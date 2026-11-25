В Петербурге стартовала масштабная трансформация Сытного рынка (старейшего в городе!) и завершилась реставрация Каменноостровского театра (вторая сцена БДТ), футбольный клуб «Зенит» и краеведческая ячейка «Гэнгъ» запустили проект по сохранению архитектурных деталей XX века, а блогер Рада Русских заявила, что передать историческую дачу Месмахера в Парголове любому желающему (бесплатно, но с одним условием!): рассказываем главные новости урбанистики за минувший месяц. А еще — делимся последними эксклюзивами!
Эксклюзивы месяца
Первыми рассказали о даче Макаровой в поселке Комарово, которую отреставрируют и приспособят для культурных и гастрономических проектов. После реставрации в 100-летнем памятнике деревянного зодчества откроют иммерсивный музей с гостевыми апартаментами в резной башенке, а снаружи благоустроят сад для прогулок (как из чеховских рассказов!) и построят павильон летней кухни для исторических бранчей (от карельских пирогов до буйабеса из балтийской кильки!). За создание экспозиции и экскурсий отвечает искусствовед Алина Зоря, работавшая над перезапуском музея «Невская застава» и концепцией «Стрит-арт хранения» и отмеченная премией «Петербург будущего». За кухню — бренд-шеф Саша Пименов, известный проектами Animals и «Брод». Подробнее — в нашем материале.
Первыми показали рендеры дачи Головина в Петербурге. Детальным восстановлением 200-летнего памятника занимается компания City Solutions (ранее она передвинула стоящий по соседству корпус Императорского воспитательного дома, за что была отмечена премией «Петербург будущего»). Здание на Черной речке считается одним из редких примеров деревянной архитектуры в стиле классицизма и известно тем, что неоднократно принимало представителей императорской семьи. Завершить реставрацию планируют в 2028 году. Что именно разместят в двухэтажном особняке, еще решают, но у него точно будет общественная функция, заверил девелопер. Это означает, что побывать в нем смогут и петербуржцы. Подробнее — в нашем материале.
Первыми побывали в реставрируемом особняке Веге в Петербурге. Бывший дом промышленника с мировым именем (он производил синтетический краситель синего цвета — благодаря ему на фарфоровых чашках расцветали васильки, наряды светских дам переливались лазурью, а художники могли запечатлеть все оттенки моря!) готовится стать многофункциональным пространством с амфитеатром, смотровой площадкой и тематическим благоустройством по мотивам биографии первого владельца. Внутри здания завершается первый — основной — этап восстановления. Впереди — заселение арендаторов и последние работы в интерьерах. Как выглядит дворец «ультрамаринового короля» прямо сейчас — в нашем материале.
Реставрация месяца
В Петербурге завершили восстановление Каменноостровского театра (вторая сцена БДТ). Реставрация заняла чуть меньше года: здание закрыли в феврале из-за хрупкости дерева, страдающего в петербургском климате, и вновь открыли в ноябре спектаклем «Исчезновение» режиссера Арсения Бехтерева. Снаружи стоит рассмотреть обновленные фасады — с портиком, террасами, крыльцами и балюстрадами, а в внутри — полюбоваться синим бархатом царской ложи, игрой света в хрусталиках люстр и живописным плафоном на потолке зрительного зала (его рисунок из линий и завитков восстанавливали с помощью кальки!). Как выглядит единственный сохранившийся в России деревянный театр (ему почти 200 лет!) после восстановления, показывали здесь.
Реновация месяца
В Петербурге началась масштабная трансформация Сытного рынка (старейшего в городе!). Прямо сейчас реставрируют историческое здание и расширяют гастропроменад под открытым небом. Уже в 2027 году здесь реконструируют временные павильоны на внутренней территории (вероятно, с созданием амфитеатра и террас на втором этаже) и откроют новые гастрономические хот-споты. Внутри исторического здания также обновят торговый зал и откроют третий вход в него. К концу 2028 года планируют восстановить фасады и интерьеры, а на прилегающей территории — завершить благоустройство. К 2029 году в торговом зале построят лестницу-арт-объект, ведущую на галереи. О других планах и команде проекта читайте здесь.
Анонс месяца
В бывшем следственном изоляторе «Кресты» откроют сразу два музея. Как уже анонсировали ранее, один разместится на подземном этаже, а второй — под открытым небом и займет всю историческую территорию комплекса на Арсенальной набережной. По замыслу застройщика «КВС» (собственника бывшего СИЗО), тематические маршруты познакомят посетителей с разными сторонами прошлого тюрьмы, а арт-объекты можно будет изучать не только визуально, но и на ощупь и на слух. Судя по первым рендерам, нас ждут масштабные инсталляции, паблик-арт и даже медиаарт.
Открытие месяца
В дачном клубе «Суббота» в Комарово заработал зал-трансформер — новое пространство для кинопоказов, а также читок и моноспектаклей. Спроектированный одним из идеологов проекта Еленой Котляр, он расположился над ресторанной частью рядом с виниловой гостиной. В работе над интерьерами команда отталкивалась от исторического контекста: дизайнерские решения определили Дом творчества писателей, на базе которого работает ДК, и сам писательский поселок. Главные достоинства зала-трансформера — сто квадратных метров, семиметровые потолки и возможность вместить до сотни посетителей, отмечают в «Субботе».
Запуск месяца
В Выборге стартовали экскурсии по водонапорной башне на Батарейной горе — 100-летнему памятнику финской инженерии, который преобразуют в культурный центр «В-Башня». Новые собственники здания — супруги Анастасия и Олег Кононовы — планируют создать здесь музей архитектуры на гранитной скале, библиотеку с камином в бывшей котельной и два пространства для перформансов и инсталляций прямо в бывших резервуарах для хранения воды общим объемом 4 млн литров! Официальное открытие намечено на 2027 год, а пока внутри можно побывать в компании гида или одного из кураторов проекта.
Торги месяца
Исторический особняк на Английской набережной выставили на продажу почти за 1 млрд рублей (стартовая цена здания — 966,6 млн рублей). Архитектор Александр Кракау построил здание во второй половине XIX века для барона Александра Штиглица. Впоследствии дом стал дворцом великого князя Павла Александровича (младшего сына Александра II). Аукцион назначен на 18 декабря (подать заявку на участие можно до 14 декабря). Победитель обязан провести реставрацию и может воспользоваться льготным кредитом по ставке 9% годовых или 6%, если в здании разместят гостиницу. Заем предоставит Банк ДОМ.РФ.
Инициатива месяца
Рада Русских бесплатно передаст историческую дачу Месмахера в Парголове тому, кто ее отреставрирует. Об этом она сообщила Собака.ru. Такое решение блогер объяснила тем, что с момента покупки здания в 2020 году так и не смогла завершить его восстановление. По ее словам, ей понадобилось несколько лет, чтобы согласовать работы. В КГИОП, в свою очередь, уточнили, что реставрацию одобрили еще в 2025 году: разрешение действует до 30 сентября 2027-го. Месмахер построил особняк в неоготическом стиле в 1900–1902 годах. Это единственная сохранившаяся практически без изменений деревянная постройка архитектора в России.
Коллаборация месяца
Футбольный клуб «Зенит» и краеведческая ячейка «Гэнгъ» восстановят три исторические детали XX века в Петербурге. Волонтер-реставратор Ксения Сидорина и спортсмены Александр Соболев и Владислав Радимов уже приступили к работе над старинным фонарем на Ждановской набережной, 27 (символично, что номера игроков складываются в то же число!). Теперь в рамках проекта «Культура сохранять» они выберут еще два объекта, которые получат новую жизнь: это могут быть фонари, витражи или что-то еще. Что восстановить дальше, могут предложить и горожане: как отправить свой вариант, рассказывали здесь.
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