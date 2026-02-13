Все лауреаты IX премии «Петербург будущего» — 2026

Собака.ru в девятый раз провела премию «Петербург будущего». Мы отметили и поблагодарили тех, кого называют «профессиональными петербуржцами». Статуэтки получили кураторы, архитекторы, критики, реставраторы, врачи, историки и девелоперы — создатели самых резонансных и полезных социокультурных проектов, формирующих будущее Петербурга. Гала-ужин и церемония награждения вновь прошли в гостинице «Астория», где ежегодно собираются лауреаты и гости вечера. Генеральный партнер премии — банк ВТБ.