«Зенит» займется реставрацией деталей исторической архитектуры Петербурга. Горожане смогут предложить, что восстановить следующим!

Все началось с дружеского подкола в соцсетях, когда соосновательница команды реставраторов «Гэнгъ» Ксения Сидорина отметила «Зенит» в своем посте и предложила футболистам восстановить кованый фонарь на Петроградской стороне. Эта идея переросла в масштабную городскую инициативу: футбольный клуб объявил о запуске проекта «Культура сохранять», приуроченного к Году культуры. Вместе с реставраторами команда займется ремонтом знаковых исторических объектов Петербурга, которые долгое время оставались без внимания. Собака.ru детально рассказывает об этом необычном партнерстве.
Проект «Культура сохранять» стартует уже в ноябре 2026 года. Всего «Зенит» и реставраторы планируют восстановить три объекта, каждый из которых хранит память о городской жизни XX века. Болельщики и горожане тоже смогут повлиять на выбор мест, которые нуждаются в реставрации. Предложения можно присылать на почту culture@fc-zenit.ru. Одно из них выберут для следующего этапа проекта.
Сергей Семак
главный тренер ФК «Зенит»
Когда мы выходим на поле, то понимаем, что за нами — целые поколения петербуржцев, их воспоминания, их гордость за родной город. Поэтому так важно не просто говорить о любви к Петербургу, а делать что‑то реальное: помогать сохранять его облик, беречь детали, в которых живет душа города. Привлекать к проекту и команду, и петербуржцев — это способ показать, что забота о наследии — дело общее. Мы своим примером можем вдохновить болельщиков, а их истории и неравнодушие помогут нам увидеть те уголки города, которые особенно нуждаются в поддержке.
Первым в рамках проекта восстановят номерной фонарь на Ждановской улице, 27. Сейчас конструкция находится в плохом состоянии: металл покрыла ржавчина, часть кованых элементов утрачена, а на стеклах появились сколы. Реставраторы очистят фонарь от коррозии, восстановят недостающие детали, заменят стекла и нанесут защитное покрытие. Кроме того, к нему проведут электричество, чтобы вернуть не только исторический облик, но и первоначальную функцию.
Амбассадорами проекта станут игроки основного состава «Зенита». Они будут поддерживать восстановление объектов и своим примером напоминать, что сохранение городского наследия — общее дело. Так, к работе над фонарем на Ждановской подключились футболисты Александр Соболев и Владислав Радимов. Их игровые номера символично складываются в число 27 — адрес первого объекта реставрации. Футболисты побывали на месте и помогли реставраторам подготовить фонарь к восстановлению.
Владислав Радимов
футболист и член ФК «Зенит»
По этому маршруту, по Ждановской улице, мы все время ездили на стадион «Петровский» с Удельного парка, где находилась наша тренировочная база. И уже здесь, на подходе к стадиону, появлялось большое количество болельщиков, которые нас встречали с флагами. Когда ты смотришь в окно, у тебя все мысли только о том, что ты играешь за город, за его людей, за знакомых, за одноклассников, за всех. Поэтому вот чем ближе к стадиону, тем эти ощущения были всегда гораздо выше. А поскольку этот фонарь находится рядом с Петровской, то, естественно, переполняет ностальгия. Для меня это самые родные места нашего города.
Александр Соболев
нападающий ФК «Зенит»
<...> Это действительно непростая работа. Под чутким руководством немного потерли, почистили стекло. Я думаю, что совместно с реставраторами у нас получится классный фонарь, который будет светить еще долгие-долгие годы.
Партнером клуба стала команда «Гэнгъ», которая с 2019 года возвращает к жизни забытые детали городской среды — от старинных печей до витражей и исторической плитки. В команде работают краеведы-энтузиасты, которые изучают архивы и специализируются на истории Петербурга и реставрации. Главный принцип их работы — сохранить подлинность объектов, не исказив их исторический облик.
Ксения Сидорина
соосновательница краеведческой ячейки «Гэнгъ» и мастерской «Цех успех»
Почему именно этот фонарь? Мне кажется, это логично: он находится неподалеку сразу от двух домов «Зенита» – от стадиона «Петровский» и «Газпром Арены». Плюс, надо сказать, что для Петербурга такие фонари с номерами домов были очень типичной деталью. Это такая наша культурная традиция – отмечать на фонарях номера домов. А до наших времен этих фонарей сохранилось не так много. Несмотря на то, что этот фонарь молодой, ему 34 – он как бы продолжает петербургскую традицию. А тут еще получилось символично совместить с номерами игроков и легенд!
Какой исторический объект команда восстановит следующим Ксения Сидорина не раскрыла, однако реставратор намекнула: в поле зрения футбольного клуба — самые разные детали городской среды, от кованых ворот и фонарей до витражей, исторической плитки и изразцовых печей.
В ближайшее время «Зенит» обещает выпустить видеоманифест с подробностями своего нового проекта. В его съемках поучаствовали Сергей Семак, Дуглас Сантос, Александр Ерохин, Максим Глушенков и Игорь Дивеев.
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