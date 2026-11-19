Сытный рынок уже экспериментирует с новыми поп-ап-форматами. Один из них — винтажная лавка «Временно» Ксении Сидориной (краеведческая ячейка «Гэнгъ»), Карины Шалыгиной (блог «гастрофурия») и Дмитрия Щербачева (кофейно-букинистический ларек у «Спортивной»). Сюда можно заглянуть за селедочницей с надписью «Невский» (готовый сувенир!), индийскими шкатулками 1950-х и детскими книгами на французском языке 1930-х. Цены стартуют от 150 рублей за букинистику и 250 рублей за посуду.

Причем красивую чашку или старую книгу можно не только купить, но и сдать на реализацию. По выходным ретроэнтузиастов угощают фильтр-кофе, иногда — домашними пирогами. Пока локация работает только по субботам и воскресеньям, так как задумана как временная (отсюда и название). Однако команда проекта уже ищет возможности для постоянного формата и даже проведения блошиных рынков.