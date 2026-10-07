Эксклюзив! В Доме творчества писателей в Комарове откроют зал-трансформер с кинопоказами, читками и моноспектаклями. Вот как он будет выглядеть

Пока новое пространство готовят к открытию, культурная программа «Субботы» продолжается. Вот что запланировано на этот месяц:

10 октября, 13:00–14:30 — лекция Masters «Гении места: Комарово — точка многих пересечений»;

— лекция Masters «Гении места: Комарово — точка многих пересечений»; 10 октября, 20:00–22:00 — «Уроки истории» с художником и коллекционером Кириллом Рожковым. Первое публичное прослушивание Les Joyaux De La Princesse в России;

— «Уроки истории» с художником и коллекционером Кириллом Рожковым. Первое публичное прослушивание Les Joyaux De La Princesse в России; 11 октября, 13:00–16:30 — фотопрогулка с Юрием Молодковцом;

— фотопрогулка с Юрием Молодковцом; 17 октября, 20:00–22:00 — «Вино & винил. Два гения»: Олег Каравайчук и Сергей Курехин;

— «Вино & винил. Два гения»: Олег Каравайчук и Сергей Курехин; 18 октября, 13:00–14:00 — лекция «Петербург глазами инженера. Петербург на лето. История дачи»;

— лекция «Петербург глазами инженера. Петербург на лето. История дачи»; 24 октября, 12:00–16:00 — кофейные гастроли Синтонии в Комарово: лекция, практикум и дегустация;

— кофейные гастроли Синтонии в Комарово: лекция, практикум и дегустация; 24 октября, 20:00–22:00 — «Вино & винил. Краткая история лейбла Blue Note»;

— «Вино & винил. Краткая история лейбла Blue Note»; 25 октября, 13:00–14:30 — лекция Masters «Анна Ахматова. Поэзия моды»;

— лекция Masters «Анна Ахматова. Поэзия моды»; 31 октября, 13:00–14:00 — лекция «Петербург глазами инженера. Курортная зона Ленинграда: прошлое, настоящее и будущее»;

— лекция «Петербург глазами инженера. Курортная зона Ленинграда: прошлое, настоящее и будущее»; 31 октября, 20:00–22:00 — «Винил & вино. Выбор винила».

ДК «Суббота» — проект команды «Сельского паба»: Елены Котляр, Данилы Тимофеева, Дмитрия Парилова, а также экс-арт-директора Собака.ru Игоря Можейко. Название отсылает к повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», которые в прошлом останавливались здесь.

Сейчас в «Субботе» работают ресторан и виниловая гостиная с акустикой Tannoy Super Red Monitor (такая же стояла на студии «Мелодия» в 1980-х). Помимо фонотеки, гостям могут предложить книги (авторства выпускников Школы Дизайна НИУ ВШЭ и серию One Cup Book от издательства Masters), знакомство с местной коллекцией искусства (работами Геннадия Устюгова, Владимира Шинкарева и Гавриила Лубнина), а также меню с завтраками в течение всего дня, секретным вином и чайными церемониями. Интерьер сочетает советские детали с элементами современного искусства. Дополняет его редкая посуда.

Дом творчества писателей появился в Комарово в 1956 году. В разные годы здесь работали и отдыхали Анна Ахматова, Виталий Бианки, Евгений Шварц, Даниил Гранин и другие писатели.