В «Крестах» создадут еще один музей. Его разместят под открытым небом!

Концепцию музея под открытым небом согласовали в «Крестах». Об этом сообщили в соцсетях застройщика «КВС», который создает новое общественное пространство в бывшем СИЗО.
Музей охватит всю историческую территорию комплекса и станет самостоятельной частью будущего комплекса. Экспозиция будет включать тематические маршруты, которые «позволят взглянуть на прошлое “Крестов” с разных сторон», отмечают в «КВС». Арт-объекты можно будет не только рассматривать, но и изучать на ощупь и воспринимать на слух. Подробнее о навигации, других арт-объектах и маршрутах девелопер обещает рассказать позднее.
Другой музей, концепцию которого согласовали в октябре, займет весь подземный этаж в луче креста №1. Его рендеры показывала Собака.ru. Этот музей будет построен вокруг двух центральных линий — «Человек» и «Система». Через первую раскроются судьбы людей, связанных с «Крестами», через вторую — устройство СИЗО, его правила, ограничения и повседневная жизнь. В экспозиции будут представлены ключевые вехи истории страны и «Крестов». Документы, предметы быта сотрудников, заключенных и другие исторические свидетельства дополнят мультимедийные решения.
«КВС» приобрела «Кресты» в феврале 2025 года. Сделка на сумму 1,136 млрд рублей была заключена в результате аукциона. В январе этого года 15 зданий комплекса получили статус региональных памятников архитектуры. Проект реставрации и приспособления бывшей тюрьмы разработали специалисты «НИиПИ „Спецреставрация“» во главе с Игорем Пасечником. На территории бывшей тюрьмы разместят гостиничный и спа-комплекс, видовой ресторан и музей, театр под открытым небом, гастрономическую улицу и пешеходный променад с арт-объектами, а также тематические «острова памяти». В начале сентября 2026 года бывший СИЗО официально закрыли на реставрацию.
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