрь себя, в шкаф. Но стыду нужны свидетели и, чтобы прожить и пережить его, это тело тоже должно быть показано.

Еще стыд — это честно. Искусство — это честно и это стыдно. Это способ сказать, преодолевая стыд. Разделяя его. Делая общим. Избавляясь от одиночества. Потому что когда у стыда не остается ни одного оценивающего-постороннего, он теряет всякую власть.