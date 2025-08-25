Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В последние выходные лета на берегах речки у метро «Автово» покажут работы 100 художников

30 и 31 августа в Петербурге проведут «Красненькую биеннале»-2025 или «Пятую юбилейную Красненькую». Мероприятие, как обычно, пройдет в районе речки Красненькой на двух условных островах и будет включать в себя видение общей темы «Ремонт в голове» почти сотней художников. В качестве дополнительных вопросов к размышлению куратор, междисциплинарная художница Екатерина Васильева, выделила следующие: ремонт буквальный, интеллектуальный, ментальный, экспериментальный, глобальный, территориальный и межконтинентальный.

Изображение предоставлено Собака.ru Екатериной Васильевой

Обращение к теме ремонта вызвано тем, что «мы живем во времена, когда все ставится с ног на голову, с ощущением вывихнутости, вызванным неспособностью старых форм мышления справляться с новым опытом» — утверждается в кураторском тексте. В нем также приводится цитата американского писателя Роберта Пирсига: «Единственный мотоцикл, который стоит чинить, — это вы сами».

Изображение предоставлено Собака.ru Екатериной Васильевой

«Красненькие» выставки проходят ежегодно — биеннале по нечетным годам и антибиеннале по четным. Экспозиция всегда включает произведения в различных медиумах и материалах, многие работы сопровождаются перформансами. В основе мероприятия лежат идеи синтеза искусств и рефлексии по поводу значений лиминальных, маргинальных пространств, осуществляемые, в первую очередь, через практику walking (прогулок с медиациями). Результатом становится обоюдное высказывание художников и зрителей, часто воплощенное в ритуально-магической форме. В процессе создается «Красненькая книга», где фиксируются вопросы, ответы и произведения.

Ознакомиться с расписанием перформансов и прогулок этого года можно здесь.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: