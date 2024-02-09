Все лауреаты премии «Петербург будущего» — 2024

Гала-ужин и церемония награждения традиционно прошли в гостинице «Астория», где мы ежегодно собираемся с нашими лауреатами и гостями. Получилось не только профессионально, но и душевно. Историк Лев Лурье обнимал девелопера Игоря Водопьянова, глава КГИОП Сергей Макаров поздравлял психотерапевта Наталью Бехтереву, активисты, восстановившие Горыныча, звали всех на субботник (наша редакция уже запасается перчатками!), «Подписные издания» тизерили свой день рождения, а команда Дома Радио налаживала творческие связи с Левашовским хлебозаводом.