В последние выходные лета на берегах речки у метро «Автово» покажут работы 100 художников

30 и 31 августа в Петербурге проведут «Красненькую биеннале»-2025 или «Пятую юбилейную Красненькую». Мероприятие, как обычно, пройдет в районе речки Красненькой на двух условных островах и будет включать в себя видение общей темы «Ремонт в голове» почти сотней художников. В качестве дополнительных вопросов к размышлению куратор, междисциплинарная художница Екатерина Васильева, выделила следующие: ремонт буквальный, интеллектуальный, ментальный, экспериментальный, глобальный, территориальный и межконтинентальный.
Обращение к теме ремонта вызвано тем, что «мы живем во времена, когда все ставится с ног на голову, с ощущением вывихнутости, вызванным неспособностью старых форм мышления справляться с новым опытом» — утверждается в кураторском тексте. В нем также приводится цитата американского писателя Роберта Пирсига: «Единственный мотоцикл, который стоит чинить, — это вы сами».
«Красненькие» выставки проходят ежегодно — биеннале по нечетным годам и антибиеннале по четным. Экспозиция всегда включает произведения в различных медиумах и материалах, многие работы сопровождаются перформансами. В основе мероприятия лежат идеи синтеза искусств и рефлексии по поводу значений лиминальных, маргинальных пространств, осуществляемые, в первую очередь, через практику walking (прогулок с медиациями). Результатом становится обоюдное высказывание художников и зрителей, часто воплощенное в ритуально-магической форме. В процессе создается «Красненькая книга», где фиксируются вопросы, ответы и произведения.
Ознакомиться с расписанием перформансов и прогулок этого года можно здесь.
