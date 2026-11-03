От купчихи Макаровой до академика Фаворского: история за 100 лет

История этого дома — готовая летопись. посека Комарово (старое название — Келломяки) за более чем столетие. Построенный в 1907–1913 годах и получивший имя одной из первых владелиц — петербургской купчихи Елизаветы Макаровой, он пережил революцию, смену государственных границ и несколько эпох загородной жизни.

После 1917 года здание осталось бесхозным: граница с Финляндией закрылась, а поток дачников на Карельский перешеек иссяк. Позже его приобрела аристократка Анна фон Круг, оказавшаяся в поселке в вынужденной эмиграции.

Перед самой войной новым владельцем стал финский предприниматель, который мог перевезти дачу поближе к Хельсинки и собрать заново, как поступали тогда с загородными домами. Однако она осталась на прежнем месте. Теперь в ее истории начинается новая глава: впервые за многие десятилетия дачу откроют для широкой публики.