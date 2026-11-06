«Зенит» займется реставрацией деталей исторической архитектуры Петербурга. Горожане смогут предложить, что восстановить следующим!

Какой исторический объект команда восстановит следующим Ксения Сидорина не раскрыла, однако реставратор намекнула: в поле зрения футбольного клуба — самые разные детали городской среды, от кованых ворот и фонарей до витражей, исторической плитки и изразцовых печей.

В ближайшее время «Зенит» обещает выпустить видеоманифест с подробностями своего нового проекта. В его съемках поучаствовали Сергей Семак, Дуглас Сантос, Александр Ерохин, Максим Глушенков и Игорь Дивеев.