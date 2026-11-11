Рада Русских бесплатно передаст историческую дачу Месмахера в Парголове тому, кто ее отреставрирует

Вместе с этим блогер говорит, что процесс согласования работы был непрозрачным и со стороны КГИОП, где, как она выражается, работают «агрессивно и сложно настроенные люди». Русских считает, что планы на реставрацию дачи Месмахера не осуществились из-за препятствий, созданных государственной системой. Собака.ru направила запрос в КГИОП, чтобы прояснить ситуацию с процедурой согласования работ на территории особняка.

Реставрацию дачи при этом одобрили еще в 2025 году: разрешение на работы и приспособление здания для современного использования действует до 30 сентября 2027-го, пишет «Фонтанка» со ссылкой на КГИОП. Издание отмечает, что осенью 2026 года градозащитники заметили, что памятник остался без охраны: ворота были открыты, а заграждение демонтировано. Тогда общественники восстановили его своими силами. За три года до этого Арбитражный суд Свердловской области обязал собственника провести противоаварийные и консервационные работы.

Дачу в Шуваловском парке для своего брата Георга построил в 1900-1902 годах архитектор Максимилиан Месмахер. КГИОП называет особняк единственной сохранившейся практически без изменений дачной деревянной постройкой архитектора в России.

Рада Русских — визажист и блогер с аудиторией в сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Она продает натуральную косметику под собственным брендом и владеет петербургским кафе Gedonist у Казанского собора. В 2024 году Русских выдвигала свою кандидатуру на президентских выборах, однако ЦИК отказала ей в регистрации. Почему Рада Русских решила купить дачу Месмахера и какие у нее были планы на эту постройку, бизнесвумен рассказывала Собака.ru в большом интервью.