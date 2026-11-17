Стартовую цену здания оценили в 966,6 миллиона рублей. Площадь самого особняка составляет 10,5 тысячи квадратных метров, территории вокруг него — 5,4 тысячи квадратных метров. Подать заявку на участие в торгах можно до 14 декабря. Аукцион назначен на 18 декабря.

О планах продать здание на торгах до конца 2026 года «Дом.РФ» сообщал в начале октября. Организация отмечала, что дом можно приспособить под бутик-отель или штаб-квартиру из-за расположения в центре города.

Победитель торгов обязан провести реставрацию особняка. Для восстановления памятника инвестор может получить льготный кредит по ставке 9% годовых или 6%, если в здании разместят гостиницу. Займ предоставит Банк «ДОМ.PФ».

История особняка на Английской набережной начинается во второй половине XIX века. Его проект барон Александр Штиглиц заказал у профессора Императорской Академии художеств архитектора Александра Кракау. После 1887 года дом стал дворцом Великого князя Павла Александровича, младшего сына Александра II. Фасады сохранились до наших дней практически в неизменном виде. Интерьеры дома Смольный показывал в начале октября, снимками делилась Собака.ru.