Все лауреаты премии «Петербург будущего» — 2024

«Собака.ru» в седьмой раз провела премию «Петербург будущего». Мы отметили, наградили и поблагодарили тех, кого называют «профессиональными горожанами». Статуэтки получили активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Они создают самые резонансные и полезные социокультурные проекты, за ними — будущее Петербурга!
Гала-ужин и церемония награждения традиционно прошли в гостинице «Астория», где мы ежегодно собираемся с нашими лауреатами и гостями. Получилось не только профессионально, но и душевно. Историк Лев Лурье обнимал девелопера Игоря Водопьянова, глава КГИОП Сергей Макаров поздравлял психотерапевта Наталью Бехтереву, активисты, восстановившие Горыныча, звали всех на субботник (наша редакция уже запасается перчатками!), «Подписные издания» тизерили свой день рождения, а команда Дома Радио налаживала творческие связи с Левашовским хлебозаводом.
Благотворительный проект года
«Анна Помогает»
Лауреаты: основатель благотворительного проекта «Анна Помогает» Олег Бележенко, директор по развитию «Анна Помогает» Лизавета Галуцкая, попечитель Артем Платонов.
Вручант: актриса Елизавета Боярская.
Общественная архитектура года
Лауреат: девелопер, визионер, меценат, пассионарий, совладелец УК «Теорема» Игорь Водопьянов.
Вручант: историк Лев Лурье.
Заявка года
Лауреат: психотерапевт, наследница династии исследователей мозга Наталья Бехтерева.
Вручант: председатель комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.
Инициатива года
Реставрация Горыныча
Лауреат: активистка Анастасия Фисенко.
Вручанты: галерист Марина Гисич, председателя совета директоров группы компаний «Севкабель» Александр Вознесенский.
Краеведческий фестиваль года
Лауреаты: начальник управления департамента ПАО «Газпром» Елена Давыдова, генеральный директор АГТ Северо-Запад Анжелика Котова, начальник отдела департамента ПАО «Газпром» Иван Андриянов.
Вручант: директор библиотеки Маяковского и президент петербургского библиотечного общества Зоя Чалова.
Редевелопмент года
Лауреат: глава компании RBI Эдуард Тиктинский.
Вручант: художественный руководитель танцевальной труппы Musica Aeterna Dance, режиссер Анна Гусева.
Новая культурная география
Лауреат: генеральный директор «Остров фортов» Константин Чамилович.
Вручант: издатель «Собака.ru» Инесса Гаевская.
Культурное пространство года
Элизабет де Треал де Кинси-Траугот
Лауреаты: куратор Алина Зоря, хранитель коллекции Дарья Красильникова, пиар-директор Петр Иванов, Наталья Воскресенская.
Вручант: реставратор, керамист Элизабет де Треал де Кинси-Траугот.
Коллаборация года
«Цветущий дворец» в Александровском дворце «Царского села»
Лауреаты: директор ГМЗ «Царское село» Ольга Таратанова, начальник отдела развития Александровского дворца Татьяна Андреева, флорист, декоратор и дизайнер интерьеров Максим Лангуев.
Арт-событие года
Лауреаты: директор Алиса Преснецова, исполнительный директор Ангелина Карпухина. креативный директор Вероника Арутюнян, технический директор Алена Платонова, руководитель направления событийного менеджмента Варвара Баранова.
Вручант: вице-губернатор Ленобласти и председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.
Лауреаты: сооснователь книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов, архитекторы «Aurora бюро» Мария Качалова и Ольга Липатова.
Вручанты: архитектурный критик и писатель Мария Элькина, директор по связям с общественностью отелей «Астория» и «Англетер» Наталья Ермашова.
Частная реставрация
Лауреат: глава ресторанного холдинга Gutsait Group, основатель эко-коммуны «Хорошее время» и частной школы-пансиона для юношей имени Горчакова Сергей Гутцайт.
Вручант: основательница KGallery Кристина Березовская.
Событие года
Лауреаты: куратор Георгий Снежкин, продюсер и куратор Лиза Савина, основатель мастерской «Витрувий и сыновья» Сергей Падалко, архитектор Антон Головин, председатель Союза архитекторов Владимир Григорьев.
Вручант: генеральный директор и идеолог «Новой Голландии» Роксана Шатуновская.
Реставрация года
Павильон «Эрмитаж» в Петергофе
Лауреаты: главный хранитель ГМЗ «Петергоф» Елена Бортникова, начальник пиар-отдела ГМЗ «Петергоф» Анна Зарубина.
Вручант: директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова.
Временная архитектура года
Лауреаты: архитекторы и основатели бюро Петр Советников и Вера Степанская.
Вручант: генеральный директор группы компаний «Геоизол» Елена Лашкова.
Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая
«Собака.ru» благодарит за поддержку премии
«Петербург будущего» — 2024:
Отель «Астория»
Группу компаний «КВС»
EXEED Центр ИАТ Волхонский
Компанию Аквилон
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