Рада Русских бесплатно передаст историческую дачу Месмахера в Парголове тому, кто ее отреставрирует

Блогер Рада Русских готова продать или бесплатно отдать построенную в начале XX века дачу Месмахера, если новый собственник сможет отреставрировать региональный памятник архитектуры. Об этом бизнесвумен рассказала Собака.ru. Русских однако сомневается, что люди, которые смогут выполнить ее условие, найдутся.
Рада Русских на фоне исторической дачи Месмахера
Рада Русских
блогер и предпринимательница
Было бы здорово, конечно, отбить деньги, которые я потратила на все разрешительные документы. Там сумма более 30 млн рублей и плюс сама дача в исходнике стоила 8 млн. Но, честно говоря, я думаю, что сейчас в России нет людей, которые захотят ее [дачу Месмахера] купить. И тем более нет людей, у которых найдутся деньги на ее реставрацию, даже учитывая, что документы готовы. Поэтому это [заявление о готовности «подарить» особняк] просто манифест.
Русских приобрела исторический особняк в неоготическом стиле в 2020 году и, по ее словам, потратила годы, чтобы согласовать реставрационные работы с Комитетом по охране памятников (КГИОП). Как рассказала Собака.ru сама блогер, за время подготовки необходимых документов ей пришлось сменить несколько команд специалистов. Первые подрядчики не добились никаких результатов, предпринимательница лишь тратила деньги, не получая готовых документов.
Рада Русских
блогер и предпринимательница
Когда я нашла хорошую крепкую команду, они попросили меня вообще никак не комментировать, что у меня существует дача, и вообще не привлекать к ней никакого внимания, потому что любое шумное дело, оно негативно сказывается на всех разрешительных документах. И примерно на три года я вообще замолчала о существовании дачи и просто тихо тратила свои миллионы, чтобы эти документы сделать. Я не знаю всей кухни, потому что меня не везде допускали: что-то делалось за мои деньги без моего присутствия.
Вместе с этим блогер говорит, что процесс согласования работы был непрозрачным и со стороны КГИОП, где, как она выражается, работают «агрессивно и сложно настроенные люди». Русских считает, что планы на реставрацию дачи Месмахера не осуществились из-за препятствий, созданных государственной системой. Собака.ru направила запрос в КГИОП, чтобы прояснить ситуацию с процедурой согласования работ на территории особняка.
Реставрацию дачи при этом одобрили еще в 2025 году: разрешение на работы и приспособление здания для современного использования действует до 30 сентября 2027-го, пишет «Фонтанка» со ссылкой на КГИОП. Издание отмечает, что осенью 2026 года градозащитники заметили, что памятник остался без охраны: ворота были открыты, а заграждение демонтировано. Тогда общественники восстановили его своими силами. За три года до этого Арбитражный суд Свердловской области обязал собственника провести противоаварийные и консервационные работы.
Дачу в Шуваловском парке для своего брата Георга построил в 1900-1902 годах архитектор Максимилиан Месмахер. КГИОП называет особняк единственной сохранившейся практически без изменений дачной деревянной постройкой архитектора в России.
Рада Русских — визажист и блогер с аудиторией в сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Она продает натуральную косметику под собственным брендом и владеет петербургским кафе Gedonist у Казанского собора. В 2024 году Русских выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах, однако ЦИК отказала ей в регистрации. Почему Рада Русских решила купить дачу Месмахера и какие у нее были планы на эту постройку, бизнесвумен рассказывала Собака.ru в большом интервью.
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