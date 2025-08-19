Знакомьтесь, сверхновая художница Варя Семак — в 6 лет мечтала переехать в Эрмитаж, в 15 — продает свои картины и дает советы, за кем следить в арте Петербурга

Меня зовут Варя, мне 15 лет. С самого раннего детства я часами рисовала, лепила и мастерила. Моим любимым местом всегда был Эрмитаж, я постоянно просила родителей отвести меня туда. Лет в шесть я спросила у них, возможно ли такое, чтобы все покинули музей и он бы стал нашим новым домом. Не потому, что мне хотелось жить в роскошном и просторном дворце, а потому, что я мечтала жить среди искусства.

Хотя, справедливости ради, так всегда и было — мама с папой начали собирать коллекцию совриска, как только мы переехали в Петербург. Нам повезло расти в красоте, угадывать смыслы, заложенные художниками: в сюрреалистичных композициях Татьяны Ахметгалиевой, объектах сооснователя группы Parazit Семена Мотолянца, бромойлях Григория Майофиса, графике Кирилла Челушкина и Виктории Бенгальской и в философской живописи Виталия Пушницкого.

Родители считали, что это формирует наше воображение, создает определенные «коды красоты». С раннего детства мы с братьями и сестрами были приучены к тому, что до некоторых предметов в доме нельзя дотрагиваться. Мама рассказывала, как я однажды случайно обняла руками вазу, стоявшую на столе, и тут же спохватилась: «Ой! А это тоже искусство?»