Знакомьтесь, сверхновая художница Варя Семак — в 6 лет мечтала переехать в Эрмитаж, в 15 — продает свои картины и дает советы, за кем следить в арте Петербурга

Арт-карьера дочери главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака и писательницы Анны Семак была предопределена: Варя выросла среди самого актуального современного искусства — серьезную коллекцию, где есть и философская живопись Виталия Пушницкого, и сюрреалистичная графика Татьяны Ахметгалиевой, много лет собирают ее родители. Хотя рисует Варя с самого детства, свое медиа — уголь, аэрозольные баллончики, иногда масло и акварель — она выбрала год назад. Ее черно-белые сумрачные полуабстрактные холсты с редким и как бы случайным акцентом цвета наследуют «петербургским смурным» — Александре Гарт или Алексею Гану.
Платье LOOK ONLINE
Для Собака.ru Варя написала гид по неочевидным арт-спотам Петербурга и рассказывает про свое комьюнити — вчерашние студенты, художники, за которыми скоро будут охотиться модные галереи и кураторы.
Платье LOOK ONLINE
Меня зовут Варя, мне 15 лет. С самого раннего детства я часами рисовала, лепила и мастерила. Моим любимым местом всегда был Эрмитаж, я постоянно просила родителей отвести меня туда. Лет в шесть я спросила у них, возможно ли такое, чтобы все покинули музей и он бы стал нашим новым домом. Не потому, что мне хотелось жить в роскошном и просторном дворце, а потому, что я мечтала жить среди искусства.
Хотя, справедливости ради, так всегда и было — мама с папой начали собирать коллекцию совриска, как только мы переехали в Петербург. Нам повезло расти в красоте, угадывать смыслы, заложенные художниками: в сюрреалистичных композициях Татьяны Ахметгалиевой, объектах сооснователя группы Parazit Семена Мотолянца, бромойлях Григория Майофиса, графике Кирилла Челушкина и Виктории Бенгальской и в философской живописи Виталия Пушницкого.
Родители считали, что это формирует наше воображение, создает определенные «коды красоты». С раннего детства мы с братьями и сестрами были приучены к тому, что до некоторых предметов в доме нельзя дотрагиваться. Мама рассказывала, как я однажды случайно обняла руками вазу, стоявшую на столе, и тут же спохватилась: «Ой! А это тоже искусство?»
Варя Семак. Без названия, холст, масло, уголь.
Недавно я сообщила папе, что моя доля наследства — именно коллекция живописи, другое меня мало интересует. Сейчас работы из нее распределены по разным квартирам: что-то досталось старшей сестре, что-то хранится в моей мастерской, что-то осталось на даче. Но есть вещи, всегда живущие с нами. Например, работа Петра Швецова — белая рубашка на черном фоне из серии «Белые», отсылающей к малым голландцам — всегда занимает центральное место при входе в нашу квартиру, как будто сообщая: проходите, здесь живут люди нараспашку, простые и гостеприимные.
У меня нет художественного образования, кроме курсов в Академии имени Репина, но рисую я столько, сколько себя помню. Я бы описала свой метод как любовь к деталям и туманным, мечтательным образам. Родители разглядели во мне эти качества, когда мне было три года: рисуя дерево, я старательно выписывала ветви несколько дней подряд, что для подвижных детей обычно редкость — они стремились быстрее закончить работу.
Варя Семак. Без названия. Холст, масло, уголь
Я долго искала свое медиа, пока однажды не увидела в интернете работы, написанные углем. Я тут же заказала себе гору материалов. Теперь мои инструменты — уголь и а эрозольные баллончики, реже берусь за масло и акварель. Я опираюсь на визуальное и чувственное восприятие мира. В арт-комьюнити я попала так: у меня было несколько готовых работ, и я попросила свою подругу Мотю Ларионову посмотреть на них и посоветовать, где их можно было бы показать, — она стажировалась в Joy Gallery и разбирается в этой сфере. Мотя познакомила меня с идеологом творческого объединения «Дилетанты» Иванкой, и меня взяли на их первую поп-ап-выставку молодых художников, где сразу продались несколько моих картин. Меня абсолютно захватили энергия и энтузиазм этого комьюнити, и я точно поняла, что буду заниматься искусством.
Ая Филинская. Дерево. Литография. 2024-2025
ГИД: Сверхновые художники из Петербурга: кого стоит начинать покупать прямо сейчас?
Ая Филинская
Художница из Томска только что получила диплом кафедры станковой и книжной графики Академии Штиглица, а еще параллельно учится на иконописца. «В своей художественной практике я стремлюсь восстановить живую связь между визуальным языком прошлого и современным восприятием. Мое художественное “я” произрастает из традиций символизма, романтизма и модерна, и мне интересно, как они могут заново обрести актуальность, сделать, так скажем, новый виток. Я чаще всего работаю с феноменами «крайней формы» — предельных состояний и напряжений. Мне важно не реконструировать язык прошлого, а выводить его в современный контекст. Мой основной медиум — графика, в особенности офорт и литография. Эстамп приоткрывает завесу потустороннего, поскольку его язык скупее живописного и более декоративный, там больше простора для «метафизического». В условности печатной графики я нахожу больший простор для метафорического высказывания и символизма».
Следить за творчеством художницы можно здесь.
Никита «Ники» Эст. Триптих Tokyo Dairy. Vol .0. выполнен в технике mixed media
Никита «Ники» Эст
Мультидисциплинарный художник, продюсер и консультант закончил кафедру искусств на факультете режиссуры неигрового кино в СПбГИК. Он работает в технике mixed media, соединяя и наслаивая цифровые и физические элементы, пишет музыку, стихи и рассказы, снимает видео, а также исследует нейросети и web3. Свой метод он называет алхимией образа и материала: «В моей практике главным (посылом) является то, что постоянное трансцендирование — это путь, который и делает человека Человеком. Для этого я работаю в основном с субъективными психическими и мистическими переживаниями людей, мифологическим, философским и историческим контекстом». В 2023 году у Никиты состоялась персональная виртуальная выставка на международной платформе SolSea NFT. Мне нравится, как он ищет что-то уникальное и нетипичное, а особенно зацепила его работа с образами-отражениями. А еще Никита основал креативную лабораторию AV, чтобы развивать современное искусство, — на ее базе он хочет создавать разнообразные открытые физические пространства, которые совмещали бы функции галереи, мастерских и образовательных центров.
Следить за творчеством художника можно здесь.
Иван Пажитнов. Репортажная фоторабота
Иван Пажитнов
Фотограф-самоучка однажды нашел старый родительский пленочный фотоаппарат. «Начиналось все просто: увидел что-то красивое — нажал на кнопку. Со временем понял, что замечаю в кадре то, мимо чего другие проходят. Так и начался мой путь в творчестве. Думаю, большой отпечаток оставили любовь к кино и опыт работы за кадром — они показали, как работает свет, как пауза становится значимой, как в одном кадре может жить история. Я снимаю, чтобы напомнить: красота не всегда кричит. Она может прятаться в шуме улиц, в тусклом свете, в случайном жесте. Главное — не проходить мимо. Сейчас меня особенно привлекает уличная съемка — здесь нет постановок, все происходит само по себе, нужно лишь ловить мгновения, которые никогда не повторятся». Мне нравятся работы Ивана потому, что они про свободу взгляда и искренний интерес ко всему вокруг. Это очень живая репортажная фотография.
Следить за творчеством фотохудожника можно здесь.
entro.daria. Без названия. Холст, масло
entro.daria
Даша — художница и создательница бренда entro. На ее первом арт + фэшн-дропе — майках glotka — диджитал-принт, который выплеснут на ткань как символ бунта. Запустить такую линию она решила потому, что считает — искусство должно быть не только на стенах. «Это не просто одежда, а инсталляция страха. Через минимализм и абстракцию вы превращаете диссонанс в моду. Это манифест. Каждая майка превращает носителя в соучастника искусства. Страх — это кислород». Ее готично-абстрактные холсты балансируют между энтропией и протестом против шаблонного восприятия искусства. «Мое творчество — это хаотичный, но осмысленный бунт против застывших форм, где каждая работа становится актом сопротивления удушающему порядку системы. Мои работы — проводник между хаосом и контролем, между страхом и его преодолением. Это визуальная энтропия, где привычные структуры распадаются, освобождая место чему-то новому».
Следить за творчеством художницы можно здесь.
Трапеза. Фиджитал-принты имитируют компьютерную графику
Трапеза
Анонимный автор Трапеза использует разные медиа — стрит-арт, лазерную гравировку, ручную и компьютерную графику и принты: «Не художник я никакой, да и не дизайнер. Мне нравится слово “визуализатор”. Этот статус меня никак не ограничивает: делай что захочешь. Просто отражай окружающий мир через свою призму. Люблю провокационные и жестокие моменты, смотришь — и тебя что-то колет, если не в глаз, то в голову. Под рукой куча инструментов, чтобы уколоть. Начиная от лазерного станка для гравировки, заканчивая типографией».
Написать автору по поводу работы можно в телеграм: @zatrapezatrape
Юрий Самойлов. Walkabout. Смешанная техника, бумага
Юрий Самойлов
Выпускник «Московской школы нового кино», режиссер, сценарист и основатель кассетного лейбла экспериментальной музыки Invisible Animals продолжает линию американской абстрактной живописи и немецких неоэкспрессионистов 1960–1970-х. Он нашел свой метод в случайности, автоматическом письме и палимпсесте фигур. «Я не мог понять, что происходит, когда я рисую, но понял, что основа творчества — иметь доступ к себе, к закрытым участкам сознания, знать, что отпечатки на холсте — это отпечатки реальности, пропущенные через зеркало сознания и выпущенные обратно ловкими движениями пальцев. Успевать за ними и наносить случайные образы, детские воспоминания или цвета забытого страха на холст — это и стало моим методом, темой и основным поиском в искусстве».
Написать автору по поводу работы можно в телеграме: @ysamoilove
Гид: где смотреть крутое молодое современное искусство?
Sobo Gallery
Sobo — в переводе с японского — бабушка. Галерею в мае 2025-го во дворе Моховой улицы открыли кураторы Лиза и Александр Цикаришвили. Легенда гласит, что они вдохновлялись японским минимализмом, философией буто и культурным тропикализмом, что бы это ни значило. До конца августа там идет выставка ukritie владивостокской художницы Юлии Мортиис — ее первый масштабный персональный проект. Мне очень понравилась техника энкаустика, пастель в которой работает Мортиис — живописные работы, которые отсылают к ее увлечению фэнтези и музыкальными субкультурами, созданы горячим воском на мягком флисе. Чем-то это напоминает магические практики, которыми многие интересуются в наше нестабильное время. А еще в пуле Sobo Gallery — классные петербургские художники: деконструктор академической живописи самуилл маршак и коллективный художественный проект «Цветы Джонджоли».
Бренд-платформа o’keeffe
Названа в честь той самой художницы Джорджии О’Кифф. Позиционирует себя как проводника между молодыми художниками и широкой аудиторией, а своей миссией объявляет искусство, доступное для всех. Первую выставку создатели сделали виртуальной — на сайте o-keeffe.ru можно совершить виртуальное путешествие по заброшенной деревне Дегтяри под Смоленском. Там поселились наивные и яркие персонажи из папье-маше петербургского художника Макса Ладана. А в июле по итогам опен-колла в Екатерининском собрании открылась выставка реальная — поэтическо-художественное исследование «Эхо». Специально для проекта 6 художников, фотографов, видеоартистов и авторов пластических перформансов и 6 поэтов создали совместные работы как диалог художественного и словесного медиумов. Мне особенно понравились инсталляции в традиции «русского бедного» междисциплинарного автора Льва Казака. Выпускник Академии художеств называет свою манеру «нищенский стиль» — это очень по-петербургски!
Творческое объединение «Дилетанты»
Суперинициатива для поддержки молодого современного искусства Петербурга. Они провели две успешные поп-ап-выставки — открытие проекта и «Эффект огневки», в которых и я принимала участие со своими работами. Вместе с художницей entro.daria мы написали крупноформатную работу с бабочками — ее купили в свою коллекцию мои родители, а еще я выставляла холст с изображением храма, который мы посещали каждое воскресенье, — как символ наших устоявшихся семейных ценностей. «Дилетанты» устраивали лекции и паблик-токи, например про «Украденное авторство: нейросети и новый интернет» рассказывали медиахудожник Никита Эст и исследователь цифрового искусства Артем Андреев. Пока что ТО приостановило работу, но я надеюсь, что ребята вернутся и продолжат развивать сообщество.
Фото: Анна Корзова
Текст: Ксения Гощицкая
Стиль: Елизавета Савина
Визаж и волосы: Мария Евсеева
Свет: Даниил Тарасов, Scypoint
Комментарии (0)