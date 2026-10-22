Эксклюзив! Первыми побывали в почти 100-летней водонапорной башне Выборга, где создают культурный центр (с инсталляциями и перформансами в гигантских резервуарах!)

Водонапорная башня на Батарейной горе, пережившая три войны и успевшая побывать ночным клубом, станет культурным центром адаптивного наследия! Два бетонных резервуара общей вместимостью 4 миллиона литров приспособят для инсталляций и перформансов, под акустическими потолками-куполами будут проводить выставки, прямо на гранитной скале, на которой стоит здание, откроют музей архитектуры, а в бывшей котельной — уютную библиотеку с редкими изданиями и камином. Собака.ru побывала внутри в компании команды проекта и узнала, как случайно купить (почти 100-летний!) памятник финской инженерии по объявлению на «Авито» и превратить его в новую достопримечательность Выборга. А еще — как попасть сюда уже этой осенью!
История башни: водяной замок в трех стилях
Главное о команде и проекте: от покупки на «Авито» до создания культурного центра
Внутри башни: гранитная скала, акустические потолки-купола и гигантские резервуары
Вокруг башни: открытая сцена, МАФы и смотровая площадка
Спойлер: как попасть в башню (уже этой осенью!)
Водонапорная башня на Батарейной горе
История башни: водяной замок в трех стилях
В конце 1920-х годов Выборг активно застраивался, и вместе с ним росла необходимость в прокладке коммуникаций. Чтобы обеспечить город водой, требовалась постройка, способная накапливать большие запасы и подавать их под определенным напором. Так в 1930 году на Батарейной горе появилась эта башня. Финны называли конструкции такого типа vesilinna, что переводится как «водяной замок».
Здание построили по проекту Вяйнё Кейнянена. К тому времени он уже занимал должность главного архитектора Выборга и был автором нескольких городских сооружений, включая автовокзал. Эта работа стала одной из его поздних и наиболее необычных. В ее облике переплелись сразу несколько стилей — модерн, ар-деко и функционализм. Такое сочетание отражает творческий путь мастера, который учился в Хельсинки и работал в Германии и Вене.
Анастасия Кононова
совладелица башни и инициатор ее преобразования
Ленточное остекление и металлические рамы на одном из фасадов, которые, конечно, были технологической новинкой своего времени, — это функционализм. А вот декоративные элементы, которые мы видим над входной группой, говорят нам о том, что это все-таки модерн. Еще на одном фасаде есть полукружья, характерные для ар-деко, а высоко над нами расположены детали, отсылающие к скандинавским узорам, — они очень напоминают традиционные вышивки. Это, конечно, дань времени: 1930 год — период расцвета финского национального самосознания. Такие мотивы тогда были популярны.
Пять фактов
Строительство башни обошлось в 3 миллиона финских марок — это около 500 миллионов рублей. В связи с высокой стоимостью проект реализовывали в два этапа: в 1930 году возвели первый резервуар и запустили водоснабжение, а второй отлили спустя два года — уже внутри действующего здания.
- Башня пережила три военных столкновения: она оказалась в эпицентре боевых действий во время Зимней войны 1939–1940 годов, в 1941-м и 1944-м. Однако, в отличие от других построек Выборга, не была разрушена и избежала пожара. Об одном из военных эпизодов до сих пор напоминает пробоина в стене: ее не будут заделывать, чтобы сохранить как исторический шрам.
- Башню хотели превратить в картофелехранилище и общежитие. В 1942 году, когда Выборг вновь оказался под контролем Финляндии, инженеры обследовали здание и обнаружили серьезные повреждения одного из резервуаров. Продолжать эксплуатацию было невозможно, поэтому разработали два альтернативных проекта: переоборудование в склад для хранения картофеля и общежитие для женщин-работниц на 11 квартир. Однако ни один из них так и не реализовали.
- По прямому назначению башня прослужила всего 12 лет. Причем уже через пять лет после открытия стало понятно, что она не способна полностью удовлетворить потребности растущего города. В 1942 году ее закрыли, а после войны законсервировали, но сохранили на балансе Выборгского водоканала как стратегический объект на случай чрезвычайных ситуаций.
- В годы перестройки башня превратилась в многопрофильный бизнес-центр: ее приватизировали и разделили между несколькими собственниками. Здесь одновременно работали ресторан, ночной клуб, сауна, пункт обмена валют, магазин, диспетчерская такси и автосервис, а на заднем дворе разместился авторынок. Ради установки подъемника даже частично спилили несущие конструкции, обнажив внутреннее устройство бетонных колонн, а в стене прорубили ворота. Следы этих вмешательств сохранились до сих пор.
Ленточное остекление на одном из фасадов башни, отсылающее к функционализму
Главное о команде и проекте: от покупки на «Авито» до создания культурного центра
Возвращение башни к жизни — полностью частная инициатива. Здание выкупили у прежних собственников без участия в государственных торгах. По словам Анастасии Кононовой, которая приобрела его вместе с супругом Олегом, покупка была спонтанной: обнаружив объявление на «Авито», супруги решили «просто посмотреть» башню, но после визита захотели стать ее владельцами. Оформление сделки затянулось на целый год, однако, несмотря на все сложности, пара довела дело до конца.
Следующим этапом стало приспособление здания для новых функций — эти работы заняли еще несколько месяцев. Теперь команда прорабатывает возможные сценарии его использования. Среди наиболее вероятных — открытие культурного центра адаптивного наследия «В-Башня» с сохранением исторической архитектуры и созданием арт-пространств для проведения камерных событий. Открытие для широкой публики предварительно запланировано на 2027 год.
Команда проекта «В-Башня»
Олег Кононов
Ученый-химик, собственник башни и инициатор ее преобразования.
Анастасия Кононова
Журналист и искусствовед с многолетним опытом в строительстве частных домов и дизайне интерьеров. Совладелица башни и инициатор ее преобразования.
Анна Апостолова
Эксперт в области маркетинга, конгрессно-выставочной индустрии и развития территорий в Москве, Петербурге и Сочи. Соидеолог проекта и директор по развитию.
Владимир Фролов
Искусствовед, преподаватель Академии художеств, сооснователь архитектурного журнала «Проект Балтия» и куратор архитектурной фотогалереи «Балтикум». Отвечает за разработку историко-архитектурной экспозиции.
Дмитрий Апостолов
Звукорежиссер, автор около 500 художественных аудиопроизведений. Создатель радио «В Башне» — музыкального проекта с авторской подборкой редкой музыки.
Внутри башни — 26-метровая лестница (высота десятиэтажного дома!). До третьего этажа она имеет прямоугольную форму, а выше эффектно закручивается, превращаясь в винтовую
Внутри башни: гранитная скала, акустические потолки-купола и гигантские резервуары
Здание интересно не только снаружи: внутри него сохранились инженерные конструкции и архитектурные детали, которые раскрывают историю башни. Вот что можно увидеть на каждом из трех этажей и какие перемены их ждут.
Первый этаж: музей архитектуры на гранитной скале и библиотека в бывшей котельной
Пол первого этажа представляет собой гранитную скалу, на которой и стоит башня. Команда проекта решила оставить ее открытой, проложив поверх деревянные мостки. Это пространство напоминает огромную пещеру, где природный камень соседствует с бетонными колоннами, которые служат опорами для двух резервуаров.
Еще одно необычное решение внутри — система внутренних водостоков. Вместо привычного размещения на фасадах трубы здесь проложили в самом здании, а дождевую и талую воду направляли прямо на скальное основание. Схему водоотведения пришлось изменить в соответствии с современными требованиями, но до этого команда проекта успела понаблюдать за ее работой.
Анастасия Кононова
совладелица башни и инициатор ее преобразования
Изначально вода из труб стекала прямо на гранит. Ее уровень поднимался, и мы оказывались посреди системы островов и озер. При этом буквально через два дня она исчезала: по микротрещинам уходила бесследно, не оставляя здесь ни сырости, ни затхлого запаха. Вы видите, зданию почти 100 лет, а никаких мхов или повреждений мы не наблюдаем.
В будущем на первом этаже планируют открыть постоянную экспозицию, посвященную истории архитектуры и самой башне. Под новые функции приспособят и бывшую котельную с сохранившимся дымоходом и действующим камином (он появился на месте демонтированного котла, когда это пространство переоборудовали под сауну).
Анна Апостолова
соидеолог проекта и директор по развитию
Здесь будет очень уютное помещение с небольшим магазином, где можно выпить кофе, присесть и посмотреть на огонь. Здесь же появится библиотека и читальный зал. То есть книги можно будет не только купить, но и почитать прямо тут. Планируем обновлять ассортимент и уже на данный момент собрали достаточно интересную коллекцию изданий со всего мира.
Башня стоит на гранитной скале: ее решили оставить открытой, проложив поверх деревянные мостки
Второй этаж: акустический потолок-купола и балкон с необычным видом на Выборг
Второй этаж — самое светлое и просторное пространство башни. Раньше здесь располагались кабинеты сотрудников Водоканала, разделенные перегородками, но теперь оно больше напоминает опен-спейс. Его главная особенность — куполообразные потолки. Благодаря вогнутой форме они создают необычный акустический эффект: если встать под одним из них и заговорить, собственный голос неожиданно становится громче и приобретает отчетливое эхо.
Анастасия Кононова
совладелица башни и инициатор ее преобразования
Это такой занимательный аттракцион: гости проходят, не ожидая ничего подобного, и потом слышат свой голос с новой стороны. Реакция всегда очень яркая: кто-то улыбается и идет дальше, а кто-то хочет остаться и петь. Таких куполов у нас два. Тут они, конечно, не просто так: не для того, чтобы сотрудники Водоканала могли даже шепотом критиковать друг друга и всем было бы слышно. Для чего они нужны, мы увидим этажом выше.
Второй этаж планируют приспособить под площадку для временных выставок. Как и в других помещениях, здесь команда проекта придерживается принципа минимального вмешательства в историческую архитектуру. Все современные конструкции стараются делать съемными, чтобы при необходимости их можно было демонтировать, вернув этому месту первоначальный облик.
Еще одна причина подняться на второй этаж — возможность выйти на открытый балкон и увидеть совсем другой Выборг. Вместо открыточных видов со средневековым замком и старинными кварталами отсюда открывается панорама промышленных территорий и жилых микрорайонов. Здесь же стоит обернуться и рассмотреть фасад: на кирпичной кладке сохранились следы военных обстрелов, в том числе повреждения от пуль и снарядов.
Третий этаж: два гигантских резервуара для инсталляций и перформансов
Главный инженерный секрет башни раскрывается на третьем этаже. Сооружение устроено по принципу матрешки: за фасадом находятся два водяных резервуара, конструктивно не связанных ни друг с другом, ни с окружающими стенами. Фактически это независимые объекты, заключенные в общую архитектурную оболочку.
У чанов был собственный автор — хельсинкский инженер Яакко Илмари Пакален, один из специалистов, развивавших технологии железобетонного строительства в Финляндии. В период возведения здания он возглавлял профессиональное объединение строителей, работавших с бетоном, и участвовал в разработке норм работы с этим материалом, принятых в стране в 1928 году.
Сама конструкция гигантских чаш основана на технологии немецкого инженера Отто Инце, запатентованной еще в 1883 году. Он разработал купольно-коническую систему, позволяющую равномерно распределять давление воды и размещать огромные емкости на высоких опорах (каждая из них была рассчитана на два миллиона литров!).
Для создания водяных резервуаров сначала собирали деревянную опалубку, а затем непрерывно заливали бетон в течение восьми суток. Это позволяло избежать образования холодных швов и обеспечить прочность монолита. Следы досок до сих пор можно увидеть на поверхности резервуаров, а на отдельных бетонных балках сохранились отпечатки обуви рабочих.
Сегодня внутрь бывших чанов для хранения воды можно попасть. Здесь тоже отчетливо ощущается необычная акустика: голоса и другие звуки многократно отражаются от поверхностей, создавая продолжительное эхо. Эти особенности команда проекта намерена использовать при разработке новых функций помещений.
Анастасия Кононова
совладелица башни и инициатор ее преобразования
В одном чане предполагаем создать пространство для инсталляций. Там художники и авторы, которые придут к нам и которых мы пригласим, смогут реализовывать свои фантазии и решения. А второе пространство превратится в площадку для мероприятий вроде перформансов. Здесь будут разборные сцена и места для зрителей.
Анна Апостолова
соидеолог проекта и директор по развитию
Наша задача как культурной институции — сделать максимально функциональное пространство, которое подойдет для самых разных событий. Это могут быть арт-резиденции и любые другие инициативы. Мы готовы обсуждать все возможные варианты. При этом в целом ориентированы на более камерные мероприятия. А для крупных проектов у нас есть прилегающая территория.
Вокруг башни: открытая сцена, МАФы и смотровая площадка
Преобразования затронут не только здание, но и прилегающую к нему территорию Батарейной горы. Здесь планируют создать общественное пространство для отдыха и мероприятий под открытым небом. Причем доступно оно будет не только посетителям башни, но и всем жителям и гостям Выборга.
Батарейная гора — историческое место, где в середине XIX века возвели укрепления для защиты Выборга со стороны суши. В 1918 году значительная часть комплекса была разрушена в результате взрыва. В 1963 году здесь запланировали большой парк с кинотеатром, концертным залом, рестораном и торговым комплексом. Однако проект так и не реализовали, хотя жилые микрорайоны, для которых задумывалась новая зона, построили.
Нынешним владельцам башни принадлежит участок площадью 30 соток. Концепция благоустройства и озеленения уже разработана: здесь появятся новые деревья и кустарники, прогулочные дорожки, открытая сцена, малые архитектурные формы и разборные павильоны для временных выставок.
Спойлер: как попасть в башню (уже этой осенью!)
Минувшим летом башня уже приоткрывала двери с проектом «БЫЛО» — гости могли осмотреть ее изнутри до преобразований. Однако запросов оказалось так много, что команда решила вновь организовать камерные экскурсии, которые начнутся с 15–17 ноября. Пока можно оставить заявку на официальном сайте проекта, чтобы получить уведомление о старте продаж билетов. Подробную программу обещают представить ориентировочно 10 ноября.
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