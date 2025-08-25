В последние выходные лета на берегах речки у метро «Автово» покажут работы 100 художников

«Красненькие» выставки проходят ежегодно — биеннале по нечетным годам и антибиеннале по четным. Экспозиция всегда включает произведения в различных медиумах и материалах, многие работы сопровождаются перформансами. В основе мероприятия лежат идеи синтеза искусств и рефлексии по поводу значений лиминальных, маргинальных пространств, осуществляемые, в первую очередь, через практику walking (прогулок с медиациями). Результатом становится обоюдное высказывание художников и зрителей, часто воплощенное в ритуально-магической форме. В процессе создается «Красненькая книга», где фиксируются вопросы, ответы и произведения.

Ознакомиться с расписанием перформансов и прогулок этого года можно здесь.