главный архитектор проекта, руководитель архитектурной мастерской АРМ2 (ООО «НИиПИ Спецреставрация»)

Мы старались приблизить особняк к его расцвету — 1910-м годам, то есть к тому времени, когда он еще не был полностью «раздет» и переделан. При этом не стали закладывать слишком много смелых решений внутри: сложно придумывать то, чего ты никогда не видел. Когда не можешь покрутить воссоздаваемые детали в руках, посмотреть на них с разных сторон, интерпретируешь это через себя. Так, например, мы не стали придумывать каких-то сложных решений для утраченных дверей — сделали их в более простых филенчатых формах.