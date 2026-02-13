Все лауреаты IX премии «Петербург будущего» — 2026

Собака.ru в девятый раз провела премию «Петербург будущего». Мы отметили и поблагодарили тех, кого называют «профессиональными петербуржцами». Статуэтки получили кураторы, архитекторы, критики, реставраторы, врачи, историки и девелоперы — создатели самых резонансных и полезных социокультурных проектов, формирующих будущее Петербурга. Гала-ужин и церемония награждения вновь прошли в гостинице «Астория», где ежегодно собираются лауреаты и гости вечера. Генеральный партнер премии — банк ВТБ.
ВЫСТАВОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОДА
Государственный Русский музей
Лауреат: Русский музей и генеральный директор Русского музея Алла Юрьевна Манилова.
Вручант: издатель журнала Собака.ru Инесса Гаевская.
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОДА
Музей ОБЭРИУ
Лауреаты: директор музея Андрей Гнатюк и куратор музея Юлия Сенина.
Вручант: старший вице-президент ВТБ Дарья Филиппова.
ФУТБОЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-БЛОКБАСТЕР
«Зенит. Петербург. 100 лет вместе» от команды «ФК Зенит» и бюро Planet9
Лауреаты: председатель правления ФК Зенит Константин Зырянов, генеральный продюсер выставки Жанна Дембо, куратор выставки Сергей Яковлев, менеджер проектов Planet9 Георгий Кутелия.
Вручант: актер и главный фанат Зенита Михаил Боярский.
РЕСТАВРАТОРЫ ГОДА
Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»
Лауреат: Александр Желиостов, генеральный директор ООО «ПСБ «ЖилСтрой», член совета СРО А «Объединение строителей СПб».
Вручант: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОДА
Музейно-исторический парк «Остров фортов»
Лауреат: руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и ее команда. Статуэтку получала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.
Вручант: директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.
ПОП-АП ПРОЕКТ ГОДА
Пространство K-30
Лауреаты: основатели пространства Дмитрий Агалаков, Артем Крючков и Юлия Краш.
Вручанты: руководитель филиала Брусники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Константин Сыромолотов и генеральный директор Новой Голландии Анна Балагурова.
КНИГА ГОДА О ПЕТЕРБУРГЕ
Лев Лурье и Мария Элькина, «Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров»
Лауреаты: историк, краевед и публицист Лев Лурье и архитектурный критик Мария Элькина.
Вручант: совладелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов.
ИННОВАЦИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
Бассейн у Флагштока («Газпром Большая Лахта»)
Лауреат: Игорь Краснов, генеральный директор «Газпром Большая Лахта».
Вручант: директор Александринского театра Александр Малич.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОДА
Поп-ап «Небесный кинотеатр» на фестивале «Послание к человеку»
Лауреаты: архитекторы Вера Степанская и Петр Советников, основатель Группы RBI Эдуард Тиктинский и программный директор фестиваля «Послание к человеку» Михаил Ратгауз.
Вручант: генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич.
РЕСТАВРАЦИЯ ГОДА
Бывшая Англиканская церковь — Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина
Лауреаты: генеральный директор муз.театра им. Ф.Шаляпина Юлия Стрижак и художественный руководитель Фабио Мастранджело.
Вручант: директор центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова.
АКСЕЛЕРАТОРЫ НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПЕТЕРБУРГА
Фестиваль «Архитектон»
Лауреаты: архитекторы и создатели фестиваля — Владимир Григорьев, Сергей Падалко, Никита Явейн, Лиза Савина, Иван Казадаев, Иван Протопопов, Георгий Снежкин, Валерий Шафиров.
Вручант: директор по связям с общественностью гостиницы «Астория» и отеля «Англетер» Анастасия Дианова.
ИНКЛЮЗИВНАЯ ИНИЦИАТИВА ГОДА
Арт-терапия на «Пряжке» / Команда психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца («Пряжка»)
Лауреаты: главный врач больницы Андрей Отмахов и руководитель направления арт-терапии Наталья Шешенина.
Вручанты: арт-директор Собака.ru Ксения Гощицкая.
ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГОДА
Фестиваль уличных театров «Елагин парк»
Лауреаты: директор СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С.М. Кирова Павел Селезнев и режиссер фестиваля Алена Минина.
Вручант: председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ ГОДА
«Коломна Фест»
Лауреаты: создатели фестиваля Владимир Карпов и Варвара Баскова-Карпова, продюсер фестиваля Татьяна Ивлева и Александр Кравцов, совладелец Fizika Development.
Вручант: искусствовед и писательница Ирина Оганова.
Варвара Баранова-Карпова, Татьяна Ивлева
СДВИГ ГОДА
Дом, который передвинули / Сity Solutions
Исторический Императорский Воспитательный дом
Лауреат: генеральный директор Сity Solutions Василий Тимофеев.
Вручант: председатель КГИОП Алексей Михайлов.
БИОХАКИНГ В ДЕВЕЛОПМЕНТЕ ГОДА
Апарт-отель Well
Лауреаты: генеральный директор инновационной строительной компании Formula City, основатель бренда апарт-отелей Well Юрий Грудин и идеолог и создатель инновационного курорта превентивной медицины «Первая Линия. Health Care Resort» Мария Грудина.
Вручант: художник-каллиграф Покрас Лампас.
СВЕРХНОВЫЙ ДИЗАЙНЕР ГОДА
Вова Спакис
Лауреат: архитектор Вова Спакис.
Вручант: галеристка Кристина Березовская.
Фотограф: Анастасия Большакова, Дмитрий Многолет, Дмитрий Егоров.
