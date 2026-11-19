Старейший рынок города — Сытный (основан в 1711-м!) — входит в прайм-эру. В разгаре — реставрация исторического здания, гастроэкспансия прилегающих улиц и запуск экспериментальных поп-ап-проектов. В планах — новые террасы, лестница-арт-объект и площадь-ярмарка с амфитеатром. Перезапуск курирует креативный директор (и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга — 2026») Мария Элькина вместе с большой командой из Петербурга и Москвы. Собака.ru рассказывает, каким Сытный станет после тотального апгрейда и когда (спойлер: уже до конца года!) его посетители смогут увидеть первые результаты. А еще публикует самый подробный гид по гастрорезидентам рынка — от овощной лавки, где закупаются шеф-повара, до хот-спота с уже культовыми котлетами по-киевски (за ними стоят очереди!).
Кто занимается реновацией Сытного рынка: от реставраторов «Крестов» до создателей «Вавилов Лофта»
Что включает реставрация: от метлахской плитки до светового фонаря
Каким станет Сытный рынок: новые террасы, лестница-арт-объект и площадь-ярмарка с амфитеатром
Как еще изменится Сытный рынок: от фудфестивалей до поп-ап-проектов
Бонус: гид по гастрорезидентам от редакции Собака.ru!
Кто занимается реновацией Сытного рынка: от реставраторов «Крестов» до создателей «Вавилов Лофта»
За масштабное преобразование взялись лучшие архитекторы, реставраторы, урбанисты и специалисты по созданию общественных пространств Петербурга. За каждым из них закреплена определенная задача: от реставрации исторического здания и преобразования прилегающей территории до разработки экономической модели и расширения списка резидентов.
В команде проекта:
- Мария Элькина — креативный директор Сытного рынка и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга — 2026». Отвечает за общую стратегию развития, координирует работу команды проекта и взаимодействует с городскими властями.
- «БС АРТ ДЕВ» Александра Басалыгина — создатели креативных кластеров «Вавилов Лофт», «Голицын Лофт», «Брюллофт» и «Леннаучфильм». Занимаются оперативным управлением Сытным рынком и разработкой экономической модели, которая позволит обновить его, сохранив торговую функцию.
- Wowhaus Олега Шапиро — архитектурное бюро, авторы проектов Парка Горького в Москве и театра «Камала» в Казани. Разрабатывают концепцию преобразования всей площадки.
- НИиПИ «Спецреставрация» Игоря Пасечника — специалисты по восстановлению и приспособлению памятников архитектуры к современному использованию, лауреаты премии «Петербург будущего — 2026». Ведут реставрацию исторического здания Сытного рынка, а также бывшей тюрьмы «Кресты», Дома Радио, Ушаковских бань и других.
- «Нескучный сад» Ольги Маяцкой и Елены Шиковой — ландшафтное бюро, работавшее над благоустройством набережных Карповки. Создают проект озеленения и благоустройства Сытного рынка.
- Vitrulux Бронислава Горлинского — производитель освещения на стыке эстетики и энергоэффективности, в портфолио которого есть работы для парка «Зарядье» в Москве. Занимается световым оформлением исторического здания и прилегающей территории.
Что включает реставрация: от метлахской плитки до светового фонаря
Реновация Сытного рынка началась с восстановления исторического здания, построенного в начале XX века по проекту архитектора Мариана Лялевича (с точки зрения стиля это синтез рационального модерна с элементами неоклассицизма). Вернуть ему первоначальный облик планируют примерно за два года. При этом работы организуют так, чтобы они проходили практически незаметно для посетителей.
В чек-листе реставраторов:
- Исторические фасады с парадными порталами-лоджиями.
- Световой фонарь на крыше.
- Декоративные накладки над пилонами.
- Метлахская плитка на полу.
- Кованые ограждения и другие элементы декора.
- Первоначальные цвета интерьеров — их определят по архивным материалам и фотографиям.
Мария Элькина
креативный директор Сытного рынка
Сытный рынок сохранится абсолютно весь как есть. Мы не собираемся ничего менять в устройстве исторического здания. Только отреставрируем его снаружи и внутри. Планировку торгового зала тоже оставим почти точно такой, как сейчас. Главная особенность этих работ в том, что радикальных изменений не будет ни на одном этапе. Кроме того, проект будет реализован постепенно: эволюция, а не революция.
Каким станет Сытный рынок: новые террасы, лестница-арт-объект и площадь-ярмарка с амфитеатром
Сытный сохранит формат традиционного рынка — с овощами, фруктами и продуктами. Однако ассортимент и разновидности заведений станут разнообразнее, а торговый зал преобразят в фермерские ряды с современным дизайном. Перед историческим зданием останется сезонный базар, но появится больше лавок, закусочных, кофеен. Прилегающую территорию превратят в гастропроменад (со стороны Сытнинской улицы) и ярмарку (со стороны Сытнинской площади), где можно не только совершать покупки, но и проводить время.
Основные этапы реновации:
- Первый этап — до конца 2026 года. Внутри обновят оборудование, а снаружи заменят уличные киоски для сезонной торговли.
- Второй этап — весна-лето 2027 года. Реконструируют временные торговые павильоны на внутренней территории (вероятно, с созданием амфитеатра и террас на втором этаже). Откроют новые гастрономические хот-споты, но сохранят и привычный формат сезонной торговли, в том числе культовый развал с рассадой — как эстетическую гордость! В историческом здании обновят торговый зал и откроют третий вход в него.
- Третий этап — 2028 год. Завершат реставрацию фасадов и интерьеров старого Сытного рынка, а на прилегающей территории — благоустройство. Кроме того, к этому времени восстановят торговый павильон вдоль Сытнинской площади, которая в том числе благодаря этому станет более людным и уютным городским пространством.
- Четвертый этап — 2029 год. В торговом зале построят лестницу — она позволит попадать на его галереи!
Мария Элькина
креативный директор Сытного рынка
Наша идея в том, чтобы просто обновить отделку внутри исторического здания и сделать более современный дизайн с фермерскими рядами. Еще хотим оборудовать лестницу, которая вела бы из торгового зала на галерею на втором этаже. Нам кажется, она бы подчеркнула эффектность пространства и стала бы таким сложным арт-объектом, который воспевает не столько сам себя, сколько пространство, в котором находится.
Олег Шапиро
сооснователь архитектурного бюро Wowhaus
Мы хотим, чтобы Сытный оставался рынком, но при этом стал местом, где приятно проводить время. Площадь перед ним станет ярмаркой с амфитеатром для городских событий — от летних фестивалей до Рождества и Масленицы. Задний двор, который годами использовался как технический, откроем для посетителей — там появятся атмосферные кафе и бары. А вместо торговых контейнеров поставим модульные павильоны с террасой на крыше.
Как еще изменится Сытный рынок: от фудфестивалей до поп-ап-проектов
В будущем команда проекта планирует использовать площадку и для ивентов, а также сделать ее привлекательной круглый год. Так, одно из ближайших обновлений — установка уличных обогревателей, чтобы посетители могли проводить время на открытом воздухе даже зимой.
Мария Элькина
креативный директор Сытного рынка
Наша главная ставка — не на специальные активности, а на формат обычной городской жизни. Она ведь предполагает в некотором роде расслабленность и скуку. Можно прийти поесть, посидеть, помечтать, поболтать, поглазеть по сторонам. Многие хотели бы, чтобы можно было где-то оставить ребенка. Думаем над этой возможностью.
Александр Басалыгин
идеолог и основатель «БС АРТ ДЕВ»
Мы хотим использовать свои компетенции, чтобы сберечь атмосферу этого важного исторического места. Мы умеем взаимодействовать с небольшими арендаторами и считаем, что справимся с вызовом — сохранить экосистему работающего исторического рынка и при этом создать живое актуальное городское пространство.
Сытный рынок уже экспериментирует с новыми поп-ап-форматами. Один из них — винтажная лавка «Временно» Ксении Сидориной (краеведческая ячейка «Гэнгъ»), Карины Шалыгиной (блог «гастрофурия») и Дмитрия Щербачева (кофейно-букинистический ларек у «Спортивной»). Сюда можно заглянуть за селедочницей с надписью «Невский» (готовый сувенир!), индийскими шкатулками 1950-х и детскими книгами на французском языке 1930-х. Цены стартуют от 150 рублей за букинистику и 250 рублей за посуду.
Причем красивую чашку или старую книгу можно не только купить, но и сдать на реализацию. По выходным ретроэнтузиастов угощают фильтр-кофе, иногда — домашними пирогами. Пока локация работает только по субботам и воскресеньям, так как задумана как временная (отсюда и название). Однако команда проекта уже ищет возможности для постоянного формата и даже проведения блошиных рынков.
Хамон в гастролавке «Наш Хамон» производится по классической технологии: засолка, выравнивание, дозревание
Именно так мясо превращается в хамон — выдержка может длиться от 6 месяцев до 4 лет
За приготовлением ваших хачапури в грузинской пекарне можно наблюдать в лайв-режиме
В магазине «Моззаик» берем сирийские и турецкие консервы: от листьев джута и тушёной стручковой фасоли в масле и специях до зелёных кормовых бобов и фаршированных виноградных листьев
Сэндвичи с цыпленком в «Дикмаn's Deli»
Бонус: гид по гастрорезидентам от редакции Собака.ru!
Несмотря на масштабную реставрацию и реновацию, Сытный рынок не закрывается: локальные гастрорезиденты продолжают работать каждый день как внутри исторического здания, так и за его пределами. Здесь уже можно закупиться продуктами из разных стран и попробовать кухню со всего мира — от итальянской пасты и грузинской выпечки до коломенского хамона и куры-гриль в индийском стиле.
Действующие гастрорезиденты на Сытнинской улице:
- «Наш Хамон». Коломенский хамон пришел в Петербург. Лавка крафтовых деликатесов отвечает за сыровяленый свиной окорок с выдержкой от 8 до 24 месяцев (можно купить нарезку, кусочек или ножку целиком). Готовят по классической технологии со строгим соблюдением температурного режима и влажности. Здесь же продают паштеты, рийеты, фуа-гра, оливки и оливковое масло, мед и специи.
- «Котлетошная 180°». Весной этот контейнер под цветущими каштанами вызвал бум в соцсетях — за котлетами по-киевски по волгоградскому рецепту несколько недель стояли очереди. В основе меню — еда, приготовленная во фритюре, а хедлайнером выступают котлеты (классическая с маслом или с сыром). На десерт — фильтр-кофе и домашний вишневый пирог.
- «По пасте». Команда училась готовить пасту в Италии, а теперь подает pasta fresca в формате быстрого перекуса на Сытном рынке — в стаканчиках. В меню есть десять видов пасты с множеством топпингов — курица, песто, грибы, баклажаны, креветки, ветчина. Лайфхак: берите гнездо свежих «голых» тальятелле с собой и экспериментируйте дома.
- «Пловная». Среднеазиатское кафе (однажды оно уже попадало в нашу подборку лучшего стритфуда Петербурга!), в котором узбекские повара готовят плов в двух огромных казанах: ферганский с ягненком или хорезмский с бычком. И тут все прекрасно: жаркое казан-кебаб и чебуреки (особенно сырно-мясной), жареный лагман и лепешки из печи.
- Магазин сирийских продуктов Mozzaik. Лавка с турецким кофе и сирийскими специалитетами — настоящий hidden gem. Сюда знатоки приезжают за вялеными оливками, правильным булгуром и специями, которых больше нигде не найти.
- «Дедас Пури». Если вы считаете калории, даже не пытайтесь смотреть в сторону этой грузинской пекарни. С пылу с жару отдают самсу с рубленым мясом, хачапури по-мегрельски, лодочки с сосисками, лаваш или пирожки с луком и яйцом.
- «Дикман’s Deli». Кура в своем прайме! Ресторатор с солидной биографией Дима Дикман («Ять», «Петруша») готовит не только курицу в низкотемпературной печи, но и сэндвичи из нее же. А еще — куру-гриль, цыпленка по-креольски, в индийском или кавказском стиле. В «Дикман’s Deli» работают по методу пастрами: курицу засаливают со специями и долго томят. Важно: команда сама делает все соусы, коптит крылья и маринует овощи «по-израильски».
- Шаверма. Под вывеской «Бистро» на Сытнинской площади находится самая старая в Петербурге шаверма, работает с 1994 года. Вкус остается стабильным все 32 года, а сервис — быстрым и участливым.
Мария Элькина
креативный директор Сытного рынка
Новые резиденты появляются постоянно. За последний год вдоль каштановой аллеи на Сытнинской улице образовался целый конгломерат заведений, где кормят быстрой едой из разных регионов мира и России. Наш личный лайфхак — брать все с собой домой. Особенно — плов, курицу у Дикмана и пасту. Последнюю продают небольшими гнездами, которые можно сварить дома, и будет куда интереснее банальных макарон из магазина. В будущем хотели бы видеть еще больше фермеров со всей России. Мечтаем о продуктах из Карелии, Ярославля и Самары.
Любимые лавки редакции Собака.ru внутри исторического здания Сытного рынка:
- Фермерские сыры «Ранчо Рикон» — делают раклет, морбье и стилтон по старинным европейским рецептам!
- Лавка Олега Чернавина справа от входа — пользуется популярностью в том числе у рестораторов. Главный специалитет — соцветия кабачка и цуккини.
- Молочный отдел у Назлуханум — очень нежный адыгейский сыр и твердый сыр с трюфелем.
- Деликатесы «У Зои» — с икрой любого сорта, диким кижучем слабой соли, миногами, палтусом.
В историческом здании Сытного рынка всегда все на пике сезона
В мясном отделе можно не только раздобыть свежайшую вырезку или каре, но и попросить накрутить фарш
В лавке с разносолами пробуйте бамбук, женьшень и сладкие баклажаны
Рыбов и показывают, и продают
Вместо леса за грибами можно ехать на Сытный рынок
Совсем скоро откроется «Брэдбери» с ремесленным хлебом, круассанами на итальянском масле и домашним печеньем. Это пекарня полного цикла. То есть все — от закваски до хрустящей хлебной корочки, от теста и приготовления начинок до готовых булочек на витрине — делают своими руками в собственном цехе.
Команда снабжает хлебом не только своих гостей, но и кафе и рестораны Петербурга. К примеру, на их японском молочном хлебе хоккайдо работает Юрий Келько, чей фудтрак Low Kitchen мы номинировали как «Лучшую гастрономическую бутербродную» в рамках премии «Что где есть в Петербурге».
А еще до конца 2026 года появятся лавка деликатесов с продуктами от лучших производителей разных регионов России и две новые фермерские лавки — с рыбой из Гатчины и овощами и фруктами из Ленинградской области.
Текст: Инна Метелькова, Дарья Павлюкевич
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