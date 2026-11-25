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Рада Русских бесплатно передаст историческую дачу Месмахера в Парголове тому, кто ее отреставрирует. Об этом она сообщила Собака.ru. Такое решение блогер объяснила тем, что с момента покупки здания в 2020 году так и не смогла завершить его восстановление. По ее словам, ей понадобилось несколько лет, чтобы согласовать работы. В КГИОП, в свою очередь, уточнили, что реставрацию одобрили еще в 2025 году: разрешение действует до 30 сентября 2027-го. Месмахер построил особняк в неоготическом стиле в 1900–1902 годах. Это единственная сохранившаяся практически без изменений деревянная постройка архитектора в России.