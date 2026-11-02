В «Крестах» создадут еще один музей. Его разместят под открытым небом!

Музей охватит всю историческую территорию комплекса и станет самостоятельной частью будущего комплекса. Экспозиция будет включать тематические маршруты, которые «позволят взглянуть на прошлое “Крестов” с разных сторон», отмечают в «КВС». Арт-объекты можно будет не только рассматривать, но и изучать на ощупь и воспринимать на слух. Подробнее о навигации, других арт-объектах и маршрутах девелопер обещает рассказать позднее.

Другой музей, концепцию которого согласовали в октябре, займет весь подземный этаж в луче креста №1. Его рендеры показывала Собака.ru. Этот музей будет построен вокруг двух центральных линий — «Человек» и «Система». Через первую раскроются судьбы людей, связанных с «Крестами», через вторую — устройство СИЗО, его правила, ограничения и повседневная жизнь. В экспозиции будут представлены ключевые вехи истории страны и «Крестов». Документы, предметы быта сотрудников, заключенных и другие исторические свидетельства дополнят мультимедийные решения.