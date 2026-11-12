Дачу Головина на Черной речке отреставрируют к 2028 году! Кто и как спасает 200-летний деревянный памятник, где отдыхала императорская семья

Василий Тимофеев

генеральный директор City Solutions

Программа [«Рубль за метр»] привлекает внимание к памятникам, которые годами могут оставаться без полноценного использования и постепенно разрушаться. Длинный горизонт аренды дает возможность вкладывать значительные средства в реставрацию, понимая, что после ее завершения объект сможет работать.

Однако символическая ставка — только одна сторона экономики проекта. Реальный объем инвестиций становится понятен только после глубоких исследований. Кроме того, подобные программы эффективны только тогда, когда помимо льготной платы существуют доступные инструменты долгосрочного финансирования реставрации.