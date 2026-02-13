Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Все лауреаты IX премии «Петербург будущего» — 2026

Собака.ru в девятый раз провела премию «Петербург будущего». Мы отметили и поблагодарили тех, кого называют «профессиональными петербуржцами». Статуэтки получили кураторы, архитекторы, критики, реставраторы, врачи, историки и девелоперы — создатели самых резонансных и полезных социокультурных проектов, формирующих будущее Петербурга. Гала-ужин и церемония награждения вновь прошли в гостинице «Астория», где ежегодно собираются лауреаты и гости вечера. Генеральный партнер премии — банк ВТБ.

Яна Милорадовская, Михаил Стацюк
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк
Зимний сад легендарной «Астории»

Зимний сад легендарной «Астории»

ВЫСТАВОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ ГОДА

Государственный Русский музей

«Великий Карл»
Фото предоставлено пресс-службой Русского музея

«Великий Карл»

«Наш Авангард»
Олег Золото. Фото предоставлено пресс-службой Русского музея

«Наш Авангард»

«Архип Куинджи. Иллюзия света»
Сергей Николаев. Фото предоставлено пресс-службой Русского музея

«Архип Куинджи. Иллюзия света»

Лауреат: Русский музей и генеральный директор Русского музея Алла Юрьевна Манилова.
Вручант: издатель журнала Собака.ru Инесса Гаевская.

Алла Манилова, Инесса Гаевская
Инесса Гаевская, Алла Манилова
Алла Манилова, Инесса Гаевская
Алла Манилова, Инесса Гаевская
Алла Манилова
Алла Манилова

КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОДА

Музей ОБЭРИУ

Музей ОБЭРИУ
Сергей Мисенко. Фото предоставлено Музеем ОБЭРИУ

Музей ОБЭРИУ

Елизавета Боярская и Борис Павлович на открытии
Сергей Мисенко. Фото предоставлено музеем ОБЭРИУ

Елизавета Боярская и Борис Павлович на открытии

Лауреаты: директор музея Андрей Гнатюк и куратор музея Юлия Сенина.
Вручант: старший вице-президент ВТБ Дарья Филиппова.

Юлия Сенина, Дарья Филиппова
Дарья Филиппова, Юлия Сенина
Юлия Сенина
Юлия Сенина
Дарья Филиппова
Дарья Филиппова

ФУТБОЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-БЛОКБАСТЕР

«Зенит. Петербург. 100 лет вместе» от команды «ФК Зенит» и бюро Planet9

«Зенит. Петербург. 100 лет вместе»
Фото: "Авторство ФК "Зенит". Фото предоставлено ФК "Зенит"

«Зенит. Петербург. 100 лет вместе»

«Зенит. Петербург. 100 лет вместе»
Фото: "Авторство ФК "Зенит". Фото предоставлено ФК "Зенит"

«Зенит. Петербург. 100 лет вместе»

Лауреаты: председатель правления ФК Зенит Константин Зырянов, генеральный продюсер выставки Жанна Дембо, куратор выставки Сергей Яковлев, менеджер проектов Planet9 Георгий Кутелия.
Вручант: актер и главный фанат Зенита Михаил Боярский.

Константин Зырянов, Михаил Боярский
Константин Зырянов, Михаил Боярский
Михаил Боярский, Константин Зырянов, Михаил Стацюк
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Михаил Боярский, Константин Зырянов
Георгий Кутелия, Константин Зырянов, Михаил Боярский
Константин Зырянов, Михаил Боярский, Сергей Ковалев, Жанна Дембо, Георгий Кутелия
Михаил Боярский
Михаил Боярский

РЕСТАВРАТОРЫ ГОДА

Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой»

Парадные залы Александровского дворца в «Царском селе»
Фото предоставлено ООО «ПСБ «ЖилСтрой»

Парадные залы Александровского дворца в «Царском селе»

Парадные залы Александровского дворца в «Царском селе»
Фото предоставлено ООО «ПСБ «ЖилСтрой»

Парадные залы Александровского дворца в «Царском селе»

Концертный зал Музыкального театра имени Федора Шаляпина
Фото предоставлено ООО «ПСБ «ЖилСтрой»

Концертный зал Музыкального театра имени Федора Шаляпина

Центр имени Курехина
Фото предоставлено ООО «ПСБ «ЖилСтрой»

Центр имени Курехина

Фото предоставлено ООО «ПСБ «ЖилСтрой»

Лауреат: Александр Желиостов, генеральный директор ООО «ПСБ «ЖилСтрой», член совета СРО А «Объединение строителей СПб».
Вручант: вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Александр Желиостов, Борис Пиотровский
Борис Пиотровский, Александр Желиостов
Борис Пиотровский
Борис Пиотровский
Александр Желиостов
Александр Желиостов

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОДА

Музейно-исторический парк «Остров фортов»

«Остров фортов»
Фото предоставлено АНО "Остров Фортов"

«Остров фортов»

«Остров фортов»
Фото предоставлено АНО "Остров Фортов"

«Остров фортов»

Лауреат: руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу и ее команда. Статуэтку получала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.
Вручант: директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова.

Марика Коротаева, Ольга Таратынова
Ольга Таратынова, Марика Коротаева
Марика Коротаева, Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Ольга Таратынова, Марика Коротаева
Марика Коротаева
Марика Коротаева
Ольга Таратынова, Марика Коротаева
Марика Коротаева, Ольга Таратынова

ПОП-АП ПРОЕКТ ГОДА

Пространство K-30

Пространство K-30
Иван Смелов. Фото предоставлено пресс-службой К-30

Пространство K-30

Пространство K-30
Иван Смелов. Фото предоставлено пресс-службой К-30

Пространство K-30

Лауреаты: основатели пространства Дмитрий Агалаков, Артем Крючков и Юлия Краш.
Вручанты: руководитель филиала Брусники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Константин Сыромолотов и генеральный директор Новой Голландии Анна Балагурова.

Константин Сыромолотов, Дмитрий Агалаков, Артем Крючков
Константин Сыромолотов, Юлия Краш, Артем Крючков, Дмитрий Агалаков, Анна Балагурова
Анна Балагурова, Константин Сыромолотов
Анна Балагурова, Константин Сыромолотов
Артем Крючков, Михаил Стацюк, Анна Балагурова
Михаил Стацюк, Анна Балагурова, Артем Крючков, Дмитрий Агалаков, Юлия Краш
Артем Крючков, Дмитрий Агалаков, Юлия Краш
Артем Крючков, Юлия Краш, Дмитрий Агалаков
Константин Сыромолотов
Константин Сыромолотов

КНИГА ГОДА О ПЕТЕРБУРГЕ

Лев Лурье и Мария Элькина, «Вся история Петербурга: от потопа и варягов до Лахта-центра и гастробаров»

Лауреаты: историк, краевед и публицист Лев Лурье и архитектурный критик Мария Элькина.
Вручант: совладелец книжного магазина «Подписные издания» Михаил Иванов.

Мария Элькина, Михаил Иванов, Лев Лурье
Мария Элькина, Лев Лурье, Михаил Иванов
Лев Лурье, Мария Элькина
Лев Лурье, Мария Элькина
Михаил Иванов
Михаил Иванов
Мария Элькина, Михаил Иванов
Мария Элькина, Михаил Иванов

ИННОВАЦИЯ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Бассейн у Флагштока («Газпром Большая Лахта»)

Бассейн у Флагштока
Фото предоставлено Газпром Большая Лахта

Бассейн у Флагштока

Бассейн у Флагштока
Фото предоставлено Газпром Большая Лахта

Бассейн у Флагштока

Лауреат: Игорь Краснов, генеральный директор «Газпром Большая Лахта».
Вручант: директор Александринского театра Александр Малич.

Игорь Краснов, Александр Малич
Александр Малич, Игорь Краснов
Игорь Краснов
Игорь Краснов
Александр Малич
Александр Малич
Анжелика Котова, Игорь Краснов, Елена Давыдова
Анжелика Котова, Игорь Краснов, Елена Давыдова
Игорь Краснов
Игорь Краснов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОДА

Поп-ап «Небесный кинотеатр» на фестивале «Послание к человеку»

Поп-ап «Небесный кинотеатр» на фестивале «Послание к человеку»
Фото предоставлено архитектором поп-апа Петром Советниковым

Поп-ап «Небесный кинотеатр» на фестивале «Послание к человеку»

Поп-ап «Небесный кинотеатр» на фестивале «Послание к человеку»
Фото предоставлено архитектором поп-апа Петром Советниковым

Поп-ап «Небесный кинотеатр» на фестивале «Послание к человеку»

Лауреаты: архитекторы Вера Степанская и Петр Советников, основатель Группы RBI Эдуард Тиктинский и программный директор фестиваля «Послание к человеку» Михаил Ратгауз.
Вручант: генеральный директор Императорского фарфорового завода Татьяна Тылевич.

Эдуард Тиктинский, Михаил Ратгауз, Вера Степанская
Эдуард Тиктинский
Эдуард Тиктинский
Татьяна Тылевич
Татьяна Тылевич
Михаил Ратгауз, Пётр Советников, Вера Степанская

РЕСТАВРАЦИЯ ГОДА

Бывшая Англиканская церковь — Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина

Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина
Алина Хаунина

Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина

Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина
Алина Хаунина

Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина

Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина
Алина Хаунина

Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина

Лауреаты: генеральный директор муз.театра им. Ф.Шаляпина Юлия Стрижак и художественный руководитель Фабио Мастранджело.
Вручант: директор центрального выставочного зала «Манеж» Анна Ялова.

Фабио Мастранджело, Анна Ялова
Анна Ялова, Фабио Мастранджело
Фабио Мастранджело
Фабио Мастранджело
Анна Ялова, Фабио Мастранджело
Анна Ялова, Фабио Мастранджело
Фабио Мастранджело
Фабио Мастранджело

АКСЕЛЕРАТОРЫ НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПЕТЕРБУРГА

Фестиваль «Архитектон»

Фестиваль «Архитектон»
Артем Котелевец. Фото предоставлено фестивалем "Архитектон"

Фестиваль «Архитектон»

Фестиваль «Архитектон»
Артем Котелевец. Фото предоставлено фестивалем "Архитектон"

Фестиваль «Архитектон»

Лауреаты: архитекторы и создатели фестиваля — Владимир Григорьев, Сергей Падалко, Никита Явейн, Лиза Савина, Иван Казадаев, Иван Протопопов, Георгий Снежкин, Валерий Шафиров. 
Вручант: директор по связям с общественностью гостиницы «Астория» и отеля «Англетер» Анастасия Дианова.

Елизавета Савина, Иван Казадаев, Никита Явейн
Никита Явейн, Валерий Шафиров, Владимир Григорьев, Сергей Падалко, Георгий Снежкин, Иван Протопопов, Иван Казадаев, Елизавета Савина
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова

ИНКЛЮЗИВНАЯ ИНИЦИАТИВА ГОДА

Арт-терапия на «Пряжке» / Команда психиатрической больницы Святого Николая Чудотворца («Пряжка»)

Арт-терапия на «Пряжке»
Наталья Скворцова

Арт-терапия на «Пряжке»

Арт-терапия на «Пряжке»
Наталья Скворцова

Арт-терапия на «Пряжке»

Лауреаты: главный врач больницы Андрей Отмахов и руководитель направления арт-терапии Наталья Шешенина.
Вручанты: арт-директор Собака.ru Ксения Гощицкая.

Наталья Шешенина, Андрей Отмахов, Яна Милорадовская
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Наталья Шешенина, Андрей Отмахов
Ксения Гощицкая, Андрей Отмахов, Наталья Шешенина
Наталья Шешенина, Андрей Отмахов, Ксения Гощицкая
Наталья Шешенина, Андрей Отмахов
Наталья Шешенина, Андрей Отмахов
Андрей Отмахов
Андрей Отмахов

ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГОДА

Фестиваль уличных театров «Елагин парк»

Фестиваль уличных театров «Елагин парк»
Мария Нагорская. Фото предоставлено пресс-службой СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С.М. Кирова

Фестиваль уличных театров «Елагин парк»

Лауреаты: директор СПб ГБУК МДК ЦПКиО им. С.М. Кирова Павел Селезнев и режиссер фестиваля Алена Минина.
Вручант: председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Кирилл Соловейчик.

Кирилл Соловейчик, Алена Минина, Павел Селезнев
Кирилл Соловейчик, Алена Минина, Павел Селезнев
Кирилл Соловейчик
Кирилл Соловейчик
Алена Минина, Павел Селезнев
Павел Селезнев, Алена Минина

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ ГОДА

«Коломна Фест»

«Коломна Фест»
fancypeople.agency. Фото предоставлено организаторами «Коломна Фест»

«Коломна Фест»

Лауреаты: создатели фестиваля Владимир Карпов и Варвара Баскова-Карпова, продюсер фестиваля Татьяна Ивлева и Александр Кравцов, совладелец Fizika Development.
Вручант: искусствовед и писательница Ирина Оганова.

Ирина Оганова, Александр Кравцов, Владимир Карпов. Варвара Баранова-Карпова, Татьяна Ивлева

Варвара Баранова-Карпова, Татьяна Ивлева

Ирина Оганова, Михаил Стацюк, Яна Милорадовская. Владимир Карпов, Варвара Баранова-Карпова и Александр Кравцов
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Ирина Оганова, Владимир Карпов, Варвара Баранова-Карпова и Александр Кравцов
Владимир Карпов
Владимир Карпов
Ирина Оганова, Владимир Карпов
Ирина Оганова, Владимир Карпов

СДВИГ ГОДА

Дом, который передвинули / Сity Solutions

Исторический Императорский Воспитательный дом
Фото предоставлено пресс-службой City Solutions

Исторический Императорский Воспитательный дом

Лауреат: генеральный директор Сity Solutions Василий Тимофеев.
Вручант: председатель КГИОП Алексей Михайлов.

Алексей Михайлов, Василий Тимофеев
Алексей Михайлов
Алексей Михайлов
Василий Тимофеев
Василий Тимофеев

БИОХАКИНГ В ДЕВЕЛОПМЕНТЕ ГОДА

Апарт-отель Well

Апарт-отель Well
Кристина Медведева. Фото предоставлено Апарт-отелем Well

Апарт-отель Well

Апарт-отель Well
Кристина Медведева. Фото предоставлено Апарт-отелем Well

Апарт-отель Well

Лауреаты: генеральный директор инновационной строительной компании Formula City, основатель бренда апарт-отелей Well Юрий Грудин и идеолог и создатель инновационного курорта превентивной медицины «Первая Линия. Health Care Resort» Мария Грудина.
Вручант: художник-каллиграф Покрас Лампас.

Покрас Лампас, Юрий Грудин, Мария Грудина
Юрий Грудин, Мария Грудина, Покрас Лампас
Юрий Грудин, Мария Грудина, Яна Милорадовская
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Юрий Грудин, Мария Грудина
Покрас Лампас
Покрас Лампас
Юрий Грудин, Мария Грудина
Мария Грудина, Юрий Грудин

СВЕРХНОВЫЙ ДИЗАЙНЕР ГОДА

Вова Спакис

Владимир Спакис, Кристина Березовская
Кристина Березовская, Владимир Спакис
Кристина Березовская, Михаил Стацюк, Яна Милорадовская
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Кристина Березовская
Владимир Спакис
Владимир Спакис
Владимир Спакис
Владимир Спакис

Лауреат: архитектор Вова Спакис.
Вручант: галеристка Кристина Березовская.

Фотограф: Анастасия Большакова, Дмитрий Многолет, Дмитрий Егоров.

Собака.ru благодарит за поддержку премии «Петербург будущего» — 2026:

Гостиницу «Астория»

Девелоперскую компанию Брусника

Проект «Большое Русское Вино» и сервис SimplePrivé

и генерального партнера премии — банк ВТБ

Петербург будущего 2026
