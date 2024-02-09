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Репортажи

Все лауреаты премии «Петербург будущего» — 2024

«Собака.ru» в седьмой раз провела премию «Петербург будущего». Мы отметили, наградили и поблагодарили тех, кого называют «профессиональными горожанами». Статуэтки получили активисты, архитекторы, критики, дизайнеры, кураторы, реставраторы, урбанисты, экологи и девелоперы. Они создают самые резонансные и полезные социокультурные проекты, за ними — будущее Петербурга!

Яна Милорадовская, Елизавета Боярская, Михаил Стацюк
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Елизавета Боярская

Гала-ужин и церемония награждения традиционно прошли в гостинице «Астория», где мы ежегодно собираемся с нашими лауреатами и гостями. Получилось не только профессионально, но и душевно. Историк Лев Лурье обнимал девелопера Игоря Водопьянова, глава КГИОП Сергей Макаров поздравлял психотерапевта Наталью Бехтереву, активисты, восстановившие Горыныча, звали всех на субботник (наша редакция уже запасается перчатками!), «Подписные издания» тизерили свой день рождения, а команда Дома Радио налаживала творческие связи с Левашовским хлебозаводом.

Благотворительный проект года

«Анна Помогает»

Олег Бележенко, Артем Платонов, Елизавета Боярская.
Елизавета Боярская, Олег Бележенко, Лизавета Галуцкая, Артем Платонов,  
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Лизавета Галуцкая, Олег Бележенко, Артем Платонов. Артем Платонов, Олег Бележенко, Лизавета Галуцкая
Олег Бележенко, Артем Платонов, Лизавета Галуцкая, Артем Платонов, Олег Бележенко, Лизавета Галуцкая

Лауреаты: основатель благотворительного проекта «Анна Помогает» Олег Бележенко, директор по развитию «Анна Помогает» Лизавета Галуцкая, попечитель Артем Платонов.

Вручант: актриса Елизавета Боярская.

Общественная архитектура года

Бизнес-центр «Феррум»

Игорь Водопьянов, Лев Лурье
Лев Лурье, Игорь Водопьянов
Игорь Водопьянов
Игорь Водопьянов
Лев Лурье
Лев Лурье

Лауреат: девелопер, визионер, меценат, пассионарий, совладелец УК «Теорема» Игорь Водопьянов.

Вручант: историк Лев Лурье.

Заявка года

Усадьба «Тихий берег»

Наталья Бехтерева, Сергей Макаров
Наталья Бехтерева, Сергей Макаров

Лауреат: психотерапевт, наследница династии исследователей мозга Наталья Бехтерева.

Вручант: председатель комитета по охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Инициатива года

Реставрация Горыныча

Анастасия Фисенко, Марина Гисич, Александр Вознесенский
Марина Гисич, Александр Вознесенский, Анастасия Фисенко
Анастасия Фисенко. Анастасия Фисенко
Анастасия Фисенко, Анастасия Фисенко

Лауреат: активистка Анастасия Фисенко.

Вручанты: галерист Марина Гисич, председателя совета директоров группы компаний «Севкабель» Александр Вознесенский.

Краеведческий фестиваль года

«Друзья Петербурга»

Иван Андриянов, Зоя Чалова, Елена Давыдова
Зоя Чалова, Елена Давыдова, Иван Андриянов, Анжелика Котова

Лауреаты: начальник управления департамента ПАО «Газпром» Елена Давыдова, генеральный директор АГТ Северо-Запад Анжелика Котова, начальник отдела департамента ПАО «Газпром» Иван Андриянов.

Вручант: директор библиотеки Маяковского и президент петербургского библиотечного общества Зоя Чалова.

Редевелопмент года

Левашовский хлебозавод

Анна Гусева, Эдуард Тиктинский
Эдуард Тиктинский, Анна Гусева
Эдуард Тиктинский
Эдуард Тиктинский
Анна Гусева
Анна Гусева

Лауреат: глава компании RBI Эдуард Тиктинский.

Вручант: художественный руководитель танцевальной труппы Musica Aeterna Dance, режиссер Анна Гусева.

Новая культурная география

«Остров фортов»

Инесса Гаевская, Константин Чамилович
Инесса Гаевская, Константин Чамилович

Лауреат: генеральный директор «Остров фортов» Константин Чамилович.

Вручант: издатель «Собака.ru» Инесса Гаевская.

Культурное пространство года

«Стрит-арт хранение» 

Дарья Красильникова, Алина Зоря. Петр Иванов, Элизабет де Треал де Кинси-Траугот, Наталья Вознесенская
Дарья Красильникова, Алина Зоря, Петр Иванов, Элизабет де Треал де Кинси-Траугот, Наталья Вознесенская
Элизабет де Треал де Кинси-Траугот

Элизабет де Треал де Кинси-Траугот

Дарья Красильникова, Алина Зоря. Петр Иванов, Наталья Вознесенская
Алина Зоря, Дарья Красильникова, Петр Иванов, Наталья Вознесенская

Лауреаты: куратор Алина Зоря, хранитель коллекции Дарья Красильникова, пиар-директор Петр Иванов, Наталья Воскресенская.

Вручант: реставратор, керамист Элизабет де Треал де Кинси-Траугот.

Коллаборация года

«Цветущий дворец» в Александровском дворце «Царского села»

Ольга Таратынова, Татьяна Андреева, Максим Лангуев
Ольга Таратынова, Максим Лангуев, Татьяна Андреева

Лауреаты: директор ГМЗ «Царское село» Ольга Таратанова, начальник отдела развития Александровского дворца Татьяна Андреева, флорист, декоратор и дизайнер интерьеров Максим Лангуев.

Арт-событие года

Ярмарка искусства 1703

Алёна Платонова, Варвара Баранова, Алиса Преснецова. Дмитрий Ялов
Алиса Преснецова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алёна Платонова, Варвара Баранова, Дмитрий Ялов

Лауреаты: директор Алиса Преснецова, исполнительный директор Ангелина Карпухина. креативный директор Вероника Арутюнян, технический директор Алена Платонова, руководитель направления событийного менеджмента Варвара Баранова.

Вручант: вице-губернатор Ленобласти и председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Открытие года

Букинистический магазин «Академия» от «Подписных изданий»

Мария Качалова, Мария Элькина, Михаил Иванов (книги)
Мария Элькина, Михаил Иванов (книги), Ольга Липатова, Мария Качалова , Наталья Ермашова
Ольга Липатова, Михаил Иванов (книги), Мария Качалова
Михаил Иванов (книги), Ольга Липатова, Мария Качалова
Мария Элькина, Наталья Ермашова
Мария Элькина, Наталья Ермашова

Лауреаты: сооснователь книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов, архитекторы «Aurora бюро» Мария Качалова и Ольга Липатова.

Вручанты: архитектурный критик и писатель Мария Элькина, директор по связям с общественностью отелей «Астория» и «Англетер» Наталья Ермашова.

Частная реставрация

Ресторатор Сергей Гутцайт

Сергей Гутцайт, Кристина Березовская
Сергей Гутцайт, Кристина Березовская
Сергей Гутцайт
Сергей Гутцайт

Лауреат: глава ресторанного холдинга Gutsait Group, основатель эко-коммуны «Хорошее время» и частной школы-пансиона для юношей имени Горчакова Сергей Гутцайт.

Вручант: основательница KGallery Кристина Березовская.

Событие года

Фестиваль «Архитектон»

Лиза Савина, Сергей Падалко, Антон Головин
Владимир Григорьев, Георгий Снежкин, Лиза Савина, Сергей Падалко, Роксана Шатуновская, Антон Головин

Лауреаты: куратор Георгий Снежкин, продюсер и куратор Лиза Савина, основатель мастерской «Витрувий и сыновья» Сергей Падалко, архитектор Антон Головин, председатель Союза архитекторов Владимир Григорьев.

Вручант: генеральный директор и идеолог «Новой Голландии» Роксана Шатуновская.

Реставрация года

Павильон «Эрмитаж» в Петергофе

Елена Бортникова, Анна Ялова
Анна Ялова, Елена Бортникова

Лауреаты: главный хранитель ГМЗ «Петергоф» Елена Бортникова, начальник пиар-отдела ГМЗ «Петергоф» Анна Зарубина.

Вручант: директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова.

Временная архитектура года

Бюро Katarsis

Пётр Советников, Елена Лашкова, Вера Степанская
Вера Степанская, Пётр Советников, Елена Лашкова

Лауреаты: архитекторы и основатели бюро Петр Советников и Вера Степанская.

Вручант: генеральный директор группы компаний «Геоизол» Елена Лашкова.

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая

«Собака.ru» благодарит за поддержку премии
«Петербург будущего» — 2024:

Отель «Астория»

Группу компаний «КВС»

EXEED Центр ИАТ Волхонский

Компанию Аквилон

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Теги:
Петербург будущего 2024
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