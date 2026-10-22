Эксклюзив! Первыми побывали в почти 100-летней водонапорной башне Выборга, где создают культурный центр (с инсталляциями и перформансами в гигантских резервуарах!)

История башни: водяной замок в трех стилях

В конце 1920-х годов Выборг активно застраивался, и вместе с ним росла необходимость в прокладке коммуникаций. Чтобы обеспечить город водой, требовалась постройка, способная накапливать большие запасы и подавать их под определенным напором. Так в 1930 году на Батарейной горе появилась эта башня. Финны называли конструкции такого типа vesilinna, что переводится как «водяной замок».

Здание построили по проекту Вяйнё Кейнянена. К тому времени он уже занимал должность главного архитектора Выборга и был автором нескольких городских сооружений, включая автовокзал. Эта работа стала одной из его поздних и наиболее необычных. В ее облике переплелись сразу несколько стилей — модерн, ар-деко и функционализм. Такое сочетание отражает творческий путь мастера, который учился в Хельсинки и работал в Германии и Вене.