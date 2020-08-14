Летаргия и неоновая смерть: о чем выставка «Немосква не за горами» с искусством из регионов

Что происходит, когда ничего не происходит

В 2018 году по направлению Москва–Владивосток в месячное путешествие отправился поезд «Немосква». Среди его пассажиров были куратор 10-й Берлинской биеннале современного искусства Габи Нгкобо, программный директор кураторского отделения в колледже Голдсмит Саймон Шейх и другие важные европейские арт-деятели. Поезд двигался по Транссибу с передвижной выставкой нереализованных проектов и лекционной программой с 12 остановками. Этот сильный образ арт-критик Анна Толстова назвала «сосредоточением всех колониальных предубеждений». Перед путешествием платформа «Немосква» выпустила 28 обзоров художественной сцены в провинции от местных исследователей, так сказать, «Энциклопедию русской арт-жизни».

Среди этапов большого пути «Немосквы» — школа в Сатке, Челябинская область, куда приехали кураторы, желающие реализовать свои проекты в регионах, выставка в арт-центре Bozar в Брюсселе (создавали в том числе европейские кураторы) и, наконец, выставка «Немосква не за горами» в «Манеже» — как промежуточный концерт «Фабрики звезд». Придумала «Немоскву» Алиса Прудникова, комиссар Уральской индустриальной биеннале — самой, пожалуй, респектабельной биеннале России, которая зафиксировала Екатеринбург на мировой карте современного искусства. Последнее, что важно знать про «Немоскву» — теперь она существует под шапкой ГМИИ им.Пушкина, под крыло которого переместился неприкаянный Государственный центр современного искусства — организация-инициатор платформы.