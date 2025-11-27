Алина Глазун, Ирина Корина и Грехт: рассказываем, каких авторов привезли петербургские галереи на IV ярмарку совриска |catalog

В этом сезоне наш город на стендах четвертого маркета Ассоциации галерей представят Marina Gisich, Anna Nova, MYTH, Jessica Gallery, KGallery и Beriozka Gallery. А Собака.ru рассказывает про каждый стенд — пойдем по старшинству.
С 28 по 30 ноября в Москве пройдет четвертый выпуск ярмарки современного искусства |catalog|. Темами этого года выбрали отражение потребления в культуре и процесс включения совриска в повседневность, где коллекционирование и меценатство становится обычной практикой. Особенностью зимнего выпуска стало одно условие — в пуле авторов галерее необходимо представить минимум одно новое имя.
В ярмарке участвуют все члены Ассоциации галерей, остальные приглашаются экспертным советом, в который входят учредители ярмарки: Александр Шаров (11.12), Дмитрий Ханкин (Триумф), Алина Крюкова (a—s—t—r—a) и основатель ЦСИ Винзавод Софья Троценко. Кроме экспозиционной части доступна просветительская программа на тему выпуска, подготовленная совместно с школой искусств Полины Бондаревой Masters.
Marina Gisich Gallery
Номер стенда — С.40
Одна из старейших петербургских галерей Петербурга соберет работы пяти авторов. Это и абстрактная живопись, и деревянная мелкая пластика, и пирографика — буквально столкновение и игра стилей и смыслов. Экспозиция строится на диалектике — контрасте между традицией и актуальностью, прошлым и настоящим, плоскостью и объемом, природой и технологиями. Как коллективное прошлое влияет на настоящее и как старые техники и современные технологии формируют новые смыслы.
Так, Алексей Ган работает с дихотомией человек-пространство, Борис Казаков сталкивает прогрессивные идеи и образы с первобытными хтоническими силами. В свою очередь Сергей Деникин показывает столкновение природы с технологиями, а Таня Ахметгалиева материализует традиционную вышивку в генеративные объемы. Наконец, Ася Маракулина открывает проход в наивное прошлое, вплетая эфемерные воспоминания из детства в предметность текстильных объектов.
В экспозиции: живописные серии Places 5 Алексея Гана, «Война миров» Сергея Динисова, цикл «Аллергия на пыль» и одиночные работы текстиль + вышивка Тани Ахметгалиевой, «Секретные чертежи» и керамические персонажи Бориса Казакова, а также «Ветерок» из «Железных ноток» Аси Маракулиной.
Anna Nova
Номер стенда — С.50
Накануне галерея отметила 20-летие масштабной вечеринкой-перформансом (каждый участник которого — автор!), а в столице показывает своих хедлайнеров — Анну Андржиевскую, Петра Дьякова и Сашу Кокачеву. Каждый из них экспериментирует и разбирают привычные формы, деконструирует и сталкивают полярные понятия, чтобы получить нечто новое. Ключевой объединяющий фактор — общая художественная школа и близость к арт-группе «Север-7». Один из непосредственных участников объединения, Петр Дьяков работает с традиционной для монументальных изваяний бронзой, но лишает материал пафоса, лепя авангардные боди-хоррорные образы. Саша Кокачева коллажирует память и «сшивает» работы из разных фрагментов. А Анна Андржиевская создает свои параллельные миры — иронии над традиционными нарративами и сюжетами по типу «Божественной комедии».
В экспозиции: семь работ Андржиевской 2020–2024 годов, в том числе акварель «Поток» и живописные миниатюры, рельефные «пальчиковые» портреты и объекты Петра Дьякова, а также три работы Кокачевой из одной серии в смешанной технике 2024–2025 годов.
KGallery
Номер стенда — b.18
Первый опыт участия в |catalog| курируют от галереи экс-редактор Собака.ru и автор тг-канала «Твой стремный коллаб» Александра Генералова и искусствовед Ксения Бендина. Для дебюта выбрана тема цветов в искусстве — как многослойного культурного символа, выходящего за рамки декоративности. Идею раскрывают через несколько тезисов — от аллегорической составляющей и поп-культурного феномена до диалога эпох. Отправной точкой стали традиционные живописные натюрморты 1920-х годов кисти Павла Кузнецова и Владимира Сукова. Тему продолжают работы нонконформистов Арсена Батербиева, Олега Николаенко и Александра Носова, в которых цветы стали формой эскапизма. Современность представляют живопись «Паразита» Ивана Смирнова и Марфы Малютиной и керамика Киры Костиной и Серафимы Сажиной, а также графика Сергея Попова.
В экспозиции: «Цветы» Арсена Батербиева 1992 года, «Цветы в сосудах» Владимира Сукова 1920-х, «Цветы в синей вазе» Павла Кузнецова (1930), «Натюрморт с рюмками и вазой» Олега Николаенко 1990-х, серия «Абстрактная композиция» разных лет Александра Носова, цикл «Сад за оградой» Ивана Смирнова, «Цветы» Киры Костиной и керамические антропоцветочные герои Серафимы Сажиной и серия «Цветы» Сергея Попова.
MYTH Gallery
Номер стенда — b.29
По следам прошлогоднего проекта петербургская галерея снова собрала полностью женский пул авторов, которые через разные медиумы — живопись, керамику, скульптуру и текстиль — претворяют умозрительный личный опыт в материальное искусство. Анна Афонина и Ирина Корина работают с личным архивом и исторической памятью, Людмила Баронина и Ульяна Подкорытова становятся проводниками в архаические и таинственные миры, а Алина Глазун и Милена Стрелкова иронизируют над контекстом современности.
В экспозиции: «Автопортрет с лошадью» 2020 и другая живопись того же периода Анны Афониной, «Ткань N°9» из проекта Людмилы Барониной «Впусти меня» и графика из серии «Вести из ниоткуда», керамика Ирины Кориной из серии «Античные амфоры» и скульптура
«Воющая собака», бархатные «тарелочки» и ковер Алины Глазун, объекты из «Если нашел перо» Ульяны Подкорытовой и витражи Милены Стрелковой из персонального проекта «Побег».
Beriozka Gallery
Номер стенда — b.21
В основе концепции — художественное исследование музыкального термина morendo. Он обозначает затихание или замирание темпа и звучания. 9 авторов создали медитативное пространство-сад, где время не застывает, а увядание становится не концом, а переходом в новое состояние.
В экспозиции: серия живописи Коринны Моисеевой, Виталия Простова, Елизаветы Вербицкой, Елены Вороновой, Данила Даниловского, Светы Курниковой и Ивана Покидышева, керамика Рената и Владиславы Давлетшиных.
Jessica
Номер стенда — b.10
Сверхсовременная галерея открылась в культурном кластере «Брусницын» всего лишь год назад (в декабре 2024 с фееричным новогодним «трэш-угарным» маркетом!), но уже стала обладателем «лучшего стенда» Cosmoscow-2024. Среди тузов в рукаве у темной лошадки петербургской арт-сцены: художники Нестор Энгельке, Илья Гришаев, Matiush First, один из самых продаваемых фотографов России Александр Гронский и многие другие.
Jessica собрала петербургских хедлайнеров-визионеров. В пуле: керамистка Вера Светлова с объектами из ядовитого дерева гимпи «Слепок снежка», арт-инкогнито Грехт с артефактами из обожженного дерева. Центральная константа — монументальное графическое полотно Ильи Гришаева. Стенд оформили в стиле интерьера советской квартиры (или, как отмечает сама Джессика, «комнаты психопата») — с обоями, ковром и ностальгическим вайбом
В экспозиции: серия керамики Веры Светловой «Надежда» и «Елки-палки», деревянные «Домики» со сказочными гномами внутри и другие инсталляции Грехта.
