Почувствовать себя дачником начала XX века — кто не мечтал об этом хотя бы раз, гуляя по поселку Комарово. Такая возможность появится уже в 2027 году: там откроют дачу Макаровой — 100-летний памятник деревянного зодчества, где десятилетиями отдыхали представители ленинградской интеллигенции. Здесь создадут иммерсивный музей с гостевыми апартаментами в резной башенке, благоустроят сад как из чеховских рассказов и построят павильон летней кухни для исторических бранчей (от карельских пирогов до буйабеса из балтийской кильки!). Собака.ru выяснила, какой была жизнь на даче Макаровой в разные эпохи, какие дореволюционные сокровища сохранились внутри и как реставраторы готовят ее к приему гостей. А еще раздобыла старинный рецепт из воспоминаний местной жительницы, который (возможно!) попадет в будущее меню!
От купчихи Макаровой до академика Фаворского: история за 100 лет
От вывешивания сруба до сборки витражей: что включает реставрация
От музея дачного быта до исторических бранчей: что запустят в 2027 году
Загородный сад в духе чеховских дач: как благоустроят территорию
Бонус: старинный рецепт, который (возможно!) попадет в будущее меню!
От купчихи Макаровой до академика Фаворского: история за 100 лет
История этого дома — готовая летопись. посека Комарово (старое название — Келломяки) за более чем столетие. Построенный в 1907–1913 годах и получивший имя одной из первых владелиц — петербургской купчихи Елизаветы Макаровой, он пережил революцию, смену государственных границ и несколько эпох загородной жизни.
После 1917 года здание осталось бесхозным: граница с Финляндией закрылась, а поток дачников на Карельский перешеек иссяк. Позже его приобрела аристократка Анна фон Круг, оказавшаяся в поселке в вынужденной эмиграции.
Перед самой войной новым владельцем стал финский предприниматель, который мог перевезти дачу поближе к Хельсинки и собрать заново, как поступали тогда с загородными домами. Однако она осталась на прежнем месте. Теперь в ее истории начинается новая глава: впервые за многие десятилетия дачу откроют для широкой публики.
Восстановлением и приспособлением Дачи Макаровой занимается целая команда. Проектом руководит Алина Зоря (в ее портфолио — перезапуск музея «Невская застава» и концепция «Стрит-арт хранения», отмеченная премией «Петербург будущего» в 2024 году).
За реставрацию отвечает компания «М.Г. Прайват Реконстракшн» под руководством Максима Филиповича, за благоустройство территории — студия ЗЕЛЕН во главе с Артемом Стуриковым, а за гастрономию — бренд-шеф Саша Пименов, сооснователь Animals и ремесленной сыроварни-хлебопекарни «Брод». Научный консультант — краевед и блогер Алексей Шишки: он помогал с архивной работой.
С 1945 года и вплоть до недавнего времени дом принадлежал семье академика Алексея Фаворского. Выдающийся ученый и один из основоположников химии ацетиленовых соединений, он открыл несколько реакций, названных впоследствии его именем. Исследования Фаворского и его последователей заложили научную основу промышленного производства синтетического каучука в СССР. После смерти академика дача оставалась в семье: здесь отдыхали три поколения его потомков.
В 2024 году наследники решили продать дом вместе с книгами, мебелью и другими вещами новому владельцу, который пока предпочитает оставаться непубличным. Изучая архивы прежних хозяев, его команда обнаружила автографы и дарственные надписи, старые фотографии, вложенные между страницами, и карандашные пометки на полях. Эти находки помогли больше узнать о повседневной жизни обитателей дачи, а одна из них даже легла в основу фирменного стиля проекта.
Алина Зоря
искусствовед, куратор проекта
Атлас весенних растений (начал издаваться в 1911 году, а значит, ровесник самого дома) вдохновил нас на создание фирменного стиля всего проекта. Это редкое коллекционное издание, которое было буквально законсервировано во времени на этой даче. Даже на международных аукционах редко встретишь экземпляр в такой прекрасной сохранности.
От вывешивания сруба до сборки витражей: что включает реставрация
Благодаря тому, что дача десятилетиями оставалась в частных руках и практически не перестраивалась, до наших дней дошли не только исторический экстерьер, но и интерьер, что большая редкость для памятников деревянного зодчества начала XX века.
Теперь главная задача реставраторов — восстановить дом, максимально сохранив его первоначальный облик. Проект подготовила компания «М.Г. Прайват Реконстракшн», известная по работе с историческими зданиями разных эпох: от дореволюционной кирхи до советской фабрики-кухни. Его воплощением занимается компания «Свод».
Максим Филипович
реставратор, представитель компании «М.Г. Прайват Реконстракшн»
Статус вновь выявленного памятника дача получила только в 2024-м. Объектом культурного наследия регионального значения стала спустя год. А это значит, что новый владелец мог без труда уничтожить исторический интерьер совершенно законным способом, но он выбрал другой путь. Ценно, что нынешний собственник был заинтересован в максимальном сохранении всего, что возможно сохранить, а это именно наш профиль.
Сегодня под государственной охраной находятся фасады, кровля, печные трубы, планировка с крыльцами и верандой, оконные и дверные проемы дачи. Сюда же входят витражи, деревянная отделка потолков с геометрическими узорами, печи и оконная фурнитура с растительными орнаментами. Сохранились даже старые перекрытия, которые прежде ни разу не ремонтировали!
Еще до начала работ здание обследовали с помощью лазерного сканирования и фотограмметрии. Эти технологии позволили точно зафиксировать его размеры и геометрию. Дополнительно исследовали состояние древесины и следы биологических повреждений.
Самый сложный этап реставрации — ремонт сруба. Для этого дачу временно приподнимут и закрепят. Такая операция называется вывешиванием и требует особой осторожности: важно не допустить деформации дома. Все детали, которые нужно демонтировать, предварительно пронумеруют, чтобы затем вернуть на прежние места.
Поврежденные бревна не станут менять целиком: разрушенную часть удалят и заменят новой вставкой. Этот метод называется протезированием. Для обновления нижних венцов предусмотрена специальная сосна, которую предварительно просушат и обработают защитными составами. Отдельные участки также укрепят специальными средствами, в том числе с помощью инъекций.
Особенно тонкая работа предстоит с витражными окнами: уцелевшие фрагменты сохранят, а утраченные восполнят. Для склейки исторического стекла двери веранды с травленым рисунком применят оптическую смолу, которая оставляет малозаметный шов. А по сохранившимся слоям краски определят первоначальные оттенки отделки.
Еще одна задача — подготовить дачу к круглогодичному использованию. Для этого здесь установят современное отопление с котельной, проведут водоснабжение, канализацию, электричество, вентиляцию и кондиционирование. А еще дом утеплят так, чтобы это осталось незаметным и не изменило оригинальную планировку.
Вау-детали, которые нужно увидеть на даче Макаровой: мини-гид от куратора проекта Алины Зори
- Витражные окна веранды и башенки — они особенно прекрасны, когда первые лучи утреннего солнца проходят сквозь цветные стекла, окрашивая комнаты в разные оттенки.
- Старинные печи, среди которых нет ни одной одинаковой — их отреставрируют, но топить больше не будут, сделав частью исторических интерьеров.
- Комната с «личной башенкой» на втором этаже — с витражными окнами и атмосферой сказочной спальни (просто мечта принцессы!).
- Полукруглые конструкции на северном и западном фасадах — визитная карточка дачи: в них сочетаются отсылки к русскому стилю и эстетика модерна.
От музея дачного быта до исторических бранчей: что запустят в 2027 году
В 2027 году дом превратят в камерное пространство, где можно почувствовать себя дачником 100-летней давности. Первый этаж станет музеем, посвященным истории дачи, ее владельцам и Комарову, а на втором оборудуют гостевые апартаменты. Прилегающий участок благоустроят в духе загородного сада начала XX века. Там же построят отдельный павильон летней кухни. Общую стоимость работ инвестор пока не раскрывает.
Каким будет музей
Экспозицию посвятят не только самому дому и его обитателям, но и истории Комарова в целом. Через судьбы людей посетителям расскажут о жизни поселка в разные эпохи — от дореволюционного до советского времени. При этом привычных залов с витринами здесь не будет: вместо них создадут иммерсивное пространство, где исторические артефакты станут частью обстановки. Детальную концепцию команда проекта еще разрабатывает.
Алина Зоря
искусствовед, куратор проекта
Мне бы хотелось, чтобы гости смогли побывать в разных эпохах: ощутить атмосферу дачного досуга в Келломяки, когда дом только был построен; поймать настроение несколько изолированного и запустевшего поселка в 1920–1930-е годы, когда здесь жила Анна фон Круг, а вся эта территория находилась в границах независимой Финляндии; оказаться на послевоенной кухне и даже советской почте (да, она тоже некоторое время здесь располагалась, пока дачу не передали в пользование семье Фаворских).
Какими будут гостевые апартаменты
Привычного отеля с отдельными номерами и рум-сервисом здесь тоже не появится. Весь второй этаж отдадут под просторные апартаменты из трех комнат с собственным крыльцом, балконом и башенкой. Интерьеры оформят в духе частных дач начала XX века, дополнив их винтажной мебелью. А обстановка нескольких помещений первого этажа будет отсылать к эстетике советских дач 1940–1960-х годов.
Из воспоминаний финского писателя Тито Коллиандера команда проекта узнала, что в первой трети XX века некая генеральша сдавала второй этаж своего дома в Келломяки, а сама жила на первом. По версии исследователей, речь могла идти об Анне фон Круг, владевшей дачей Макаровой в 1920–1930-е годы. Если это так, то спустя почти столетие эти комнаты вновь получат прежнюю функцию!
Что будут подавать на исторических бранчах
Гостям предложат не просто переночевать, а провести на даче полноценные выходные с культурной и гастрономической программой. Для последней предусмотрен отдельный павильон летней кухни, доступный не только постояльцам, но и другим посетителям.
В первый сезон здесь сосредоточатся на исторических бранчах в формате небольших сетов. За меню отвечает шеф-повар Саша Пименов. Вдохновение он ищет в местной кухне начала XX века, но без буквального воспроизведения старинных рецептов и советской ностальгии.
Саша Пименов
шеф-повар проекта
В меню хочется найти место пирогам в карельско-скандинавском стиле и расстегаю. В кухне того времени много выпечки, рыбы и ржаного хлеба: калитки, пироги с капустой, брюквой, рисом и брусникой, салака, обжаренная в ржаной муке, сельдь, сваренная в молоке. Что из этого окажется на нашем столе, мы еще решаем.
Меня особенно радует, что в той кухне много поклонов французским и итальянским рецептам. Интеллигенция ездила по Европе, и сюда приглашали шефов из Старого Света, а те подстраивали блюда под местные продукты. Например, буйабес из балтийской кильки. Его я точно хочу включить в меню. И вообще мы будем наполнять наши бранчи отсылками к северной, чуть финской традиции.
Бонус: старинный рецепт, который (возможно!) попадет в будущее меню (из воспоминаний жительницы Северной Ривьеры* Бертты Лифландер)
*Северной Ривьерой называли курортный поселок Терийоки (современный Зеленогорск) на Карельском перешейке и соседние с ним поселения на побережье Финского залива
Какие экскурсии планируют проводить
С историей Комарова давно знакомят местные краеведы, музей и библиотека, поэтому повторять уже знакомые прогулки здесь не собираются. Вместо этого хотят показать поселок через судьбу одного дома и его обитателей, дополнив уже известные истории новыми находками. Например, рассказать о том, как менялся дачный уклад на протяжении XX века и какие следы разных эпох сохранились за стенами этого здания. Первые экскурсии уже тестируют, хотя список гидов пока не сформирован — его озвучат позже.
Загородный сад в духе чеховских дач: как благоустроят территорию
Ландшафтная студия ЗЕЛЕН разработала проект в духе загородных садов начала XX века — с душистыми цветниками и местами для отдыха. Это отсылка к Чехову и его дачникам, у которых всегда находилось время для чайных церемоний на веранде, шахматных партий и неспешных разговоров.
Исторические детали архитекторы искали в воспоминаниях местных жителей. Так, финский писатель Тито Коллиандер описывал прибрежные виллы с резными арками ворот и гипсовыми гномами. А дочь академика Фаворская Татьяна вспоминала, что в саду росли сирень, жасмин, флоксы, ирисы, георгины и розы.
Артем Стуриков
главный архитектор студии ЗЕЛЕН
Наша основная задача была в том, чтобы создать атмосферу именно бабушкиного сада: с простыми, уютными растениями и приятными материалами. Без брусчатки — все легкое, летнее, дачное. Сад не должен быть излишне монументальным или современным.
Для летних застолий на открытом воздухе подобрали классическую мебель. Среди предметов дачного быта прошлых столетий вернули финские качели (kapteeninkeinu) с двумя скамьями друг напротив друга и зеркальные шары — декоративные сферы с отражающей поверхностью, которые любили состоятельные дачники рубежа XIX–XX веков. А еще вокруг дома уже появился новый забор: как считает команда проекта, «самый красивый в Комарове»!
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