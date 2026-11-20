Ремесленная мастерская, роскошная резиденция, заброшенные руины — такими были последние 100 лет особняка Георгия Веге на Октябрьской набережной. Теперь бывший дом промышленника с мировым именем (он производил синтетический краситель синего цвета — благодаря ему на фарфоровых чашках расцветали васильки, наряды светских дам переливались лазурью, а художники могли запечатлеть все оттенки моря!) готовится стать многофункциональным пространством с амфитеатром, смотровой площадкой и тематическим благоустройством по мотивам биографии Георгия Веге. Прямо сейчас внутри особняка завершается первый — основной — этап реставрации. Впереди — заселение арендаторов и последние работы по восстановлению интерьеров. Собака.ru побывала во дворце «ультрамаринового короля» и показывает его пока еще закрытые залы. А еще рассказывает, каким это место станет в 2027 году.
От бочарни до особняка
История здания началась с промышленного производства. Изначально на его месте находилась бочарня — предположительно двухэтажная постройка из красного кирпича, где изготавливали бочки для транспортировки синтетического красителя со стоявшего по соседству Киновиевского ультрамаринового завода Георгия Веге. Подтверждение этому реставраторы обнаружили не только на старинных гравюрах, но и непосредственно в самом сооружении — они нашли фрагменты кровельного карниза, который явно относился к бочарне.
Георгий Веге (1842–1912) — предприниматель, основавший на правом берегу Невы первый в России завод синтетического ультрамарина. Этот синий краситель использовали в изготовлении текстиля, фарфора, керамической плитки и художественных красок. Прежде его преимущественно ввозили из-за границы, но Георгию Веге удалось наладить отечественное производство. Секрет качества якобы заключался в составе невской воды! В 1896 году завод получил высшую награду Всероссийской промышленно-художественной выставки — право изображать Государственный герб на упаковке. За свои успехи промышленника даже прозвали «ультрамариновым королем»!
В начале XX века здание перестроили в жилой особняк, добавив третий этаж и придав фасаду новый архитектурно-художественный облик в стиле эклектики. Несмотря на относительно небольшую площадь (предположительно, менее двух тысяч квадратных метров), он поражал богатством и разнообразием декора. При этом сам Георгий Веге, по мнению реставраторов, скорее всего, не успел пожить в новом доме: между его перестройкой и предполагаемой эмиграцией владельца прошло слишком мало времени.
Мария Шапченко
главный архитектор проекта, руководитель архитектурной мастерской АРМ2 (ООО «НИиПИ Спецреставрация»)
Судя по всему, Георгий Веге был человеком очень успешным, потому что в отделку он, очевидно, вложил очень много средств. Мы видим это даже спустя более ста лет, и даже несмотря на руинированное состояние, в котором находилось здание на старте реставрации.
Интерьеры украшали лепнина, живопись и зеркала, окна с витражами и двери из разных материалов. Полы покрывала метлахская плитка, да и в целом в оформлении использовали большое количество качественной и дорогостоящей керамики. Не менее выразительными были фасады с аттиками (декоративная стенка, возведенная над венчающим карнизом), кариатидами (скульптурные изображения женских фигур) и ограждения балконов с растительным узором.
Мария Шапченко
главный архитектор проекта, руководитель архитектурной мастерской АРМ2 (ООО «НИиПИ Спецреставрация»)
Еще было очень много каминов: они до нас вообще не дошли ни в каком виде, но сохранились несколько фотографий и следы их оснований. Было много росписей, и все это, конечно, представляло просто невероятное изобилие. В общем, это такая шкатулочка, внутри которой лежит множество украшений.
После национализации бывшее предприятие Георгия Веге переименовали в завод «Пигмент», который продолжал выпускать синтетический краситель, а это здание приспособили под заводоуправление. В 1920–1930-е годы оно лишилось практически всего декора на фасаде. С почти полностью утраченным наружным убранством здание и дошло до XXI века. С 2018 оно относится к объектам культурного наследия регионального значения и принадлежит компании Setl Group, которая уже несколько лет занимается его реставрацией. Главным архитектором проекта выступает руководитель архитектурной мастерской АРМ2 (ООО «НИиПИ Спецреставрация») Мария Шапченко.
Реставрационный детектив (в главной роли — витраж)
К началу работ особняк находился в аварийном состоянии. Большую часть фасадного декора пришлось воссоздавать заново. Среди подлинных деталей сохранились лишь ограждения балконов — их удалось отреставрировать и вернуть на прежние места. А вот водосточные трубы восстанавливали с нуля по историческим изображениям. Внутри подлинных элементов сохранилось значительно больше, особенно на парадной лестнице и в нескольких помещениях.
Лепнина и кариатиды. Уцелевший декор парадной лестницы аккуратно демонтировали, расчистили и вернули на прежние места. Со скульптурными изображениями женских фигур работали иначе: те, что сохранились, отреставрировали, а утраченные воссоздали по слепкам с исторических образцов. Также удалось восстановить несколько настенных панно с купидонами на третьем этаже.
Витражные окна. Исторические стекла, выходившие на брандмауэрный фасад, были утрачены еще в прошлом столетии. Зато во время работ реставраторы обнаружили их оригинальные рамы. Причем вместе с подлинной фурнитурой — петлями и шпингалетами фабрики братьев Тепловых. Витражные окна выполнили заново в мастерских — и это целый детектив!
Первоначально у команды проекта были лишь две фотографии фрагментов витражей, обнаруженные на просторах интернета. Мария Шапченко разыскала латвийского мастера, который реставрировал исторические стекла — это было в 1980-х годах, то есть почти полвека назад! Тот оказался жив и сохранил фотографии всех секций. Благодаря этим снимкам удалось полностью восстановить рисунки утраченных композиций.
Живопись с цветочными мотивами. В одном из парадных залов сохранились фрагменты росписи с изображением букетов пионов возрастом более 100 лет. В ходе работ их законсервируют и сделают частью современного интерьера, чтобы ими могли любоваться будущие гости особняка.
Металлическое ограждение с завода Сан-Галли, деревянный поручень из грецкого ореха и ступени в технике терраццо. Первоначально парадную лестницу планировали разобрать из-за плохого состояния металлических косоуров. Однако демонтаж грозил разрушением подлинных ступеней в технике терраццо. Позже выяснилось, что несущие конструкции все-таки в порядке, поэтому исторические элементы решили не демонтировать, несмотря на трудоемкость восстановления непосредственно на месте, и полностью отреставрировали.
Плитка товарищества Кузнецовых. Под советской облицовкой в одном из санузлов скрывалась историческая керамика знаменитого производства, прославившегося прежде всего своим фарфором.
Мария Шапченко
главный архитектор проекта, руководитель архитектурной мастерской АРМ2 (ООО «НИиПИ Спецреставрация»)
Мы старались приблизить особняк к его расцвету — 1910-м годам, то есть к тому времени, когда он еще не был полностью «раздет» и переделан. При этом не стали закладывать слишком много смелых решений внутри: сложно придумывать то, чего ты никогда не видел. Когда не можешь покрутить воссоздаваемые детали в руках, посмотреть на них с разных сторон, интерпретируешь это через себя. Так, например, мы не стали придумывать каких-то сложных решений для утраченных дверей — сделали их в более простых филенчатых формах.
Набросок по мотивам фотографии, которая легла в основу воссоздания архитектурно-художественного облика особняка
Неожиданные находки в архивах, интерьерах и фасаде... Дома Мурузи!
До начала работ особняк оставался практически неизученным памятником архитектуры. Из-за отсутствия исторических изображений реставраторы первоначально предполагали, что его фасады всегда отличались довольно скромным оформлением. Однако роскошные интерьеры заставили усомниться в этой версии: столь богатая отделка не сочеталась с почти лишенным украшений экстерьером. Тогда архивные поиски решили продолжить — и не зря!
Мария Шапченко
главный архитектор проекта, руководитель архитектурной мастерской АРМ2 (ООО «НИиПИ Спецреставрация»)
Мы отправили нашего искусствоведа дальше изучать архив. И она совершенно случайно в какой-то забытой коробке нашла фотографию, которая легла в основу воссоздания архитектурно-художественного облика особняка. На ней зафиксирован весь богатейший декор до того, как он был утрачен!
Не менее интересные открытия происходили непосредственно в здании. Например, под одной из кариатид на парадной лестнице обнаружили историческую плитку Villeroy & Boch с цветочным рисунком — похожей будет выложен пол в некоторых помещениях особняка.
Парные кариатиды на фасаде — их точный аналог обнаружили на Доме Мурузи на Литейном проспекте
А еще реставраторам удалось найти точный аналог парных кариатид на фасаде — причем совершенно случайно, во время поисков в интернете. Такие же украшают Дом Мурузи на Литейном проспекте! Это оказалось особенно ценным открытием: архивные фотографии были недостаточно качественными, поэтому первоначально фигуры приходилось прорисовывать с определенной долей допущений.
Особняк после реставрации (визуализация)
Смотровая площадка, амфитеатр и благоустройство по мотивам биографии Георгия Веге
Сейчас завершается первый — основной — этап реставрации, посвященный первичному спасению особняка. В нем уже заменили перекрытия, восстановили кровлю, которая до начала работ пережила два обрушения, и усилили несущие конструкции. Также на финишной прямой — реставрация парадной лестницы и фасадов. Второй этап — восстановление остальных помещений, к нему приступят уже после появления арендаторов.
Владислав Шипунов
руководитель дирекции специальных проектов Setl Group
После завершения работ в особняке будет многофункциональное пространство. На территории вокруг него появится авторское благоустройство, посвященное истории промышленника Георгия Веге. Оно будет включать площадь, шахматную зону со столиками, смотровую площадку с городским биноклем, амфитеатр, цветник из многолетников с серией табличек с QR-кодами с информацией о ключевых этапах развития территории и самого завода Георгия Веге. Территория будет общедоступной. Все работы планируется завершить в первом полугодии 2027 года.
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