Эксклюзив! В Доме творчества писателей в Комарове откроют зал-трансформер с кинопоказами, читками и моноспектаклями. Вот как он будет выглядеть

В начале ноября в Доме творчества писателей откроется зал-трансформер. Он появится на базе дачного клуба «Суббота», который работает здесь с августа. В помещении будут проводить камерные выставки, кинопоказы, концерты, читки и моноспектакли. Об этом Собака.ru рассказал арт-директор ДК Игорь Можейко. Показываем, как будет выглядеть новое пространство!
Зал-трансформер займет бывший актовый зал рядом с гостиной и будет располагаться над ресторанной частью. Его проектированием занималась Елена Котляр.
Игорь Можейко
арт-директор дачного клуба «Суббота»
Его главные достоинства — сто квадратных метров, семиметровые потолки и возможность вместить до сотни посетителей. В работе над пространством мы отталкиваемся от того, что уже существует: Комарово и Дом творчества писателей сами определяют дизайн-решения. Наша задача — вписаться в исторический контекст, добавив современные функции.
Пока новое пространство готовят к открытию, культурная программа «Субботы» продолжается. Вот что запланировано на этот месяц:
- 10 октября, 13:00–14:30 — лекция Masters «Гении места: Комарово — точка многих пересечений»;
- 10 октября, 20:00–22:00 — «Уроки истории» с художником и коллекционером Кириллом Рожковым. Первое публичное прослушивание Les Joyaux De La Princesse в России;
- 11 октября, 13:00–16:30 — фотопрогулка с Юрием Молодковцом;
- 17 октября, 20:00–22:00 — «Вино & винил. Два гения»: Олег Каравайчук и Сергей Курехин;
- 18 октября, 13:00–14:00 — лекция «Петербург глазами инженера. Петербург на лето. История дачи»;
- 24 октября, 12:00–16:00 — кофейные гастроли Синтонии в Комарово: лекция, практикум и дегустация;
- 24 октября, 20:00–22:00 — «Вино & винил. Краткая история лейбла Blue Note»;
- 25 октября, 13:00–14:30 — лекция Masters «Анна Ахматова. Поэзия моды»;
- 31 октября, 13:00–14:00 — лекция «Петербург глазами инженера. Курортная зона Ленинграда: прошлое, настоящее и будущее»;
- 31 октября, 20:00–22:00 — «Винил & вино. Выбор винила».
ДК «Суббота» — проект команды «Сельского паба»: Елены Котляр, Данилы Тимофеева, Дмитрия Парилова, а также экс-арт-директора Собака.ru Игоря Можейко. Название отсылает к повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», которые в прошлом останавливались здесь.
Сейчас в «Субботе» работают ресторан и виниловая гостиная с акустикой Tannoy Super Red Monitor (такая же стояла на студии «Мелодия» в 1980-х). Помимо фонотеки, гостям могут предложить книги (авторства выпускников Школы Дизайна НИУ ВШЭ и серию One Cup Book от издательства Masters), знакомство с местной коллекцией искусства (работами Геннадия Устюгова, Владимира Шинкарева и Гавриила Лубнина), а также меню с завтраками в течение всего дня, секретным вином и чайными церемониями. Интерьер сочетает советские детали с элементами современного искусства. Дополняет его редкая посуда.
Дом творчества писателей появился в Комарово в 1956 году. В разные годы здесь работали и отдыхали Анна Ахматова, Виталий Бианки, Евгений Шварц, Даниил Гранин и другие писатели.
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