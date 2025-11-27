Алина Глазун, Ирина Корина и Грехт: рассказываем, каких авторов привезли петербургские галереи на IV ярмарку совриска |catalog

С 28 по 30 ноября в Москве пройдет четвертый выпуск ярмарки современного искусства |catalog|. Темами этого года выбрали отражение потребления в культуре и процесс включения совриска в повседневность, где коллекционирование и меценатство становится обычной практикой. Особенностью зимнего выпуска стало одно условие — в пуле авторов галерее необходимо представить минимум одно новое имя.

В ярмарке участвуют все члены Ассоциации галерей, остальные приглашаются экспертным советом, в который входят учредители ярмарки: Александр Шаров (11.12), Дмитрий Ханкин (Триумф), Алина Крюкова (a—s—t—r—a) и основатель ЦСИ Винзавод Софья Троценко. Кроме экспозиционной части доступна просветительская программа на тему выпуска, подготовленная совместно с школой искусств Полины Бондаревой Masters.

Marina Gisich Gallery

Номер стенда — С.40

Одна из старейших петербургских галерей Петербурга соберет работы пяти авторов. Это и абстрактная живопись, и деревянная мелкая пластика, и пирографика — буквально столкновение и игра стилей и смыслов. Экспозиция строится на диалектике — контрасте между традицией и актуальностью, прошлым и настоящим, плоскостью и объемом, природой и технологиями. Как коллективное прошлое влияет на настоящее и как старые техники и современные технологии формируют новые смыслы.

Так, Алексей Ган работает с дихотомией человек-пространство, Борис Казаков сталкивает прогрессивные идеи и образы с первобытными хтоническими силами. В свою очередь Сергей Деникин показывает столкновение природы с технологиями, а Таня Ахметгалиева материализует традиционную вышивку в генеративные объемы. Наконец, Ася Маракулина открывает проход в наивное прошлое, вплетая эфемерные воспоминания из детства в предметность текстильных объектов.

В экспозиции: живописные серии Places 5 Алексея Гана, «Война миров» Сергея Динисова, цикл «Аллергия на пыль» и одиночные работы текстиль + вышивка Тани Ахметгалиевой, «Секретные чертежи» и керамические персонажи Бориса Казакова, а также «Ветерок» из «Железных ноток» Аси Маракулиной.